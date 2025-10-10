Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty mẹ Uniqlo báo lãi gần 600 tỷ yen

10-10-2025 - 14:25 PM | Tài chính quốc tế

Kết quả cho thấy khả năng thích ứng bền bỉ của một thương hiệu thời trang phổ thông trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Hãng thời trang Fast Retailing của Nhật Bản – “đế chế” đứng sau thương hiệu Uniqlo – vừa công bố mức lợi nhuận hoạt động cao kỷ lục trong năm tài chính kết thúc vào tháng 8/2025, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp tăng trưởng mạnh mẽ. Kết quả này cho thấy khả năng thích ứng bền bỉ của một thương hiệu thời trang phổ thông trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Theo báo cáo công bố ngày 9/10, Fast Retailing ghi nhận lợi nhuận hoạt động đạt 564,3 tỷ yen (tương đương 3,69 tỷ USD), tăng 13% so với năm trước và vượt cả dự báo nội bộ lẫn kỳ vọng của giới phân tích. Không dừng lại ở đó, công ty dự kiến mức lợi nhuận trong năm tài chính tới – kết thúc vào tháng 8/2026 – sẽ tiếp tục tăng lên 610 tỷ yen, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào đà phát triển của Uniqlo trên cả thị trường trong nước và quốc tế.

Một trong những yếu tố góp phần quan trọng giúp Fast Retailing duy trì đà tăng trưởng chính là tác động tích cực từ đồng yen yếu. Việc đồng nội tệ của Nhật Bản trượt giá xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 so với USD và ở đáy kỷ lục với euro đã giúp lợi nhuận từ các thị trường nước ngoài, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, khi quy đổi về yen trở nên “phình to” hơn. Dù chi phí nhập khẩu tăng do tỷ giá, nhưng doanh thu bằng ngoại tệ lại bù đắp hoàn toàn phần chênh lệch, thậm chí còn giúp lợi nhuận tổng thể đạt kỷ lục.

Tại thị trường Nhật Bản, Uniqlo vẫn giữ vững vị thế là thương hiệu “quốc dân”. Doanh thu tăng mạnh nhờ nhu cầu nội địa hồi phục và đặc biệt là lực mua bùng nổ từ khách du lịch quốc tế – những người quay trở lại Nhật Bản sau đại dịch với xu hướng mua sắm hàng thời trang giá phải chăng, chất lượng cao. Các cửa hàng Uniqlo ở Tokyo, Osaka hay Kyoto thường xuyên chật kín khách, trong đó phần lớn là du khách châu Á, đặc biệt từ Hàn Quốc và Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, thị trường Mỹ cũng trở thành điểm sáng của Fast Retailing. Tập đoàn đã mở rộng nhanh hệ thống cửa hàng và tập trung vào các sản phẩm mang tính toàn cầu như áo phông AIRism, áo khoác siêu nhẹ Ultra Light Down hay dòng quần jeans tái chế thân thiện môi trường. Phong cách “LifeWear” – thiết kế tối giản, chất lượng tốt và giá hợp lý – giúp Uniqlo tạo được chỗ đứng vững chắc giữa thị trường vốn bị chi phối bởi các tên tuổi lớn như Gap, Zara hay H&M.

Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn toàn màu hồng. Tại Trung Quốc, thị trường nước ngoài lớn nhất của Uniqlo với khoảng 900 cửa hàng, Fast Retailing đang đối mặt với không ít khó khăn. Cả doanh thu lẫn lợi nhuận đều sụt giảm khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và tâm lý mua sắm vẫn ảm đạm sau giai đoạn dài kinh tế tăng trưởng chậm. Môi trường cạnh tranh tại đây cũng khốc liệt hơn bao giờ hết với sự trỗi dậy của các thương hiệu nội địa như Shein, Bosideng hay Peacebird – những cái tên đang thu hút giới trẻ bằng giá rẻ và tốc độ ra mắt sản phẩm nhanh.

Dẫu vậy, giới phân tích nhận định chiến lược toàn cầu hóa bền vững và triết lý “ít nhưng tinh” trong quản lý chuỗi cung ứng vẫn là nền tảng giúp Fast Retailing duy trì đà tăng trưởng dài hạn. Hãng đã đầu tư mạnh vào công nghệ sản xuất thông minh, quản trị tồn kho hiệu quả, và cam kết phát triển vật liệu thân thiện môi trường.

Theo: Reuters

Uniqlo gây chấn động ở châu Âu bằng chiếc áo bra-top: Lao thẳng vào chiến trường thời trang lâu đời bậc nhất, đánh bại Zara, H&M bằng mác 'công ty Nhật Bản'

PV

