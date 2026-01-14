Vốn hoá công ty mẹ Uniqlo lần đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ yên

Giá trị vốn hóa thị trường của Fast Retailing vừa lần đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ yên (khoảng 126 tỷ USD) theo giá đóng cửa ngày thứ Ba (theo giờ địa phương) – một cột mốc chưa từng có đối với bất kỳ nhà bán lẻ nào của Nhật Bản. Thành tích này phản ánh đà tăng vượt kỳ vọng của thương hiệu thời trang nhanh Uniqlo tại các thị trường chủ chốt như châu Âu, Mỹ và Trung Quốc.

Trong phiên giao dịch, cổ phiếu Fast Retailing có thời điểm chạm mức cao nhất lịch sử 65.950 yên, tăng 5% so với phiên liền trước và đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp lập đỉnh. Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo đã nghỉ giao dịch vào thứ Hai do kỳ nghỉ lễ quốc gia, càng khiến đà tăng của cổ phiếu trở nên đáng chú ý.

Hiện, Fast Retailing đứng thứ bảy về vốn hóa trên thị trường Prime của TSE, chỉ xếp sau những “ông lớn” như Sumitomo Mitsui Financial Group. Trên bình diện toàn cầu, vị trí dẫn đầu trong ngành thời trang nhanh hiện vẫn thuộc về Inditex – công ty sở hữu chuỗi Zara của Tây Ban Nha – với giá trị vốn hóa khoảng 178 tỷ euro (207 tỷ USD).

Động lực chính phía sau đà tăng mạnh của cổ phiếu Fast Retailing đến từ tăng trưởng doanh số ở thị trường nước ngoài. Lợi nhuận ròng quý III (giai đoạn tháng 9–11), được công bố vào tuần trước, đã lập kỷ lục năm thứ ba liên tiếp. Đồng thời, công ty cũng nâng dự báo lợi nhuận ròng cho năm tài chính kết thúc vào tháng 8/2026.

Uniqlo đang ghi nhận mức độ nhận diện thương hiệu ngày càng cao tại châu Âu và Mỹ, nhờ hệ thống cửa hàng chủ lực cùng chiến lược mở rộng bài bản. Doanh thu tại Bắc Mỹ tăng 30% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn tháng 9–11, trong khi thị trường châu Âu tăng tới 34%. Ngay cả mảng Trung Quốc Đại lục – vốn chịu nhiều áp lực – cũng ghi nhận mức tăng trưởng 7%.

Song song với mở rộng thị trường, Fast Retailing đang đẩy mạnh chiến lược cải tạo toàn diện hệ thống cửa hàng. Giám đốc tài chính Takeshi Okazaki cho biết các cửa hàng được nâng cấp đang mang lại hiệu quả rõ rệt, với doanh thu trung bình tăng khoảng 1,5 lần.

“Sự bùng nổ của Uniqlo tại các thị trường nước ngoài đang vượt xa kỳ vọng,” ông Sho Kawano, Trưởng bộ phận nghiên cứu đầu tư tại Goldman Sachs Nhật Bản, nhận định. “Thành công này đến từ sự kết hợp của ba yếu tố: chất lượng và tính năng sản phẩm, năng lực xây dựng thương hiệu và dư địa mở rộng thị trường – tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.”

Ở thị trường trong nước, Fast Retailing vẫn đối mặt với một số rủi ro. Việc chính phủ Trung Quốc khuyến nghị công dân hạn chế du lịch tới Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao làm dấy lên lo ngại về doanh thu bán hàng miễn thuế. Theo UBS Securities, nếu doanh thu miễn thuế từ khách Trung Quốc giảm 50%, lợi nhuận hoạt động của Fast Retailing có thể bị ảnh hưởng khoảng 1%.

Tuy nhiên, nhà phân tích Hikaru Sugawara của IwaiCosmo Securities cho rằng lượng khách du lịch từ các thị trường khác ngoài Trung Quốc đủ khả năng bù đắp phần sụt giảm này, đặc biệt trong bối cảnh mức độ nhận diện thương hiệu Uniqlo trên toàn cầu ngày càng gia tăng.

