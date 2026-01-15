Châu Âu “xuống nước” trước Trung Quốc trong "cuộc chiến xe điện"

Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc vừa đạt được bước phát triển mới trong quan hệ thương mại sau thời gian căng thẳng liên quan tới xe điện Trung Quốc xuất khẩu vào thị trường EU.

Trước đó, EU đã áp thuế chống trợ cấp lên tới 35,3% đối với xe điện từ Trung Quốc sau cuộc điều tra về trợ cấp của chính phủ nước này, nhằm bảo vệ ngành công nghiệp nội địa. Tuy nhiên, đến tháng 1/2026, hai bên nhất trí xây dựng hướng dẫn chung về cam kết giá cho xe điện Trung Quốc xuất khẩu, nhằm đánh giá một cách công bằng và minh bạch các đề nghị xuất khẩu theo tiêu chuẩn WTO.

Theo thỏa thuận, EU sẽ xem xét từng đề nghị cam kết giá dựa trên tiêu chí pháp lý và không phân biệt đối xử, đồng thời cân nhắc áp dụng mức giá nhập khẩu tối thiểu cho từng nhà sản xuất. Dù chưa rõ việc thuế hiện hành có được bãi bỏ hay không, phần thông báo này được đánh giá là một bước chuyển mềm trong chính sách thương mại giữa EU và Trung Quốc liên quan đến xe điện.

Đặt cược sai vào xe điện, Volkswagen trả giá tại Mỹ, Toyota thắng lớn nhờ hybrid

Thị trường ô tô tại Mỹ đang chứng kiến xu hướng “quay lưng” với xe điện, khiến doanh số của Volkswagen giảm tới 20% trong quý IV/2025, theo nguồn tin từ New York Times. Điều này phần lớn xuất phát từ chính sách thuế quan và việc chấm dứt các ưu đãi thuế mua xe điện, khiến mẫu xe điện của hãng Đức mất sức hút và doanh số sụt giảm nghiêm trọng.

Trong khi đó, thương hiệu Nhật Bản Toyota lại ghi nhận tăng trưởng mạnh tại thị trường Mỹ, với doanh số hơn 2,1 triệu xe trong năm 2025, tăng khoảng 8% so với năm trước, nhờ chiến lược tập trung vào dòng xe Hybrid – loại xe lai xăng-điện được người tiêu dùng ưa chuộng hơn trong bối cảnh lo ngại về hạ tầng sạc và chi phí.

Sự đảo chiều này không chỉ phản ánh thách thức đối với các nhà sản xuất ô tô điện tại Mỹ mà còn hé lộ rằng thị trường có thể đang chuyển hướng sang các giải pháp lai (hybrid), thay vì “điện hóa thuần túy”, trong bối cảnh chính sách hỗ trợ thay đổi và người tiêu dùng thận trọng hơn với các công nghệ mới.

Ngành ô tô châu Âu “chấn động” khi hơn 100.000 lao động bị sa thải

Ngành phụ tùng ô tô Châu Âu đang trải qua cơn khủng hoảng việc làm nghiêm trọng, với hơn 100.000 lao động bị sa thải trong hai năm qua, trong đó 50.000 việc bị cắt vào năm 2025 và 54.000 việc vào năm 2024, theo số liệu từ Hiệp hội thương mại Châu Âu CLEPA.

Nguyên nhân chính được cho là nhu cầu thị trường yếu và cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc. Các nhà cung cấp phụ tùng tại Châu Âu phải cắt giảm sản lượng khi các hãng ô tô giảm đơn đặt hàng, khiến chuỗi cung ứng chịu nhiều áp lực.

Benjamin Krieger, Tổng thư ký CLEPA, mô tả tình hình hiện nay là “chưa từng có” và nói rằng ngành vẫn “chưa cầm được máu” khi phải đối mặt với làn sóng sa thải lớn.

Các công ty lớn như Bosch và Continental đều đã thông báo cắt giảm nhân sự, trong khi những nhà sản xuất khác lo ngại rằng xu hướng này sẽ tiếp tục. Đặc biệt việc xe điện phát triển chậm tại châu Âu, trong khi quá trình rời bỏ xe xăng và dầu diễn ra nhanh, đang tạo áp lực lớn lên các nhà cung cấp chuyên về động cơ đốt trong.

