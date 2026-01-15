Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Iran đóng cửa không phận, Mỹ rút bớt quân khỏi căn cứ quân sự ở Trung Đông

15-01-2026 - 07:36 AM | Tài chính quốc tế

Iran đóng cửa không phận đối với hầu hết các chuyến bay trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Iran đã tạm thời đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay ngoại trừ các chuyến bay dân sự quốc tế đến và đi đã được cấp phép trước, theo một thông báo hàng không chính thức vào sáng sớm 15/1.

Iran đóng cửa không phận, Mỹ rút bớt quân khỏi căn cứ quân sự ở Trung Đông- Ảnh 1.

Iran đóng cửa không phận đối với hầu hết các chuyến bay trong bối cảnh căng thẳng leo thang. (Ảnh minh họa)

Việc hạn chế này áp dụng cho các chuyến bay vào hoặc ra khỏi Iran, trong khi tất cả các hoạt động giao thông hàng không khác đều bị đình chỉ, thông báo cho biết.

Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực và trong nước gia tăng, bao gồm các cuộc biểu tình ở Iran và sự giám sát quốc tế ngày càng tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã được thông báo về tình hình người biểu tình ở Iran , đồng thời cảnh báo rằng Washington sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến.

Ông Trump nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình và nói rằng Mỹ có thể có “hành động rất mạnh mẽ” nếu căng thẳng tiếp diễn.

Iran đóng cửa không phận, Mỹ rút bớt quân khỏi căn cứ quân sự ở Trung Đông- Ảnh 2.

Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Trong khi đó, Mỹ đang rút một số nhân sự khỏi các căn cứ ở Trung Đông, một quan chức nước này cho biết hôm 14/1, sau khi một quan chức cấp cao của Iran nói rằng Tehran cảnh báo các nước láng giềng về việc sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ nếu Washington ra tay.

"Tất cả các tín hiệu đều cho thấy một cuộc tấn công của Mỹ có thể sắp xảy ra, nhưng đó cũng là cách chính quyền này hành xử để khiến mọi người luôn trong tình trạng cảnh giác. Sự khó đoán là một phần của chiến lược", một quan chức quân sự phương Tây nói với Reuters.

Qatar cho biết việc rút quân khỏi căn cứ không quân Al Udeid, căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, "đang được thực hiện để đáp trả căng thẳng khu vực hiện tại".

Anh cũng đang rút một số nhân viên khỏi một căn cứ không quân ở Qatar trước các cuộc tấn công có thể xảy ra, tờ báo The I Paper đưa tin. Bộ Quốc phòng Anh chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Theo Phương Anh/VTC News

VTC News

