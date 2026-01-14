Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ bảo vệ công trường đến nữ tỷ phú tự thân giàu bậc nhất thế giới: Hành trình đánh bại nghịch cảnh để chạm đến 16 tỷ USD

14-01-2026 - 17:02 PM | Tài chính quốc tế

Chu Quần Phi tin rằng thành công của mình đến từ "sự không chịu khuất phục", một tinh thần kiên cường không bao giờ bỏ cuộc.

Chu Quần Phi, người phụ nữ xuất thân từ cảnh nghèo khó, đã vượt qua mọi rào cản để trở thành một trong những nữ doanh nhân giàu nhất hành tinh, với tài sản trị giá 16 tỷ đô la Mỹ khiến ai nấy nể phục. Bà tin rằng thành công của mình đến từ "sự không chịu khuất phục", một tinh thần kiên cường không bao giờ bỏ cuộc.

Bà đã giành vị trí thứ hai trong Bảng xếp hạng Nữ doanh nhân Hurun năm 2025 do Viện Hurun công bố.

Khởi đầu từ những khốn khổ

Chu Quần Phi sinh ra tại một ngôi làng nghèo nàn ở Tương Hương, tỉnh Hồ Nam vào năm 1970. Mẹ bà qua đời khi bà mới năm tuổi, trong khi cha bà bị mù một phần và mất một ngón tay do tai nạn lao động. Từ lúc còn nhỏ, bà đã phải tự lực cánh sinh khi chăm sóc gia đình bằng cách trồng rau, nuôi lợn và thu gom rác nhựa để kiếm sống. Sau một khoảng thời gian khó khăn, bà phải bỏ học hai năm sau khi vào trung học để tìm kiếm cơ hội.

Năm 15 tuổi, bà khăn gói lên đường tới Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, để tìm việc làm. Khởi đầu từ vị trí bảo vệ tại một công trường xây dựng, công việc bần hàn đã không cản bước bà. Thay vào đó, nó như một bàn đạp, giúp bà từng bước tìm kiếm những cơ hội mới. Từ công nhân dây chuyền lắp ráp tại một nhà máy thủy tinh, bà không ngừng học hỏi kế toán và máy tính, và nhanh chóng thăng tiến.

Trước khi tự mở doanh nghiệp riêng, Chu Quần Phi đã làm nhiều công việc chân tay.

Xây dựng đế chế riêng

Năm 1993, Chu Quần Phi cùng sáu người thân sáng lập doanh nghiệp riêng bằng cách thuê một căn hộ ba phòng ngủ. Họ bắt đầu với ngành in lụa trước khi dấn thân vào sản xuất kính đồng hồ. Năm 2003, bà và một đối tác đã thành lập Lens Technology, chuyên sản xuất màn hình kính cho điện thoại di động.

Dù đối tác rời đi và khiến công ty đứng trước bờ vực phá sản, bà đã không từ bỏ. Một cuộc gọi từ Motorola vào năm 2004 đã thay đổi vận mệnh doanh nghiệp của bà. Họ cần một loại kính không bị vỡ khi rơi từ độ cao một mét, điều mà chưa một nhà sản xuất nào trên thế giới có thể làm được.

Bằng sự nỗ lực không ngừng, hàng tháng trời nghiên cứu, bà đã giành được hợp đồng này, biến Lens Technology thành một trong những nhà cung cấp chính cho Apple vào năm 2007. Từ đây, tham vọng của bà không ngừng mở rộng và công ty của bà từng bước khẳng định vị thế “vua chuỗi cung ứng” của Apple.

Tự lập và chiến đấu

Khi công ty của bà niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến năm 2015, giá trị tài sản của bà đã vươn lên tới 50 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, danh tiếng cũng đi kèm với những tin đồn không hay. Bà đã phải rất nỗ lực để bác bỏ những lời đồn về các mối quan hệ tình cảm, khẳng định rằng thành công của bà không phải nhờ vào sự trợ giúp của bất kỳ ai, mà là nhờ vào sự kiên trì và cống hiến của chính mình.

“Không may mắn nào có thể thay thế cho lòng quyết tâm và sự mạnh mẽ,” bà nói. Bà giữ một cuốn sách mà cha mình tặng như một kỷ vật, lời dạy của ông đã trở thành động lực lớn lao dẫn dắt bà trong suốt hành trình.

Chu Quần Phi đã trở thành nữ doanh nhân tự thân giàu nhất thế giới.

Giờ đây, mặc cho thành công rực rỡ, bà vẫn xem mình là một người chiến đấu vì những người lao động bình thường trong xã hội. “Tôi không chiến đấu cho bản thân mà cho những người đang vật lộn chốn cơ sở,” bà chia sẻ, như một lời nhắc nhở về sự đồng cảm và trách nhiệm với cộng đồng.

“Cô ấy thật tuyệt vời. Một tỷ phú tự thân lập nghiệp mà không hề có xuất thân giàu có,” một người dùng mạng đã thán phục. “Tôi đã làm việc tại nhà máy của bà ấy trong nhiều năm. Tôi và quê hương tôi rất biết ơn bà chủ Zhou,” một người khác đã nói lên lòng tri ân đến nữ doanh nhân kiên định này.

Theo SCMP

Chu Quần Phi - Từ cô gái "công xưởng" đến nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc không mang danh "người thừa kế"

Theo Ứng Hà Chi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kỳ vọng FED tiếp tục hạ lãi suất, giá vàng và bạc đua nhau tăng vọt

Kỳ vọng FED tiếp tục hạ lãi suất, giá vàng và bạc đua nhau tăng vọt Nổi bật

Đang trên đường đi nhận dầu do Venezuela trả nợ, siêu tàu chở dầu treo cờ Trung Quốc đột ngột quay đầu về

Đang trên đường đi nhận dầu do Venezuela trả nợ, siêu tàu chở dầu treo cờ Trung Quốc đột ngột quay đầu về Nổi bật

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

16:44 , 14/01/2026
Thừa nhận thiếu vốn, chậm dự án, nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới bất ngờ mở toang cửa với Trung Quốc sau 5 năm mâu thuẫn căng thẳng

Thừa nhận thiếu vốn, chậm dự án, nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới bất ngờ mở toang cửa với Trung Quốc sau 5 năm mâu thuẫn căng thẳng

15:38 , 14/01/2026
Quốc hội Ukraine bất ngờ quay lưng với Tổng thống Zelensky: Chuyện gì đang xảy ra ở Kiev?

Quốc hội Ukraine bất ngờ quay lưng với Tổng thống Zelensky: Chuyện gì đang xảy ra ở Kiev?

15:22 , 14/01/2026
Bất chấp căng thẳng thương mại với Mỹ, Trung Quốc ghi nhận một con số kỷ lục gần 1,2 nghìn tỷ USD, IMF phải lên tiếng

Bất chấp căng thẳng thương mại với Mỹ, Trung Quốc ghi nhận một con số kỷ lục gần 1,2 nghìn tỷ USD, IMF phải lên tiếng

14:35 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên