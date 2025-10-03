Miễn thị thực cho du khách Trung Quốc, Seoul đối mặt làn sóng biểu tình: Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh khẩn

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin, vào ngày 2/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ra lệnh trấn áp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và chống người nước ngoài mà ông cho là đang gây tổn hại đến hình ảnh đất nước và nền kinh tế Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang lần thứ 77 tại Gyeryong, Hàn Quốc, vào ngày 1/10/2025. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, các nhóm cực hữu tại nước này đã tổ chức các cuộc biểu tình chống Trung Quốc kể từ trước khi chính phủ Hàn Quốc bắt đầu cho phép nhập cảnh miễn thị thực đối với du khách từ Trung Quốc vào đầu tuần này.

Các công ty Hàn Quốc đang hy vọng sẽ thu được lợi nhuận từ sự gia tăng du lịch nhờ chính sách thị thực thí điểm, với các chuỗi bán lẻ lớn triển khai các chương trình nhắm mục tiêu đến du khách Trung Quốc và mở rộng các phương thức thanh toán để chấp nhận các ứng dụng của Trung Quốc.

"Ai muốn đến một đất nước để tham quan và mua sắm khi người dân ở đó chỉ trích họ vô cớ?" Tổng thống Lee phát biểu tại một cuộc họp với các trợ lý cấp cao.

"Chúng ta phải xóa bỏ hoàn toàn những hành vi tự hủy hoại và hoàn toàn vô ích gây tổn hại đến lợi ích quốc gia và hình ảnh quốc gia của chúng ta", ông nói.

Những người biểu tình giơ cao các tấm biển có nội dung "Phản đối việc miễn thị thực cho 30 triệu du khách Trung Quốc", "An toàn của người Hàn Quốc quan trọng hơn việc thu hút du khách Trung Quốc" tại cuộc biểu tình phản đối miễn thị thực cho du khách Trung Quốc gần Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc ở Yeongdeungpo-gu, phía tây Seoul, vào ngày 29/9. Ảnh: The Korea Herald/ANN

Chương trình miễn thị thực dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 6 năm sau.

Tổng thống Hàn Quốc đã ra lệnh trấn áp các hoạt động kích động đe dọa đến sự an toàn của du khách nước ngoài và áp dụng các biện pháp đặc biệt để ngăn chặn "hận thù chủng tộc".

Theo Reuters, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đang nỗ lực cải thiện mối quan hệ với quốc gia láng giềng châu Á trước chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) bắt đầu vào ngày 31/10.