Uniqlo Nhật Bản tăng 40% lương: 1.000 nhân viên Việt Nam ngóng chờ tin vui giáp Tết

Fast Retailing Co, chủ sở hữu thương hiệu thời trang Uniqlo vừa thông báo sẽ tăng 40% lương cho 8.400 nhân viên toàn thời gian tại các chi nhánh Nhật Bản, theo thông tin từ báo Bloomberg .

Toàn bộ công nhân tại trụ sở chính cũng như nhân viên trong cửa hàng, nhà bán lẻ đều sẽ được tăng lương trong năm nay. Uniqlo cho rằng mức lương của công ty hiện còn thấp trong những năm gần đây nên đã công bố chính sách mới này.

Mức lương khởi điểm hàng tháng cho sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ tăng từ 255.000 yên (45 triệu đồng) lên 300.000 yên (53 triệu đồng). Đối với quản lý cửa hàng, nhân viên có thâm niên 1-2 năm, mức lương sẽ tăng từ 290.000 yên lên 390.000 yên (từ 51 triệu đồng-69 triệu đồng). Các nhân viên khác sẽ được tăng 40% dựa theo mức lương cũ.

Vào đầu năm 2020, Fast Retailing đã có chính sách tăng lương khởi điểm cho một số nhân viên toàn thời gian. Tuy nhiên, lần tăng lương cho tận “8.400 nhân viên” kỳ 2023 này là lần đầu tiên kể từ khi Uniqlo áp dụng chương trình thưởng từ hơn 20 năm trước.

Fast Retailing cũng tăng lương theo giờ cho nhân viên bán thời gian trung bình khoảng 20% trong tháng 9 năm ngoái. Công ty đã sắp xếp nhân viên vào một trong 20 mức lương dựa theo tiêu chí năng lực, thành tích, tham vong và các yếu tố khác.

“Trong tương lai, công ty sẽ xét duyệt mức lương mới cho mỗi nhân viên dựa theo cấp bậc, hiệu suất, kết quả công việc cũng như ước tính những đóng góp thiết thực cho doanh nghiệp”, đại diện công ty cho biết.

Về tổng thể, cơ chế điều chỉnh lương này dự kiến sẽ làm tăng 15% chi phí lao động của Fast Retailing. Công ty hi vọng sẽ gửi được nhiều nhân viên có kỹ năng tốt ở Nhật Bản ra nước ngoài và ngược lại. Thương hiệu muốn tiêu chuẩn hóa tiền lương toàn thế giới bằng cách đưa mức chuẩn tiền lương ở Nhật Bản đến gần hơn với tiêu chuẩn quốc tế.

Động thái này của Fast Retailing có thể khuyến khích nhiều công ty khác tại Nhật Bản làm theo nếu họ muốn thu hút nhân tài toàn cầu. Hiện tại, đã có một số doanh nghiệp nội địa khác ghi nhận kế hoạch tương tự. Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Nippon dự kiến sẽ tăng 7% lương cho nhân viên bán hàng. Hay công ty Suntory Holdings Ltd. cũng sẽ tăng 6% lương. Brewers Asahi Group Holdings Ltd., Kirin Holdings Co. và Sapporo Holdings Ltd. cũng đang xem xét về kế hoạch tăng lương cứng này.

Mức lương trung bình tại khoảng 3.213 doanh nghiệp niêm yết ở Nhật Bản đạt hơn 6 triệu yên trong năm tài chính 2021 và chỉ có 110 công ty đạt trung bình từ 9 triệu yên trở lên.

Uniqlo Việt Nam

Theo dữ liệu gần đây, để trở thành nhân viên bán hàng tại Uniqlo Việt Nam, mỗi ứng viên cần trải qua 4 vòng phỏng vấn “mướt mồ hôi”: phỏng vấn với HR, phỏng vấn với quản lý người Nhật, trao đổi qua video với quản lý đang ở Nhật và vòng cuối là do giám đốc Pháp đích thân nói chuyện.

Mức lương khởi điểm cho nhân viên bán hàng tại các chi nhánh Việt Nam là 8 triệu đồng/tháng. Trung bình một năm, nhân viên sẽ được xét tăng lương 4 lần và có nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý, trợ lý và cửa hàng trưởng. Lộ trình thăng tiến tại Uniqlo Việt Nam cũng vô cùng rõ ràng và được công khai minh bạch trên các trang tin tuyển dụng.

Hiện nay, Uniqlo có 15 chi nhánh tại Việt Nam chỉ trong 3 năm “xâm nhập” thị trường. Với động thái ở Nhật Bản - tăng “nóng” tận 40% lương, 1.000 nhân viên tại 15 cơ sở này đang hi vọng sẽ có một “bất ngờ” lớn trước thềm năm mới. Diễn biến sẽ tiếp tục được cập nhật.

