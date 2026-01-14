Người bán nước mía gây bất ngờ khi đặt chân tới 10 quốc gia

Ông Ravi, một người bán nước mía tại thành phố Pune, Ấn Độ, vốn xuất thân từ gia đình bình thường. Công việc chính của ông là bán nước mía trên đường phố để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, niềm đam mê du lịch đã thôi thúc ông lên kế hoạch khám phá thế giới.

Trong nhiều năm, Ravi kiên trì tiết kiệm từ thu nhập ít ỏi của mình. Ông dành phần lớn thời gian làm việc để tích góp tiền cho những chuyến đi.

Nhờ sự quyết tâm, đến nay ông đã đặt chân tới 10 quốc gia, bao gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar.

Ravi chia sẻ rằng mỗi chuyến đi đều được ông chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc săn vé máy bay giá rẻ, chọn chỗ ở bình dân cho tới việc lên lịch trình chi tiết. Ông thường chọn những điểm đến gần Ấn Độ trước để giảm chi phí, sau đó mới mở rộng sang các quốc gia xa hơn.

Động lực và kế hoạch phía sau những chuyến đi

Theo Ravi, động lực lớn nhất của ông là mong muốn được trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và phong cảnh mới lạ. Anh tin rằng du lịch không chỉ là giải trí mà còn giúp mở mang kiến thức và thay đổi góc nhìn về cuộc sống.

Để thực hiện được điều này, Ravi áp dụng nguyên tắc “kiếm ít nhưng tiêu đúng”. Ông không chi tiêu cho những thứ xa xỉ, thay vào đó tập trung vào việc dành dụm cho hành trình. Mỗi chuyến đi thường tiêu tốn khoảng 500 – 700 USD gồm vé máy bay, ăn uống và chỗ ở.

Ravi cũng cho biết ông thường chọn các chuyến bay vào ban đêm để tiết kiệm chi phí khách sạn, đồng thời ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng tại các quốc gia đến thăm. Ông còn học cách đặt vé trực tuyến và tìm hiểu kỹ các chương trình khuyến mãi để giảm tối đa chi phí.

Ngoài ra, Ravi khẳng định rằng việc đi du lịch không ảnh hưởng đến công việc chính. Ông thường sắp xếp thời gian hợp lý, chỉ đi khi có thể nghỉ vài ngày mà không ảnh hưởng đến việc bán nước mía.

Câu chuyện truyền cảm hứng

Câu chuyện của Ravi nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội và truyền thông Ấn Độ. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần kiên trì và khả năng cân bằng giữa công việc mưu sinh với đam mê cá nhân.

Ravi hy vọng rằng hành trình của mình sẽ truyền cảm hứng cho những người trẻ, đặc biệt là những ai nghĩ rằng du lịch quốc tế chỉ dành cho người giàu có.

Ông chứng minh rằng với kế hoạch rõ ràng, sự tiết kiệm và quyết tâm, bất kỳ ai cũng có thể biến giấc mơ khám phá thế giới thành hiện thực.

Hiện tại, Ravi đặt mục tiêu trong vài năm tới sẽ tiếp tục mở rộng hành trình, hướng tới các quốc gia châu Âu. Ông tin rằng mỗi chuyến đi sẽ là một bước tiến mới trong hành trình học hỏi và trải nghiệm cuộc sống.