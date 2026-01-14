Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đức lên tiếng báo động trước số vụ phá sản kỷ lục

14-01-2026 - 10:25 AM | Tài chính quốc tế

Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK) cảnh báo rằng, số các vụ phá sản ở nước này đang ở mức đáng báo động và tiếp tục gia tăng.

Hôm 13/1, DIHK kêu gọi Berlin khẩn trương thực hiện các biện pháp để khắc phục tình hình và giải quyết vấn đề giá năng lượng cao.

Thông báo này được đưa ra khi cơ quan thống kê chính phủ công bố số liệu mới về các đơn xin phá sản kể từ tháng 10/2025.

Theo dữ liệu của cơ quan này, số lượng đơn xin phá sản của các công ty đã tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước, và đạt 2.108 đơn vào thời điểm đó.

Theo cơ quan thống kê, lĩnh vực vận tải và kho bãi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cùng với ngành dịch vụ khách sạn và xây dựng cũng chịu thiệt hại. Số người nộp đơn xin phá sản tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6.709 người.

Theo DIHK, cả nước đã chứng kiến số lượng vụ phá sản cao nhất trong 11 năm qua. Hiệp hội này cho biết, họ dự đoán tổng số vụ phá sản doanh nghiệp sẽ vượt quá 23.000 vào năm 2025, nêu ra giá năng lượng, thủ tục hành chính rườm rà và thuế là những yếu tố chính dẫn đến xu hướng này.

DIHK tiếp tục cáo buộc chính phủ không làm đủ để giải quyết vấn đề này.

"Không thiếu các văn kiện chính trị với những đề xuất hay - rất nhiều thứ đã được viết ra, nhưng quá ít được thực hiện", DIHK lưu ý.

Nền kinh tế Đức đã chịu một cú sốc lớn khi nước này tham gia vào các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga năm 2022.

Trước khi xung đột Ukraine leo thang, Đức phụ thuộc vào Nga để cung cấp 55% lượng khí đốt tự nhiên. Theo Bloomberg, hoạt động của tập đoàn dầu khí khổng lồ Rosneft của Nga cũng chiếm khoảng 12% tổng công suất chế biến dầu của quốc gia.

Quyết định từ bỏ nhập khẩu năng lượng giá rẻ từ Nga đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm lại nền kinh tế, khiến nền kinh tế suy giảm trong năm 2023 và 2024 - lần đầu tiên kể từ đầu những năm 2000 có hai năm giảm liên tiếp.

Vào tháng 10/2025, giá điện và khí đốt đã tăng lần lượt 14% và 74% từ năm 2022 đến năm 2025.

Theo RT
Lỗ hơn 5 tỷ USD, một ngân hàng ở quốc gia này tuyên bố phá sản, tiền gửi của 7,6 triệu khách hàng sẽ ra sao?

Theo Hoàng Vân

Giáo dục & thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng loạt quan chức ngân hàng trung ương trên thế giới lên tiếng về vụ điều tra hình sự Chủ tịch Fed Jerome Powell

Hàng loạt quan chức ngân hàng trung ương trên thế giới lên tiếng về vụ điều tra hình sự Chủ tịch Fed Jerome Powell Nổi bật

Nguồn cung từ Venezuela bất định, Trung Quốc lại đứng trước nguy cơ mỗi ngày mất gần 1,4 triệu thùng dầu với chiết khấu 10 USD/thùng

Nguồn cung từ Venezuela bất định, Trung Quốc lại đứng trước nguy cơ mỗi ngày mất gần 1,4 triệu thùng dầu với chiết khấu 10 USD/thùng Nổi bật

Đồng minh lâu năm của Mỹ có động thái 'không thể tưởng tượng nổi', có thể khiến Washington rung chuyển

Đồng minh lâu năm của Mỹ có động thái 'không thể tưởng tượng nổi', có thể khiến Washington rung chuyển

10:06 , 14/01/2026
Vốn hoá công ty mẹ Uniqlo lần đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ yên

Vốn hoá công ty mẹ Uniqlo lần đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ yên

09:56 , 14/01/2026
Báo Mỹ: Việt Nam là 'cường quốc du lịch đang lên' ở Đông Nam Á, lọt Top đáng đến

Báo Mỹ: Việt Nam là 'cường quốc du lịch đang lên' ở Đông Nam Á, lọt Top đáng đến

09:31 , 14/01/2026
Ái nữ độc nhất nhà Heineken: Từ bà nội trợ nhút nhát, né tránh việc thừa kế bằng được đến nữ vương đế chế bia 15 tỷ USD

Ái nữ độc nhất nhà Heineken: Từ bà nội trợ nhút nhát, né tránh việc thừa kế bằng được đến nữ vương đế chế bia 15 tỷ USD

09:10 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên