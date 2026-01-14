Thước đo lạm phát Mỹ thấp hơn ước tính, dự báo khả năng Fed không cắt giảm lãi suất tăng vọt 98%

Theo báo cáo công bố ngày 13/1 của Cục Thống kê Lao động Mỹ, CPI lõi (loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động) ghi nhận mức tăng điều chỉnh theo mùa là 0,2% hàng tháng và 2,6% hàng năm. Cả hai đều thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự kiến.

Mặc dù xem xét cả hai chỉ số, các quan chức Fed coi CPI lõi là thước đo dài hạn tốt hơn về xu hướng lạm phát.

CPI toàn phần tháng 12 tăng 0,3% trong tháng và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai đều đúng như ước tính của Dow Jones.

CPI toàn phần (đường liền) và CPI lõi (đường đứt) của Mỹ từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2025.

Fed đặt mục tiêu lạm phát ở mức 2% hàng năm, vì vậy báo cáo cung cấp một số bằng chứng cho thấy tốc độ tăng giá đang giảm dần về mục tiêu, nhưng vẫn ở mức cao.

Chứng khoán tương lai tăng nhẹ, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm sau khi báo cáo được công bố. Các nhà giao dịch vẫn giữ nguyên dự đoán rằng Fed sẽ không hạ lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 1. Theo FedWatch Tool của CME Group, thị trường hiện ước tính 98,3% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất và chỉ 1,7% cho rằng Fed cắt giảm 0,25 điểm phần trăm.

Tổng thống Donald Trump đã sử dụng báo cáo CPI để nhắc lại lời kêu gọi Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng nghiệp của ông nới lỏng chính sách tiền tệ. Ồng cho rằng nếu ông Powell không hành động, mọi chuyện sẽ trở nên muộn màng.

Theo Cục Thống kê Lao động, chi tiêu cho nhà ở đã tăng 0,4%, đây là yếu tố lớn nhất góp phần vào mức tăng hàng tháng. Danh mục này chiếm hơn 1/3 trọng số của CPI và đã tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá thực phẩm tăng 0,7% trong tháng, trong khi giá trứng giảm mạnh 8,2% và giảm gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Các lĩnh vực khác ghi nhận sự tăng giá bao gồm giải trí, vé máy bay và chăm sóc y tế.

Giá năng lượng tăng 0,3% trong tháng và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá xăng giảm lần lượt 0,5% và 3,4%.

Một số mặt hàng nhạy cảm với thuế quan, bao gồm cả quần áo, cũng ghi nhận mức tăng. Tuy nhiên, đồ nội thất gia đình giảm 0,5% khi Tổng thống Donald Trump rút lại lời đe dọa tăng thuế đối với hàng nhập khẩu trong lĩnh vực này.

Một số lĩnh vực trong báo cáo, đặc biệt là hàng hóa, cho thấy dấu hiệu giảm. Ô tô và xe tải đã qua sử dụng giảm 1,1% và dịch vụ viễn thông giảm 1,9%. Giá xe mới không thay đổi.

Tỷ lệ thay đổi lạm phát hàng tháng của Mỹ từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2025.

Báo cáo mới nhất có thể khiến ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Các nhà hoạch định chính sách đã cắt giảm lãi suất chuẩn 3 lần trong năm 2025. Thị trường kỳ vọng họ sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong nửa đầu năm mới khi đánh giá tác động của việc cắt giảm lãi suất đối với điều kiện kinh tế chung.

Chiến lược gia trưởng Ellen Zentner của Morgan Stanley Wealth Management cho biết: “Chúng ta đã từng chứng kiến kịch bản này rồi. Lạm phát không tăng trở lại nhưng vẫn ở mức cao hơn mục tiêu… Báo cáo hôm nay không cung cấp cho Fed những gì cần thiết để cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này”.

Các quan chức Fed hiện đang cân nhắc rủi ro đối với thị trường lao động so với khả năng lạm phát kéo dài. Thuế quan của ông Trump đã tạo thêm một trở ngại cho nhiệm vụ kép này, mặc dù hầu hết các nhà hoạch định chính sách đều cho rằng tác động đến lạm phát chỉ là tạm thời.

Theo CNBC