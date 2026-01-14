Trước ‘lời cảnh tỉnh’ từ Mỹ, Campuchia tuyên bố một động thái với Trung Quốc

Phó Thủ tướng Campuchia cho biết nước này đang tìm cách giảm phụ thuộc vào Trung Quốc nhằm bảo vệ nền kinh tế khỏi sự cạnh tranh giữa 2 siêu cường Washington và Bắc Kinh.

Trung Quốc là nhà tài trợ và đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia, chiếm hơn một nửa tổng vốn đầu tư vào nước này. Ngược lại, Trung Quốc cũng là nguồn cung nguyên liệu thô lớn nhất cho ngành sản xuất của Campuchia. Điều này khiến ngành sản xuất Campuchia dễ bị tổn thương trước những nỗ lực của Mỹ nhằm giảm vai trò của Bắc Kinh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu dọa áp thuế 49% lên Campuchia. Sau đó, Phnom Penh đã đàm phán thành công để giảm mức thuế xuống còn 19%, tương đương với các nước láng giềng Đông Nam Á.

“Chúng tôi đã nhận được lời cảnh tỉnh khi Tổng thống Trump tuyên bố ‘ngày giải phóng’”, Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol nói với tờ Financial Times. “Chúng tôi không thể chỉ dựa vào một quốc gia”.

Campuchia đã tìm cách để tăng cường quan hệ với Mỹ trong năm quá. Các quốc gia Đông Nam Á chịu áp lực đặc biệt từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, khi khu vực này ngày càng trở thành trung tâm sản xuất quan trọng, phần lớn là do các công ty chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc để giảm thiểu rủi ro do các rào cản thương mại của Mỹ.

Ông Sun Chanthol cho biết Campuchia đang cố gắng đa dạng hóa danh mục đầu tư, tìm cách thu hút vốn từ Mỹ, châu Âu và Brazil. Trong những tháng gần đây, nước này đã tổ chức nhiều buổi xúc tiến đầu tư tại Mỹ, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Vị quan chức Campuchia cho biết nước này cũng đang tìm kiếm các thị trường xuất khẩu ngoài Mỹ – thị trường xuất khẩu lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á này.

Tuy nhiên, ông Sun Chanthol cho biết Campuchia đặc biệt tập trung vào việc đa dạng hóa nguồn cung để giảm phụ thuộc vào đầu tư và nguyên liệu thô của Trung Quốc, vì Phnom Penh dự đoán Mỹ sẽ có thêm các biện pháp nhắm vào Bắc Kinh, bao gồm như yêu cầu nghiêm ngặt về nguồn gốc nguyên liệu đầu vào đối với hàng hóa xuất sang Mỹ.

Mỹ đã dọa áp thuế lên tới 40% đối với hàng hóa Trung Quốc được “vận chuyển” qua các nước thứ 3, nhưng chưa làm rõ quy định về loại hàng hóa này.

Ông Sun Chanthol cho biết: “Chúng tôi tin rằng các quy tắc về nguồn gốc xuất xứ có thể thay đổi và Mỹ có thể đặt ra giới hạn về thành phần, tỷ lệ phần trăm, và xuất xứ”.

Năm 2025, kim ngạch thương mại giữa Mỹ và Campuchia đạt 13,14 tỷ USD, tăng 29,24% so với năm 2024. Campuchia vẫn duy trì xuất khẩu tốt sang Mỹ bất chấp việc Mỹ áp đặt thuế quan mới, đạt khoảng 12,73 tỷ USD, tăng 28,48% so năm 2024. Cùng lúc, Campuchia nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ trị giá hơn 417 triệu USD, tăng 57,83%.﻿

Theo: FT﻿