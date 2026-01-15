Sự hỗn loạn đầu năm 2026 khiến loại tài sản này trở nên "bùng cháy"

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đe dọa sẽ có những “hành động mạnh mẽ” nhằm vào Iran, chỉ ít lâu sau khi bắt giữ lãnh đạo Venezuela. Chính quyền của ông cũng đang tiến hành điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đồng thời theo đuổi cách tiếp cận “đốt sạch” trong vấn đề chi phí sinh hoạt khi đe dọa các nguồn lợi nhuận then chốt của các ngân hàng và nhà đầu tư tổ chức.

Năm 2026 khởi đầu đầy biến động.

Tưởng chừng như chừng đó cũng đủ để khiến thị trường chứng khoán lao dốc. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cổ phiếu dường như vẫn khá bình thản trước những thông tin này: chứng khoán lập đỉnh cao lịch sử vào thứ Hai và chỉ điều chỉnh nhẹ kể từ đó.

Thay vào đó, nhà đầu tư đã thể hiện nỗi lo ngại của mình bằng cách “đốt nóng” thị trường kim loại.

Giá bạc tăng hơn 6% trong ngày thứ Tư, vượt mốc 90 USD/ounce và đã tăng 29% kể từ đầu năm. Đây là mức tăng ấn tượng, đặc biệt nếu xét rằng giá bạc đã bứt phá tới 141% trong năm 2025 – mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979.

Giá vàng tăng gần 1% trong ngày thứ Tư, vượt xa mốc 4.600 USD/ounce, nâng mức tăng từ đầu năm lên khoảng 22%. Tương tự bạc, vàng cũng ghi nhận năm tăng mạnh nhất kể từ 1979 trong năm 2025, khi tăng tới 65%.

Không chỉ vàng và bạc, giá các kim loại khác như thiếc, đồng, nhôm, lithium và kẽm cũng đang đi lên trong năm 2026.

Vàng từ lâu được xem là tài sản trú ẩn truyền thống trước lạm phát, thâm hụt ngân sách gia tăng, căng thẳng địa chính trị và những lo ngại chung về kinh tế. Với tâm lý kiểu “cất dưới nệm”, nhà đầu tư thường mua vào các tài sản hữu hình như vàng khi bất an.

Giá kim loại tăng vọt sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela và tiếp tục được thúc đẩy bởi những lời đe dọa của ông Trump đối với chính quyền Iran sau cuộc trấn áp diện rộng nhằm vào người biểu tình.

Dù thị trường chứng khoán phản ứng khá dè dặt, kim loại tiếp tục được hỗ trợ sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố hôm Chủ nhật rằng ông đang là đối tượng của một cuộc điều tra hình sự. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại Fed có thể đánh mất tính độc lập chính trị. Một Fed mang tính chính trị hơn có thể giúp cổ phiếu hưởng lợi trong ngắn hạn nhờ lãi suất thấp hơn, nhưng về dài hạn lại gây tổn hại cho nền kinh tế khi làm suy yếu uy tín của ngân hàng trung ương và có nguy cơ khơi lại vấn đề lạm phát.

Những lo ngại này cũng phần nào kích hoạt trở lại xu hướng “bán nước Mỹ”, khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD giảm. Quan ngại về thâm hụt ngân sách lớn cũng làm sống lại “giao dịch phá giá tiền tệ”, qua đó khuếch đại các xu hướng trên. Khi dòng tiền rút khỏi các thị trường này, những tài sản như vàng và bạc trở nên hấp dẫn hơn về mặt giá trị.

Kim loại không chỉ được hỗ trợ bởi yếu tố tâm lý. Quy luật cung – cầu truyền thống cũng đang đóng vai trò quan trọng. Bất chấp thuế quan gia tăng, Trung Quốc đã tìm được các thị trường xuất khẩu mới, đưa thặng dư thương mại lên mức kỷ lục, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với các kim loại dùng trong sản xuất thiết bị điện tử. Bên cạnh đó, sự mở rộng mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng làm gia tăng nhu cầu kim loại cho các trung tâm dữ liệu phục vụ công nghệ.

Giá kim loại leo thang có thể trở thành vấn đề khi người Mỹ đang đối mặt với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Các kim loại này là thành phần của nhiều loại hàng tiêu dùng. Giá dầu, dù vẫn ở mức thấp, cũng đã bắt đầu tăng trở lại cùng với các loại hàng hóa khác.

“Điểm mấu chốt là chúng ta đang chứng kiến lạm phát kim loại công nghiệp rất nghiêm trọng,” ông Peter Boockvar, một nhà phân tích độc lập, nhận định trong bản ghi chú gửi khách hàng. “Chủ tịch Fed tiếp theo sẽ phải đối mặt với một bài toán cực kỳ khó khăn.”

﻿Tham khảo: CNN