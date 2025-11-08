ASEAN có một quốc gia mang nợ cực thấp, chỉ 2% GDP

Theo cơ sở dữ liệu IMF DataMapper, nợ công khu vực chính phủ tổng hợp của Brunei năm 2025 chỉ khoảng 2,3% GDP, thuộc nhóm thấp nhất thế giới và cách rất xa mặt bằng chung toàn cầu. Con số này nhất quán với chuỗi số liệu gần đây cho thấy tỷ lệ nợ công của Brunei nhiều năm duy trì ở mức đơn chữ số.

Vì sao nợ công Brunei thấp?

Trước hết là nhờ nguồn thu dầu khí lớn so với quy mô dân số và nền kinh tế, cho phép chính phủ tài trợ chi tiêu mà gần như không cần vay nợ, từ đó tích lũy bộ đệm tài khóa và dự trữ ngoại hối.

Báo cáo Tham vấn Điều IV năm 2024 của IMF nêu rõ cán cân tài khóa và cán cân đối ngoại của Brunei ổn định theo diễn biến giá dầu và khí, đồng thời khuyến nghị tiếp tục giữ lập trường thận trọng để ứng phó biến động hàng hóa và xu hướng khử carbon dài hạn. Nền tảng cơ chế liên kết đồng BND (đô la Brunei) với SGD (đô la Singapore) cũng góp phần giữ ổn định vĩ mô, giảm chi phí tài chính của khu vực công.

Thứ hai, quy mô phát hành nợ của chính phủ rất hạn chế. Các thống kê thị trường cho thấy tỷ lệ nợ/GDP của Brunei được dự báo tiếp tục quanh mức 2% trong năm 2025 nếu không có cú sốc bất thường, phản ánh chiến lược vay nợ bảo thủ của nhà nước.

Thứ ba, kỷ luật chi tiêu được duy trì nhờ khung ngân sách thận trọng. Năm tài khóa 2024–2025, Bộ Tài chính và Kinh tế Brunei trình ngân sách 6,25 tỷ BND, tăng so với năm trước nhưng vẫn nhấn mạnh nguyên tắc “xây dựng tương lai thịnh vượng cùng nhau”, ưu tiên chi cho hạ tầng thiết yếu và dịch vụ công, tránh mở rộng chi thường xuyên dựa trên vay nợ.

Những rủi ro nào có thể làm thay đổi bức tranh nợ?

IMF cảnh báo cấu trúc thu phụ thuộc dầu khí khiến ngân sách nhạy cảm với giá năng lượng, trong khi chuyển dịch năng lượng toàn cầu có thể bào mòn nguồn thu trong trung và dài hạn. Vì vậy, quỹ đạo nợ công bền vững đòi hỏi đa dạng hóa nguồn thu, cải thiện hiệu quả chi tiêu và đặt ra khuôn khổ tài khóa trung hạn để tách quyết sách ngân sách khỏi chu kỳ hàng hóa. Khuyến nghị này đi kèm đề xuất duy trì lập trường tài khóa thận trọng trong bối cảnh khoảng cách sản lượng thu hẹp và bất định từ thị trường dầu khí.

Kinh tế Brunei 2025: Tăng trưởng khiêm tốn, lạm phát thấp

Theo ấn bản ADO tháng 9/2025 của Ngân hàng Phát triển Châu Á, tăng trưởng thực năm 2025 của Brunei được hạ về khoảng 1,0%, với giả định nhu cầu từ các đối tác chậm lại và giá năng lượng đi ngang; năm 2026 có thể nhích lên 1,5% nếu cầu bên ngoài cải thiện.

Còn Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) ghi nhận lạm phát duy trì rất thấp, bình quân dưới 1% trong giai đoạn 2025–2026, nhờ giá lương thực, năng lượng hạ nhiệt và ổn định tỷ giá. Môi trường lạm phát thấp hỗ trợ chi phí tài chính của khu vực công tiếp tục ở mức dễ chịu.