Tăng nhập, giảm xuất - Campuchia ngày càng phụ thuộc hàng Trung Quốc: Những con số 'biết nói'

Tờ Phnom Penh Post ngày 13/1 đưa tin, theo Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia (GDCE), Campuchia đã chi tổng cộng 33,88 tỷ USD cho nhập khẩu trong năm 2025, tăng 18,7% so với 28,54 tỷ USD của năm 2024. Nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 18,04 tỷ USD, tăng 34,3%, chiếm 53,25% tổng kim ngạch nhập khẩu của Campuchia.

Đồng thời, Campuchia xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc đạt 1,69 tỷ USD, giảm 3,6% so với 1,75 tỷ USD của năm 2024. Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Campuchia và Trung Quốc trong năm 2025 đạt 19,73 tỷ USD, tăng 29,9% so với 15,19 tỷ USD của năm 2024.

Theo số liệu của GDCE, Campuchia ghi nhận thâm hụt thương mại khoảng 16,36 tỷ USD vào năm 2025, tăng so với 11,69 tỷ USD của năm 2024, và 9,31 tỷ USD của năm 2023.

Công nhân may mặc tại một nhà máy ở Phnom Penh, Campuchia. Hầu hết nguyên liệu thô được sử dụng trong ngành may mặc của nước này đều được nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh: STPM

Ông Lor Vichet - Phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại Trung Quốc tại Campuchia (CCCA) - trả lời phỏng vấn tờ Phnom Penh Post vào ngày 13/1 rằng quan hệ ngoại giao mạnh mẽ đã dẫn đến sự gia tăng ổn định trong thương mại giữa Campuchia và Trung Quốc.

Ông Vichet lưu ý rằng Trung Quốc đã trở thành nguồn cung cấp nguyên liệu thô quan trọng cho các nhà máy và doanh nghiệp ở Campuchia. Bên cạnh nguyên liệu thô, Campuchia cũng đã nhập khẩu nhiều máy móc tự động đời mới từ Trung Quốc để lắp đặt trong các nhà máy tại Campuchia, giúp cải thiện hiệu quả sản xuất, tăng sản lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Máy móc Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy năng lực sản xuất của Campuchia.

Phó chủ tịch CCCA cho biết thêm rằng, ngoài thương mại hàng hóa, các nhà đầu tư Trung Quốc còn là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng đầu tại Campuchia.

“Nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trong tương lai vì khi ngày càng nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đến kinh doanh tại Campuchia, nhập khẩu nguyên liệu thô hoặc linh kiện từ Trung Quốc cũng sẽ tăng lên”, ông giải thích.

Theo ông Vichet, phần lớn hàng xuất khẩu của Campuchia sang Trung Quốc là các sản phẩm nông nghiệp, đồ nội thất, trang sức và hàng dệt may. Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bao gồm nguyên liệu thô cho các nhà máy và doanh nghiệp, hàng tiêu dùng hàng ngày, thực phẩm và đồ uống, xe cộ, máy móc, vật liệu xây dựng, thiết bị điện và điện tử, dược phẩm và phân bón nông nghiệp, cùng nhiều mặt hàng khác.

Phó chủ tịch CCCA kêu gọi chính phủ Campuchia và khu vực tư nhân tiếp tục phát triển các lĩnh vực có tiềm năng cao của nước này, đặc biệt là nông nghiệp, để tăng cường năng lực xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Phát triển cơ sở hạ tầng cũng là điều kiện thiết yếu.

“Những nỗ lực của chính phủ Campuchia trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng mới sẽ đóng vai trò như một thỏi nam châm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư nhiều hơn vào Campuchia, đặc biệt là các nhà đầu tư Trung Quốc”, ông Vichet nói.

Thông cáo báo chí ngày 5/1/2026 của Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) cho biết, tổng cộng 630 dự án đầu tư với tổng vốn khoảng 10 tỷ USD đã được CDC phê duyệt trong năm 2025. Đầu tư từ Trung Quốc đứng đầu, chiếm 54,25% tổng vốn đầu tư tại Campuchia trong năm 2025; tiếp theo là các nhà đầu tư Campuchia, Singapore và Việt Nam.