Co-founder Meta thừa nhận kiệt sức, thừa nhận 'phải đeo mặt nạ mỗi ngày'

Dustin Moskovitz – cái tên từng được nhắc đến bên cạnh Mark Zuckerberg khi cả hai cùng tạo nên Facebook – vừa có những chia sẻ hiếm hoi về hành trình 13 năm giữ cương vị CEO Asana - công ty do chính ông thành lập. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Stratechery, được trích dẫn bởi CNBC và Business Insider, Moskovitz thừa nhận rằng làm người đứng đầu trong suốt hơn một thập kỷ là một trải nghiệm “vừa tự hào, vừa kiệt sức”.

Ông nói: “Tôi phải đeo mặt nạ này, ngày này qua ngày khác”, ám chỉ việc luôn phải thể hiện sự mạnh mẽ, bình tĩnh và lạc quan trước nhân viên, nhà đầu tư và cả thế giới, ngay cả khi bản thân đang mệt mỏi đến cùng cực.

Moskovitz kể rằng ban đầu, ông chưa bao giờ có tham vọng trở thành CEO. Khi cùng đồng sáng lập công ty phần mềm quản lý công việc Asana vào năm 2008, ông chỉ mong muốn đảm nhận vị trí “Head of Engineering” – người tập trung vào sản phẩm và kỹ thuật. Nhưng trong dòng chảy khốc liệt của một startup đang tăng trưởng, ông buộc phải đảm nhận vai trò lãnh đạo, gánh trên vai áp lực của hàng trăm nhân viên và những kỳ vọng không ngừng tăng lên từ các nhà đầu tư.

“Tôi nghĩ rằng, khi công ty trưởng thành, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn,” ông kể. “Nhưng rồi thế giới cứ ngày càng hỗn loạn hơn.”

Thực tế, quãng thời gian Moskovitz làm CEO trùng với những giai đoạn đầy biến động: từ nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump, đại dịch COVID-19, đến các cuộc khủng hoảng xã hội về chủng tộc và niềm tin công chúng vào các công ty công nghệ. Giữa những biến động đó, Asana vẫn phát triển mạnh, niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2020, nhưng cái giá phải trả là sức khỏe tinh thần của người đứng đầu.

Ông thừa nhận rằng việc liên tục “phải là người mạnh mẽ nhất trong phòng” khiến bản thân dần mất đi sự tự nhiên, sáng tạo và niềm vui với công việc. “Đôi khi tôi chỉ muốn trở lại với vai trò kỹ sư, nơi tôi cảm thấy mình thật sự giỏi và không cần phải mang một khuôn mặt khác mỗi ngày,” Moskovitz nói.

Câu chuyện của Moskovitz không chỉ là lời thú nhận của một doanh nhân từng được tôn vinh, mà còn là tấm gương phản chiếu sự cô đơn trong thế giới của các CEO công nghệ. Khi công ty lớn dần, quyền lực và tầm ảnh hưởng gia tăng, thì cùng lúc đó, khoảng trống cảm xúc và sự cô lập cũng lớn lên. Việc luôn phải “tỏ ra ổn” trước mọi người, giữ vững hình ảnh một nhà lãnh đạo điềm tĩnh, đôi khi khiến họ đánh mất chính mình.

Với Moskovitz, 13 năm qua là hành trình chứng minh rằng thành công và kiệt sức có thể song hành, và rằng đôi khi, điều dũng cảm nhất mà một CEO có thể làm là biết dừng lại.

Hiện tại, ông đã rút lui khỏi vai trò CEO của Asana và giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tiếp tục cố vấn chiến lược nhưng không còn phải điều hành công việc hàng ngày. Sự chuyển giao này không phải là thất bại, mà là một quyết định tỉnh táo. Moskovitz nói ông muốn “lấy lại năng lượng, tìm lại niềm vui làm việc và cân bằng cuộc sống”.

Theo: CNBC