Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump hoãn kế hoạch tấn công Iran vào phút chót: Vì sao?

16-01-2026 - 08:02 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm thời hoãn các phương án tấn công quân sự nhằm vào Iran, sau khi Washington tiếp nhận hàng loạt nỗ lực ngoại giao khẩn cấp từ các quốc gia vùng Vịnh và Israel nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.

Ông Trump hoãn kế hoạch tấn công Iran vào phút chót: Vì sao?- Ảnh 1.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Saudi Arabia, Qatar và Oman đã tiến hành những cuộc điện đàm gấp rút với Nhà Trắng, đề nghị Mỹ trì hoãn hành động quân sự để tạo điều kiện cho Tehran thể hiện các tín hiệu hạ nhiệt. Một quan chức cấp cao Ả Rập Xê Út mô tả đây là “chiến dịch ngoại giao dồn dập vào phút chót”, với mục tiêu ngăn chặn những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.

Cùng thời điểm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng gửi thông điệp tương tự tới Washington. Theo New York Times, ông Netanyahu bày tỏ quan ngại rằng một đòn tấn công của Mỹ có thể kéo theo các cuộc phản công trả đũa nhắm vào Israel, làm gia tăng nguy cơ bất ổn an ninh.

Đến cuối ngày 14/1, Tổng thống Trump phát đi tín hiệu cho thấy sự đảo chiều trong lập trường khi cho biết ông đã nhận được các đảm bảo rằng tình trạng bạo lực tại Iran đang có dấu hiệu chấm dứt. “Đây là tin tốt. Hy vọng điều này sẽ tiếp tục”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Ngày 15/1, phía Iran thông qua Ngoại trưởng nước này khẳng định không có kế hoạch tiến hành các án tử hình đối với những người tham gia biểu tình. Trường hợp của Erfan Soltani (26 tuổi), người từng đối mặt nguy cơ bị hành quyết tại thành phố Karaj, được xác nhận sẽ không bị tuyên án tử hình.

Dù xuất hiện những dấu hiệu hạ nhiệt, Nhà Trắng vẫn duy trì lập trường cứng rắn. Chính quyền Mỹ cảnh báo sẽ có “hậu quả nghiêm trọng” nếu tình trạng bạo lực tái diễn, đồng thời khẳng định các áp lực ngoại giao và quân sự trước đó đã góp phần ngăn chặn hàng trăm vụ thi hành án tại Iran.

Không chỉ các đồng minh thân cận của Mỹ, nhiều quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cũng lên tiếng kêu gọi kiềm chế. Theo Financial Times, các nước này lo ngại một cuộc xung đột trực tiếp sẽ gây chấn động thị trường dầu khí toàn cầu và làm suy giảm ổn định tại các quốc gia láng giềng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định Tổng thống Donald Trump vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng mọi phương án. “Rất nhiều thông tin hiện nay dựa trên các nguồn tin ẩn danh, những người chỉ đang phỏng đoán suy nghĩ của tổng thống”, bà Leavitt nói, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Trump đang “xem xét tất cả các lựa chọn của mình” và chỉ Tổng thống mới quyết định bước đi tiếp theo.

Hồng Duy

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
iran, trump

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buồn của nền kinh tế chủ chốt BRICS: Đàm phán hạ thuế với Mỹ chưa xong, thuế trừng phạt 500% đã treo lơ lửng, nguy cơ đóng băng thương mại

Buồn của nền kinh tế chủ chốt BRICS: Đàm phán hạ thuế với Mỹ chưa xong, thuế trừng phạt 500% đã treo lơ lửng, nguy cơ đóng băng thương mại Nổi bật

Buồn của quốc gia giàu mạnh nhất nhì thế giới: Từ trẻ đến già bị cô đơn bủa vây dù có 1,4 tỷ người, vùng vẫy trong tá gánh nặng từ tài chính đến hôn nhân

Buồn của quốc gia giàu mạnh nhất nhì thế giới: Từ trẻ đến già bị cô đơn bủa vây dù có 1,4 tỷ người, vùng vẫy trong tá gánh nặng từ tài chính đến hôn nhân Nổi bật

Cả thế giới kinh ngạc trước phát minh mới của Trung Quốc: Lần đầu tiên turbine gió "bay" khỏi mặt đất, mở ra kỷ nguyên "lấy điện từ trên trời"

Cả thế giới kinh ngạc trước phát minh mới của Trung Quốc: Lần đầu tiên turbine gió "bay" khỏi mặt đất, mở ra kỷ nguyên "lấy điện từ trên trời"

07:55 , 16/01/2026
Thương tâm: Yêu nhau 10 năm, mới đăng ký kết hôn 1 ngày, cặp vợ chồng trẻ đã ra đi trong thảm hoạ tàu hỏa Thái Lan

Thương tâm: Yêu nhau 10 năm, mới đăng ký kết hôn 1 ngày, cặp vợ chồng trẻ đã ra đi trong thảm hoạ tàu hỏa Thái Lan

07:29 , 16/01/2026
Trăn khổng lồ mới lộ diện trong rừng Amazon khiến giới khoa học sửng sốt

Trăn khổng lồ mới lộ diện trong rừng Amazon khiến giới khoa học sửng sốt

21:02 , 15/01/2026
Nokaen - cơn bão đầu tiên năm 2026 xuất hiện gần Biển Đông: Mạnh lên nhanh chóng, liệu có vào Việt Nam?

Nokaen - cơn bão đầu tiên năm 2026 xuất hiện gần Biển Đông: Mạnh lên nhanh chóng, liệu có vào Việt Nam?

20:38 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên