Bill Gates tiên đoán ‘lạnh gáy’ về tương lai thế giới 2 thập kỷ tới: Phát minh thay đổi xã hội nhiều nhất cũng là mối nguy hàng đầu

Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, đã nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) là phát minh quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Trong lá thư thường niên, Bill Gates khẳng định rằng quy mô thay đổi mà công nghệ này mang lại sẽ là chưa từng có.

“Trong tất cả những gì con người tạo ra, AI sẽ thay đổi xã hội nhiều nhất”, Bill Gates viết.

Bill Gates chỉ ra hai vấn đề phát sinh từ công nghệ này trong vòng hai thập kỷ tới. Thứ nhất là AI bị các đối tượng xấu lợi dụng. Thứ hai là AI làm xáo trộn thị trường lao động.

Mặc dù ông vẫn lạc quan về những cơ hội mà AI mang lại cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo dục, ông vẫn lưu ý công nghệ này “tiềm ẩn những mối nguy đối với con người toàn cầu”. Ông nhấn mạnh rằng những công nghệ mới có thể mang lại lợi ích, nhưng đồng thời cũng dễ bị kẻ xấu lợi dụng.

“Năm 2015, tôi đã có bài diễn thuyết tại TED cảnh báo rằng thế giới chưa sẵn sàng để đối phó với một đại dịch. Nếu chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho đại dịch Covid, mức độ đau khổ của con người sẽ giảm đi đáng kể. Ngày nay, một rủi ro thậm chí còn lớn hơn cả một đại dịch do tự nhiên gây ra là một nhóm phi chính phủ sẽ sử dụng các công cụ AI mã nguồn mở để thiết kế vũ khí khủng bố sinh học”, Bill Gates lưu ý.

Ông nhấn mạnh rằng xã hội cần phải làm nhiều hơn nữa để chuẩn bị kỹ cho kỷ nguyên AI. Ông cho rằng những nỗ lực hiện tại vẫn chưa đủ.

“Cả hai vấn đề đều là những rủi ro mà chúng ta cần quản lý tốt hơn. Chúng ta cần phải thận trọng trong cách thức phát triển, quản lý và triển khai công nghệ này”, Bill Gates viết.

Trước đây, Bill Gates đã từng nhiều lần chia sẻ rằng tình trạng thiếu hụt bác sĩ và giáo viên kéo dài suốt nhiều năm qua có thể sớm chấm dứt nhờ sự phát triển của AI. Ngoài ra, ông cảnh báo AI còn đang tiến tới thay thế công nhân nhà máy, thợ xây dựng và nhân viên vệ sinh khách sạn, tức những công việc đòi hỏi thể chất và tiêu tốn nhiều thời gian.

"Sẽ có một số công việc mà chúng ta vẫn muốn tự mình làm, nhưng về lâu dài, những lĩnh vực như sản xuất, vận chuyển và nông nghiệp sẽ trở thành các vấn đề được giải quyết bởi công nghệ", ông chia sẻ trong chương trình The Tonight Show.

Tuy nhiên, Bill Gates vẫn lạc quan rằng con người có thể sử dụng công nghệ theo cách có lợi cho tất cả mọi người.

Theo Times of India