Trung Quốc chạy thử nhà máy điện Mặt trời tháp đôi

Trung Quốc xây dựng hai tòa tháp năng lượng mặt trời tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời và muối nóng chảy (Ảnh: Bol News)

Công trình do Tập đoàn Năng lượng tái tạo Tam Hiệp Trung Quốc xây dựng, sử dụng gần 27.000 gương heliostat tập trung ánh sáng vào hai tháp cao 200 m. Nhiệt lượng này làm nóng chảy muối để chuyển hóa thành điện, đồng thời tích trữ cho phép nhà máy điện Mặt trời tiếp tục phát điện cả ban đêm.

Theo thiết kế, hệ thống tháp đôi thông minh giúp tăng hiệu suất lên 24% so với mô hình tháp đơn. Nhà máy điện Mặt trời có công suất lắp đặt 100.000 kW. Khi đi vào vận hành thương mại, toàn dự án có thể cung cấp 1,8 tỷ kWh mỗi năm, giúp giảm khoảng 1,5 triệu tấn khí CO₂.

Nhà máy sử dụng nhiệt từ Mặt trời thay vì than đá để biến đổi nước thành hơi nước áp suất cao, dùng để quay turbine và sản xuất điện. Để đạt điều đó, Tập đoàn Năng lượng tái tạo Tam Hiệp Trung Quốc kết hợp hai tháp hấp thụ nhiệt liền kề dùng chung máy phát điện turbine hơi nước. Gần 30.000 gương phẳng di chuyển được (kính định nhật hay gương heliostat) lắp đặt quanh tháp, bao phủ khu vực thu thập ánh sáng rộng 800.000 m².

Nhà máy điện Mặt trời ở tỉnh Cam Túc nhìn từ trên cao (Ảnh: Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc)

Các tấm gương heliostat được chế tạo từ vật liệu đặc biệt với hiệu suất phản xạ lên tới 94%. Hai tháp - mỗi tháp cao 200 m - có gương bao quanh tạo thành hai vòng tròn khổng lồ chồng lên nhau một phần. Những vòng tròn tập trung ánh sáng Mặt trời vào mỗi tháp. Thiết kế của nhà máy điện mới sử dụng muối nóng chảy để sản xuất điện vào ban đêm khi không có nắng. Muối nóng chảy lưu trữ trong tháp đóng vai trò như pin nhiệt - lưu trữ nhiệt lượng dư thừa trong ngày và giải phóng để máy phát điện chạy liên tục.

Trung Quốc bắt đầu khám phá sản xuất điện nhiệt Mặt trời vào năm 2016. Với thiết kế tháp đôi, dự án mới này tiến xa hơn một bước. Các tấm gương ở khu vực chồng lên nhau có thể sử dụng cho cả hai tháp. Cấu hình này giúp hiệu suất tăng 24%. Tấm gương quay theo hướng của Mặt trời, tập trung tia nắng vào tháp phía Đông vào buổi sáng và điều chỉnh về phía Tây trong buổi chiều. Trung Quốc cho biết thiết kế như vậy không giới hạn ở hai tháp mà có tiềm năng tích hợp nhiều tháp để tăng thêm hiệu suất.

Nhà máy mới nằm trong tổ hợp năng lượng sạch bao gồm nhà máy điện Mặt trời, nhiệt điện và điện gió. Tất cả sẽ kết hợp để sản xuất hơn 1,8 tỷ kilowatt giờ (kWh) điện hàng năm và giảm 1,53 triệu tấn khí thải chứa carbon.

Trước đó, vào tháng 6/2024, Trung Quốc đã khánh thành nhà máy điện Mặt trời lớn nhất thế giới ở Tân Cương. Nhà máy bao phủ khu vực rộng 13.354 hecta và có công suất 6,09 kWh/năm.