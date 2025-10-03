Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miễn thị thực cho du khách Trung Quốc, Seoul đối mặt làn sóng biểu tình: Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh khẩn

03-10-2025 - 15:22 PM | Tài chính quốc tế

"Ai muốn đến một đất nước để tham quan và mua sắm khi người dân ở đó chỉ trích họ vô cớ?" Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại một cuộc họp với các trợ lý cấp cao.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin, vào ngày 2/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ra lệnh trấn áp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và chống người nước ngoài mà ông cho là đang gây tổn hại đến hình ảnh đất nước và nền kinh tế Hàn Quốc.

Miễn thị thực cho du khách Trung Quốc, Seoul đối mặt làn sóng biểu tình: Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh khẩn- Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang lần thứ 77 tại Gyeryong, Hàn Quốc, vào ngày 1/10/2025. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, các nhóm cực hữu tại nước này đã tổ chức các cuộc biểu tình chống Trung Quốc kể từ trước khi chính phủ Hàn Quốc bắt đầu cho phép nhập cảnh miễn thị thực đối với du khách từ Trung Quốc vào đầu tuần này.

Các công ty Hàn Quốc đang hy vọng sẽ thu được lợi nhuận từ sự gia tăng du lịch nhờ chính sách thị thực thí điểm, với các chuỗi bán lẻ lớn triển khai các chương trình nhắm mục tiêu đến du khách Trung Quốc và mở rộng các phương thức thanh toán để chấp nhận các ứng dụng của Trung Quốc.

"Ai muốn đến một đất nước để tham quan và mua sắm khi người dân ở đó chỉ trích họ vô cớ?" Tổng thống Lee phát biểu tại một cuộc họp với các trợ lý cấp cao.

"Chúng ta phải xóa bỏ hoàn toàn những hành vi tự hủy hoại và hoàn toàn vô ích gây tổn hại đến lợi ích quốc gia và hình ảnh quốc gia của chúng ta", ông nói.

Miễn thị thực cho du khách Trung Quốc, Seoul đối mặt làn sóng biểu tình: Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh khẩn- Ảnh 2.

Những người biểu tình giơ cao các tấm biển có nội dung "Phản đối việc miễn thị thực cho 30 triệu du khách Trung Quốc", "An toàn của người Hàn Quốc quan trọng hơn việc thu hút du khách Trung Quốc" tại cuộc biểu tình phản đối miễn thị thực cho du khách Trung Quốc gần Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc ở Yeongdeungpo-gu, phía tây Seoul, vào ngày 29/9. Ảnh: The Korea Herald/ANN

Chương trình miễn thị thực dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 6 năm sau.

Tổng thống Hàn Quốc đã ra lệnh trấn áp các hoạt động kích động đe dọa đến sự an toàn của du khách nước ngoài và áp dụng các biện pháp đặc biệt để ngăn chặn "hận thù chủng tộc".

Theo Reuters, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đang nỗ lực cải thiện mối quan hệ với quốc gia láng giềng châu Á trước chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) bắt đầu vào ngày 31/10.

NASA: Đập khổng lồ ở Trung Quốc làm dịch chuyển trục Trái Đất

Theo Duy Nguyễn

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga đang chịu 'đòn giáng' mạnh hơn cả hàng vạn lệnh trừng phạt của phương Tây: 1 triệu thùng dầu biến mất mỗi ngày, trong nước thiếu xăng diện rộng dù liên tục xuất khẩu dầu

Nga đang chịu 'đòn giáng' mạnh hơn cả hàng vạn lệnh trừng phạt của phương Tây: 1 triệu thùng dầu biến mất mỗi ngày, trong nước thiếu xăng diện rộng dù liên tục xuất khẩu dầu Nổi bật

Sự thật khó tin: Suốt 5 năm qua, hai "con hổ" kinh tế của châu Á, với tổng dân số gần 3 tỷ người, hoàn toàn không có 1 tuyến bay thẳng

Sự thật khó tin: Suốt 5 năm qua, hai "con hổ" kinh tế của châu Á, với tổng dân số gần 3 tỷ người, hoàn toàn không có 1 tuyến bay thẳng Nổi bật

Người đàn ông tăng 20 lần tài sản sau 10 năm chỉ nhờ nhận cổ tức từ đầu tư chứng khoán

Người đàn ông tăng 20 lần tài sản sau 10 năm chỉ nhờ nhận cổ tức từ đầu tư chứng khoán

14:48 , 03/10/2025
Giáng hơn 7.000 lệnh trừng phạt lên Moscow nhưng nền kinh tế 30.000 tỷ USD vẫn ‘cắn răng’ bơm hơn 1 tỷ USD cho Nga, tuyên bố cấm từ lâu nhưng chưa thể thực hiện

Giáng hơn 7.000 lệnh trừng phạt lên Moscow nhưng nền kinh tế 30.000 tỷ USD vẫn ‘cắn răng’ bơm hơn 1 tỷ USD cho Nga, tuyên bố cấm từ lâu nhưng chưa thể thực hiện

14:15 , 03/10/2025
Lần đầu tiên trong vòng 1 năm, BYD chứng kiến doanh số bán xe ô tô điện sụt giảm, nhà đầu tư ‘như ngồi trên đống lửa’

Lần đầu tiên trong vòng 1 năm, BYD chứng kiến doanh số bán xe ô tô điện sụt giảm, nhà đầu tư ‘như ngồi trên đống lửa’

13:45 , 03/10/2025
Đang mua hàng tỷ mét khối khí đốt Nga, một khách ruột của Moscow vừa chốt đơn mua LNG 'khủng' chưa từng có với châu Âu

Đang mua hàng tỷ mét khối khí đốt Nga, một khách ruột của Moscow vừa chốt đơn mua LNG 'khủng' chưa từng có với châu Âu

12:15 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên