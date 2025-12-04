Từ vũ công ballet đến nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, cô gái 29 tuổi hiện là co-founder của startup 11 tỷ USD

Không nhiều câu chuyện khởi nghiệp có điểm khởi đầu từ… một phòng tập ballet. Nhưng đó lại là nơi bắt đầu hành trình dẫn tới danh xưng nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới của Luana Lopes Lara, đồng sáng lập nền tảng giao dịch dự đoán Kalshi – một trong những startup táo bạo nhất nước Mỹ hiện nay.

Theo Forbes, việc Kalshi đạt định giá hàng tỷ USD sau các vòng gọi vốn gần đây đã đưa Lopes Lara trở thành một hiện tượng đặc biệt: cựu vũ công chuyên nghiệp bước thẳng vào hàng ngũ các doanh nhân công nghệ – tài chính quyền lực nhất thế hệ mới.

Sinh ra tại Brazil, Lopes Lara theo đuổi ballet từ nhỏ và từng đứng trước cơ hội trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Kỷ luật thép, khả năng chịu đau, tư duy tập trung vào từng chuyển động – những phẩm chất tạo nên một vũ công – về sau lại trở thành lợi thế giúp cô nổi bật khi rẽ hướng sang toán học, kinh tế và mô hình xác suất.

Lopes Lara từ lâu đã mơ được trở thành Steve Jobs tiếp theo. Được truyền cảm hứng một phần từ mẹ là giáo viên toán và cha là kỹ sư điện, cô học đến tận khuya để tham gia các cuộc thi học thuật, giành huy chương vàng tại Kỳ thi Olympic Thiên văn học Brazil và huy chương đồng tại Kỳ thi Olympic Toán học Santa Catarina. Sau khi tốt nghiệp trung học (vào tháng 12), cô biểu diễn với tư cách là một vũ công ba lê chuyên nghiệp ở Áo trong chín tháng trước khi từ giã đôi giày mũi nhọn để theo học tại MIT và thực hiện ước mơ của mình tại Mỹ.

Tại Mỹ, cô gặp Tarek Mansour, người bạn học và cũng là người đồng hành cùng cô xây dựng Kalshi. Cả hai chia sẻ chung một nỗi ám ảnh: con người ra quyết định thế nào trong một thế giới bất định, và liệu những sự kiện diễn ra mỗi ngày – từ thời tiết, lạm phát cho tới bầu cử – có thể trở thành công cụ tài chính hợp pháp hay không.

Câu trả lời là Kalshi, ra mắt năm 2021, nền tảng giao dịch dự đoán đầu tiên được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cấp phép. Kalshi cho phép người dùng “đặt cược” – dưới dạng công cụ tài chính hợp pháp – vào kết quả các sự kiện đời thực: lạm phát tháng tới tăng hay giảm, bao nhiêu ghế Thượng viện sẽ thay đổi sau bầu cử, số ngày nắng nóng kỷ lục trong năm…

Nền tảng nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn người dùng với khối lượng giao dịch tăng mạnh trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động. Các quỹ lớn như Sequoia Capital, Charles Schwab và Y Combinator đều rót vốn, đưa Kalshi vượt mốc định giá tỷ đô chỉ sau vài năm hoạt động.

Tuy nhiên, để đi đến thành công này, Kalshi phải trải qua một cuộc chiến pháp lý kéo dài với chính CFTC – đặc biệt khi công ty muốn mở thị trường dự đoán kết quả bầu cử, lĩnh vực vốn bị coi là vùng xám giữa tài chính và cá cược. The Wall Street Journal ghi nhận nhiều phiên điều trần căng thẳng, nơi Kalshi lập luận rằng thị trường dự đoán mang giá trị kinh tế thực, giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư phòng hộ rủi ro chính sách – thay vì chỉ phục vụ hoạt động cá cược chính trị. Những tranh luận gay gắt ấy cuối cùng cũng được tháo gỡ từng phần, đánh dấu một bước tiến quan trọng để thị trường dự đoán trở thành sản phẩm tài chính hợp pháp tại Mỹ.

Giờ đây, ở tuổi 29, Lopes Lara chính thức trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, vượt qua Lucy Gou , 31 tuổi, người đồng sáng lập Scale AI , người đã giành lấy danh hiệu này từ Taylor Swift hồi tháng Tư. Cô và người đồng sáng lập Tarek Mansour, cũng 29 tuổi, đều đã gia nhập câu lạc bộ tỷ phú sau khi công ty dự đoán Kalshi huy động được 1 tỷ đô la với mức định giá 11 tỷ đô la. Công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào tiền sốParadigm dẫn đầu vòng gọi vốn, với sự tham gia của các nhà đầu tư nổi tiếng khác như Sequoia Capital, Andreessen Horowitz và Y Combinator.

“Có rất nhiều người khác muốn tham gia vào doanh nghiệp này sau khi Kalshi đã chứng minh được quy mô của mình”, Ali Partovi, CEO của quỹ đầu tư mạo hiểm Neo, vốn là nhà đầu tư hạt giống của Kalshi, cho biết. Kể từ tháng 7, khối lượng giao dịch danh nghĩa trên Kalshi đã tăng gấp tám lần, đạt 5,8 tỷ đô la vào tháng 11.

“Chúng tôi thực sự muốn làm mọi việc đúng cách vì tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng sàn giao dịch tài chính lớn nhất thế giới”, Lopes Lara nói.

