Email đáng sợ một số nhân viên Meta vừa nhận được: 'Công việc của bạn sắp bị cắt giảm, chúng tôi hiểu đây là một ngày khó khăn'

Tờ BI đưa tin, Meta vừa thông báo với nhân viên trong bộ phận quản lý rủi ro (risk division) rằng một số vị trí sẽ bị loại bỏ do những cải tiến trong công nghệ nội bộ của công ty.

Trong một bản ghi nhớ nội bộ được gửi vào thứ tư, Michel Protti, Giám đốc tuân thủ và quyền riêng tư sản phẩm của Meta cho biết công ty đang chuyển dần khỏi các quy trình đánh giá thủ công để hướng đến tự động hóa, dẫn đến việc “một số vị trí không còn cần thiết như trước đây”. Ông không tiết lộ số lượng nhân sự bị ảnh hưởng.

Đợt cắt giảm mới nhất này cho thấy các Big Tech sẵn sàng dựa vào tự động hóa để tăng hiệu suất và giảm chi phí đến mức nào. Xu hướng này phản ánh một sự chuyển dịch rộng hơn trong ngành: Các tập đoàn công nghệ lớn như Meta hay Amazon đang sử dụng công nghệ - đôi khi là trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ để phát triển sản phẩm, mà còn tái cấu trúc lại chính lực lượng lao động của mình.

Protti cho biết Meta đã đầu tư đáng kể trong vài năm qua để “xây dựng các cơ chế kiểm soát kỹ thuật toàn cầu” và đã đạt được “tiến bộ đáng kể” trong cách tiếp cận quản lý rủi ro và tuân thủ quy định. Bộ phận risk org của Meta chịu trách nhiệm đảm bảo công ty tuân thủ các chính sách và quy định trên toàn cầu.

“Bằng cách chuyển từ các quy trình thủ công tùy chỉnh sang quy trình thống nhất và tự động hơn, chúng tôi có thể mang lại kết quả tuân thủ chính xác và đáng tin cậy hơn trên toàn bộ Meta”, Protti viết. “Sự tiêu chuẩn hóa này giúp nhiều quyết định thường nhật có thể được xử lý hiệu quả bằng công nghệ, giải phóng đội ngũ để tập trung vào những thách thức phức tạp và có tác động lớn hơn”.

Thomas Richards, người phát ngôn của Meta, xác nhận các đợt cắt giảm trong bộ phận quản lý rủi ro và cho biết công ty thường xuyên tái cấu trúc tổ chức để phản ánh giai đoạn trưởng thành của chương trình quản trị, đồng thời đổi mới nhanh hơn mà vẫn duy trì tiêu chuẩn tuân thủ cao.

Theo bản ghi nhớ, Meta sẽ giảm nhân sự tại các nhóm Product Risk Program Manager, Shared Services và Global Security & Privacy (GSP). Công ty cũng sáp nhập nhóm GSP vào bộ phận Regulatory Readiness và Data Protection Officer (DPO), đồng thời đổi tên toàn bộ khối này thành Regulatory Compliance Programs. Ngoài ra, Meta đang tập trung hoạt động tại London, nơi có đội ngũ kỹ sư và lãnh đạo cấp cao mạnh.

Thêm đợt cắt giảm tại Meta

Song song đó, Meta cũng sa thải 600 nhân viên thuộc bộ phận Superintelligence Labs vào thứ tư. Trong một bản ghi nhớ nội bộ khác, Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta cho biết công ty sẽ “tiếp tục tuyển dụng nhân tài hàng đầu trong lĩnh vực AI-native”, đồng thời mục tiêu là giúp Meta Superintelligence Labs vận hành nhanh hơn.

Meta cũng đang tự động hóa các mảng hoạt động khác, bao gồm cả quy trình tuyển dụng, với phỏng vấn có hỗ trợ AI và đánh giá kỹ năng lập trình bằng mô hình AI. Trước đó, Mark Zuckerberg từng nói rằng trong năm nay, Meta có thể sẽ triển khai một AI agent có khả năng làm việc tương đương kỹ sư tầm trung.

Meta không phải là công ty duy nhất hướng đến việc thay thế lao động bằng AI. Andy Jassy, CEO của Amazon, từng nói với nhân viên vào tháng 6 rằng việc triển khai AI tạo sinh và các agent thông minh sẽ khiến một số công việc hiện nay không còn cần nhiều nhân lực như trước.

Dưới đây là trích đoạn trong bản ghi nhớ nội bộ của Meta:

Cập nhật bộ phận Risk: Tái cấu trúc tổ chức và cắt giảm nhân sự

Hôm nay, chúng tôi thông báo về việc cắt giảm một số vị trí cùng với các thay đổi tổ chức trong bộ phận Risk. Những quyết định này rất khó khăn, và chúng tôi hiểu rõ tác động đến các đồng nghiệp bị ảnh hưởng.

Lý do thay đổi: Trong những năm qua, chúng tôi đã đầu tư để xây dựng các kiểm soát kỹ thuật toàn cầu, tiêu chuẩn hóa quy trình và công cụ kiểm chứng. Nhờ chuyển đổi từ đánh giá thủ công sang quy trình tự động hóa, chúng tôi đạt được kết quả chính xác và ổn định hơn trên toàn hệ thống Meta.

Việc tiêu chuẩn hóa này giúp nhiều quyết định thường nhật được xử lý hiệu quả bằng công nghệ, nhờ đó đội ngũ có thể tập trung vào các vấn đề phức tạp hơn. Vì vậy, chúng tôi không còn cần nhiều nhân sự ở một số mảng như trước đây.

Những thay đổi chính:

- Cắt giảm nhân sự trong các nhóm Product Risk Program Manager, Shared Services và Global Security & Privacy (GSP).

- Tập trung công việc tại London, nơi có năng lực kỹ thuật mạnh.

- Sáp nhập nhóm GSP với Regulatory Readiness và DPO, đồng thời đổi tên thành Regulatory Compliance Programs.

Hướng tới tương lai: Chúng tôi vẫn cam kết cung cấp sản phẩm đổi mới, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt quy định và tiêu chuẩn pháp lý. Công nghệ tự động hóa sẽ tiếp tục củng cố chương trình tuân thủ, nhưng phán đoán của con người vẫn là yếu tố thiết yếu trong việc xử lý các tình huống mới và phức tạp.

Chúng tôi hiểu rằng đây là một ngày khó khăn, và ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ các nhân viên bị ảnh hưởng – giúp họ tìm cơ hội mới trong hoặc ngoài Meta. Các quản lý sẽ được cung cấp công cụ và nguồn lực cần thiết để hỗ trợ đội nhóm trong giai đoạn chuyển tiếp này.

Động thái mới của Meta kể trên phản ánh rõ xu hướng hiện nay trong giới công nghệ: AI và tự động hóa không chỉ là công cụ phát triển sản phẩm, mà còn là phương tiện tái định hình cấu trúc nhân sự toàn cầu — mở ra một thời kỳ mới mà con người và máy móc cùng chia sẻ công việc.

Theo: BI, Financial Times