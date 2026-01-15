Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quốc gia ASEAN này có đồng tiền yếu, nhưng kinh tế không hề kém phát triển

15-01-2026 - 14:09 PM | Tài chính quốc tế

Thậm chí quốc gia này có rất nhiều tiềm năng phát triển.

Trong những tuần gần đây, tỷ giá của đồng Rupiah Indonesia (IDR) tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế khi nằm trong nhóm các đồng tiền "yếu nhất thế giới" tính theo số đơn vị đổi lấy 1 USD, như The Jakarta Globe chỉ ra dựa trên bảng xếp hạng của Forbes . Tuy nhiên, đánh giá một nền kinh tế chỉ dựa trên tỷ giá so với đồng USD có thể dẫn tới hiểu lầm — nhất là khi nhìn vào bức tranh rộng hơn của kinh tế Indonesia.

Theo IMF , Indonesia là quốc gia có quy mô nền kinh tế đứng thứ 17 trên thế giới với GDP danh nghĩa đạt khoảng 1,55 nghìn tỷ USD vào năm 2025, phản ánh sức sản xuất và tiêu dùng rất lớn so với nhiều nền kinh tế khác. Con số này chứng tỏ một điều: một quốc gia có đồng tiền được xem "yếu" theo tiêu chí đổi ra USD vẫn có thể sở hữu một nền kinh tế lớn và năng động, với sức mua, sản xuất và quy mô thị trường đáng kể.

Lý do đồng Rupiah "yếu" không hoàn toàn là dấu hiệu của nền kinh tế yếu kém. Theo dữ liệu tỷ giá gần đây, Rupiah dao động quanh mức ~16.800 IDR đổi 1 USD, và tình trạng này phản ánh nhiều yếu tố toàn cầu và nội tại như dòng vốn, cán cân thương mại, chính sách tiền tệ và biến động vọng từ các thị trường lớn khác. Quan trọng hơn, lạm phát ở Indonesia vẫn được kiểm soát ở mức thấp và ổn định, với CPI thường xuyên duy trì trong mục tiêu của ngân hàng trung ương — một dấu hiệu của nền kinh tế ổn định chứ không phải suy yếu.

Hơn nữa, tăng trưởng kinh tế Indonesia là một điểm sáng rõ rệt: Ngân hàng Trung ương Indonesia dự báo nền kinh tế có thể đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 5,33%–5,4% vào năm 2026, một mức cao hơn hầu hết các nền kinh tế đang phát triển khác. Điều này cho thấy quốc gia này vẫn duy trì sức bật nội lực: dù đồng tiền mất giá so với USD, tổng sản lượng và sức tiêu dùng nội địa vẫn tăng đều, tạo ra hàng triệu việc làm và cải thiện mức sống theo thời gian.

Điều này không phải là điều kỳ lạ trong kinh tế thế giới. Nhiều quốc gia có đồng tiền "yếu" khi đo bằng tỷ giá danh nghĩa vẫn duy trì tăng trưởng GDP mạnh và ổn định vĩ mô nhờ quy mô dân số lớn, thị trường nội địa mạnh và cơ cấu kinh tế đa dạng. Indonesia, với gần 284 triệu dân và thị trường nội địa tiêu thụ lớn, đã phát triển thành điểm đầu tư hấp dẫn ở khu vực Đông Nam Á.

Việc đánh giá sức mạnh kinh tế phải dựa trên các yếu tố toàn diện như GDP, tăng trưởng việc làm, kiểm soát lạm phát, cán cân thanh toán và năng lực sản xuất - chứ không chỉ đơn giản dựa trên bảng xếp hạng tỷ giá. Indonesia chứng minh rằng một đồng tiền có giá trị thấp theo USD có thể đi kèm với nền kinh tế mạnh mẽ, ổn định và đầy tiềm năng phát triển vượt trội trong dài hạn.

Nước ASEAN vừa cho phép người nước ngoài thuê đất đến 99 năm

Theo Dy Khoa

Thanh niên Việt

