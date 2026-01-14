Kỳ vọng FED tiếp tục hạ lãi suất, giá vàng và bạc đua nhau tăng vọt

Động lực tăng đến từ số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu vẫn tiếp diễn.

Giá vàng giao ngay tăng 0,9%, lên 4.627,95 USD/ounce vào lúc 04h06 GMT (11h theo giờ Hà Nội), sau khi lập kỷ lục 4.634,33 USD/ounce trong phiên ngày thứ Ba. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 2 tăng 0,8%, lên 4.635,60 USD/ounce.

Giá bạc giao ngay bật tăng 4,6%, lên 90,95 USD/ounce sau khi lần đầu tiên vượt mốc 90 USD. Tính từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng gần 28%.

“Theo các số liệu vừa công bố, lạm phát thấp hơn và tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ cũng giảm. Đây là những tín hiệu tiếp tục thúc đẩy đà tăng của nhóm kim loại quý,” ông Brian Lan, Giám đốc điều hành GoldSilver Central, cho biết.

Ông Lan cho rằng mốc quan trọng tiếp theo của bạc là 100 USD/ounce và khả năng kim loại này đạt mức tăng trưởng hai chữ số trong năm nay là rất lớn.

Chỉ số giá tiêu dùng lõi (CPI lõi) của Mỹ trong tháng 12 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích lần lượt là 0,3% và 2,7%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh các số liệu lạm phát này và tiếp tục thúc giục Chủ tịch Fed Jerome Powell “cắt giảm lãi suất một cách đáng kể”.

Trong khi đó, các thống đốc ngân hàng trung ương và lãnh đạo hàng đầu của các ngân hàng lớn trên Phố Wall đã lên tiếng ủng hộ ông Powell, sau khi thông tin chính quyền Tổng thống Trump quyết định điều tra ông vấp phải sự chỉ trích từ các cựu lãnh đạo Fed.

Các nhà phân tích nhận định, những lo ngại xoay quanh tính độc lập của Fed cũng như mức độ tin cậy của tài sản Mỹ đã làm gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng.

Giới đầu tư hiện kỳ vọng Fed sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 25 điểm cơ bản trong năm nay, với lần sớm nhất có thể diễn ra vào tháng 6. Các tài sản không sinh lãi như vàng thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp và khi kinh tế hoặc địa chính trị bất ổn.

Ở các kim loại quý khác, giá bạch kim giao ngay tăng 4,7%, lên 2.432,80 USD/ounce, mức cao nhất trong một tuần, sau khi từng lập kỷ lục 2.478,50 USD/ounce vào ngày 29/12. Giá palladium tăng 3,7%, lên 1.910,08 USD/ounce.

Tham khảo: Reuters﻿