Nước ASEAN vừa cho phép người nước ngoài thuê đất đến 99 năm

Các nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh tại Philippines hiện có thể thuê đất trong thời hạn lên đến một thế kỷ, tờ Philstar cho biết.

Cụ thể, trong luật mới được Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ký, các nhà đầu tư nước ngoài hiện có thể thuê đất trong thời hạn lên đến 99 năm - tăng thêm 49 năm so với thời hạn luật định trước đây.

Đạo luật Cộng hòa số 12252 nêu rõ: “Tổng thời hạn của hợp đồng thuê không được vượt quá 99 năm; với điều kiện là theo khuyến nghị của Hội đồng đánh giá ưu đãi tài chính (FIRB) hoặc các cơ quan chính phủ có liên quan khác, Tổng thống Philippines có thể áp dụng thời hạn thuê ngắn hơn cho các nhà đầu tư tham gia vào các dịch vụ hoặc ngành công nghiệp được coi là cơ sở hạ tầng quan trọng”.

Luật mới sửa đổi Đạo luật Thuê đất của Nhà đầu tư, kéo dài thời hạn nhà đầu tư nước ngoài được phép thuê đất. Việc cho thuê đất ngắn hạn hơn cũng có thể được cấp vì lợi ích an ninh quốc gia hoặc các mục đích khác.

Bản sửa đổi nêu rõ các yêu cầu mà nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi ký hợp đồng thuê, bao gồm dự án đầu tư được chấp thuận theo Đạo luật Đầu tư nước ngoài năm 1991, mô tả kỹ thuật về bất động sản và các tài liệu cần thiết khác.

Hợp đồng thuê có thể bị chấm dứt nếu nhà đầu tư nước ngoài không triển khai dự án đầu tư dự kiến ​​trong vòng ba năm kể từ ngày ký hợp đồng.

Luật dường như không nêu rõ thời hạn tối đa chính xác mà nhà đầu tư nước ngoài có thể gia hạn hợp đồng thuê, cũng như số lần hợp đồng thuê có thể được gia hạn.