Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ tạm dừng xử lý thị thực định cư cho 75 quốc gia

15-01-2026 - 14:23 PM | Tài chính quốc tế

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chấm dứt tình trạng lạm dụng hệ thống nhập cư của nước này.

Thông báo do Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ngày 15-1 cho biết lệnh tạm dừng xử lý thị thực sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 21-1, áp dụng với các loại thị thực nhập cư dành cho người có ý định sinh sống lâu dài tại Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, quyết định này nhằm siết chặt tiêu chí đánh giá nguy cơ "trở thành gánh nặng công" đối với những người xin định cư tại Mỹ.

Văn bản này yêu cầu các viên chức lãnh sự phải tạm dừng xử lý hồ sơ để tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình xét duyệt.

"Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chấm dứt tình trạng lạm dụng hệ thống nhập cư của Mỹ bởi những người tìm cách trục lợi từ ngân sách và phúc lợi xã hội của người dân Mỹ" – Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ trong thông cáo.

Không cấm thị thực du lịch nhưng siết kiểm tra

Đáng chú ý, lệnh tạm dừng không áp dụng với thị thực không định cư, bao gồm thị thực du lịch, công tác hoặc thương mại ngắn hạn – nhóm chiếm phần lớn số hồ sơ xin thị thực vào Mỹ hằng năm.

Tuy nhiên, một công điện nội bộ gửi đến tất cả đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ cho thấy các đương đơn xin thị thực loại này cũng sẽ phải trải qua quy trình sàng lọc nghiêm ngặt hơn.

Theo công điện, viên chức lãnh sự được yêu cầu đánh giá khả năng người xin thị thực sẽ sử dụng trợ cấp xã hội trong thời gian lưu trú tại Mỹ. Trách nhiệm chứng minh năng lực tài chính được đặt hoàn toàn lên vai đương đơn.

Nếu có nghi ngờ, lãnh sự có quyền yêu cầu người xin thị thực nộp thêm các biểu mẫu chứng minh khả năng tự chi trả chi phí sinh hoạt.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết động thái này xuất phát từ việc chính quyền ông Donald Trump đang tập trung xử lý các vụ gian lận phúc lợi công quy mô lớn, đồng thời ngăn chặn nguy cơ hệ thống an sinh xã hội bị khai thác bởi người nước ngoài.

Mỹ tạm dừng cấp visa định cư cho 75 quốc gia vì lo ngại gánh nặng phúc lợi - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Havana - Cuba. Ảnh: AP

Mở rộng tiêu chí đánh giá người xin thị thực

Thực tế, luật liên bang Mỹ từ lâu đã yêu cầu người xin thường trú phải chứng minh không trở thành "gánh nặng xã hội" – thuật ngữ chỉ người phụ thuộc vào trợ cấp công. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Donald Trump đã mở rộng danh mục phúc lợi có thể khiến hồ sơ bị từ chối và các hướng dẫn mới được cho là còn khắt khe hơn.

Theo chỉ đạo mới, viên chức lãnh sự phải xem xét toàn diện nhiều yếu tố, bao gồm tuổi tác, tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực tài chính và lịch sử sử dụng phúc lợi, bất kể quốc tịch.

Đáng chú ý, khả năng sử dụng tiếng Anh cũng được đưa vào tiêu chí đánh giá, thậm chí có thể được kiểm tra trực tiếp trong các buổi phỏng vấn.

Ngoài ra, người xin thị thực vẫn phải trải qua khám sức khỏe bắt buộc, kiểm tra bệnh truyền nhiễm, tiền sử sử dụng chất kích thích, vấn đề sức khỏe tâm thần và tiêm chủng đầy đủ theo quy định của Mỹ.

Mỹ tạm dừng cấp visa định cư cho 75 quốc gia vì lo ngại gánh nặng phúc lợi - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trả lời báo chí tại Washington. Ảnh: AP

Tranh cãi gia tăng

Các chuyên gia nhập cư và tổ chức nhân quyền cảnh báo rằng quyết định này có thể làm thu hẹp đáng kể cánh cửa nhập cư hợp pháp, đặc biệt với những người đến từ các quốc gia đang gặp khó khăn kinh tế hoặc bất ổn chính trị.

Trong khi đó, chính quyền Mỹ lập luận rằng chính sách mới là cần thiết để bảo vệ ngân sách liên bang, đảm bảo người nhập cư có khả năng tự lập và đóng góp cho nền kinh tế.

Động thái siết chặt thị thực diễn ra trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị đăng cai World Cup 2026 và Olympic 2028, dự kiến khiến nhu cầu xin thị thực tăng mạnh trong những năm tới. Dù vậy, chính quyền Trump khẳng định ưu tiên hàng đầu vẫn là an ninh kinh tế và lợi ích của người dân Mỹ.

Danh sách 75 quốc gia bị tạm dừng xử lý thị thực định cư được cho là sẽ còn được xem xét và điều chỉnh, tùy theo kết quả rà soát quy trình nhập cư trong thời gian tới.

Danh sách các quốc gia bị tạm dừng xử lý thị thực

Afghanistan, Albania, Algeria, Antigua và Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia, Brazil, Myanmar, Campuchia, Cameroon, Cape Verde, Colombia, Congo, Cuba, Dominica, Ai Cập, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Iran, Iraq, Bờ Biển Ngà, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Lào, Lebanon, Liberia, Libya, Macedonia, Moldova, Mông Cổ, Montenegro, Morocco, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Cộng hòa Congo, Nga, Rwanda, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Nam Sudan, Sudan, Syria, Tanzania, Thái Lan, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Yemen.

Quy định thị thực mới của Mỹ gây chia rẽ

Theo Tường Như

Người Lao động

Từ Khóa:
thị thực

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng chục tàu chở dầu Venezuela đang di chuyển bất ngờ bị truy đuổi, buộc phải quay đầu

Hàng chục tàu chở dầu Venezuela đang di chuyển bất ngờ bị truy đuổi, buộc phải quay đầu Nổi bật

Giá giảm 15 tuần liên tiếp, dầu Nga lại nhận thêm tin dữ

Giá giảm 15 tuần liên tiếp, dầu Nga lại nhận thêm tin dữ Nổi bật

Quốc gia ASEAN này có đồng tiền yếu, nhưng kinh tế không hề kém phát triển

Quốc gia ASEAN này có đồng tiền yếu, nhưng kinh tế không hề kém phát triển

14:09 , 15/01/2026
Lại thêm 1 vụ sập cần cẩu tại Thái Lan gây thương vong trong 2 ngày liên tiếp

Lại thêm 1 vụ sập cần cẩu tại Thái Lan gây thương vong trong 2 ngày liên tiếp

12:50 , 15/01/2026
Chiêm ngưỡng "quái vật" động cơ đốt trong lớn nhất thế giới: Nặng 2.300 tấn, đốt 250 tấn nhiên liệu/ngày

Chiêm ngưỡng "quái vật" động cơ đốt trong lớn nhất thế giới: Nặng 2.300 tấn, đốt 250 tấn nhiên liệu/ngày

12:35 , 15/01/2026
Chi tiết bất ngờ vụ cần cẩu đổ sập khiến ít nhất 32 người chết: Cùng nhà thầu với vụ sập tòa nhà 30 tầng khiến 95 người thiệt mạng

Chi tiết bất ngờ vụ cần cẩu đổ sập khiến ít nhất 32 người chết: Cùng nhà thầu với vụ sập tòa nhà 30 tầng khiến 95 người thiệt mạng

11:45 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên