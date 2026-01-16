Quan chức Fed gióng hồi chuông cảnh báo 1 mối nguy có thể bùng phát nếu NHTW bị can thiệp, khẳng định ủng hộ Chủ tịch Powell

Trong chương trình Squawk Box của CNBC, ông Goolsbee nói: “Bất cứ điều gì xâm phạm hoặc tấn công vào sự độc lập của ngân hàng trung ương đều là mớ hỗn độn. Lạm phát sẽ bùng nổ trở lại nếu bạn cố gắng tước bỏ sự độc lập của ngân hàng trung ương”.

Những bình luận trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell xác nhận bị Bộ Tư pháp điều tra liên quan đến dự án tỷ đô cải tạo trụ sở Fed ở Washington, D.C.

Mặc dù không bình luận trực tiếp về các vấn đề pháp lý, ông Goolsbee vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với tuyên bố của ông Powell rằng cuộc điều tra là “cái cớ” để Tổng thống Donald Trump đạt mục tiêu về lãi suất.

“Tôi đồng ý với lập luận của ông ấy (Powell) rằng nếu bạn tiến hành điều tra chỉ vì không đồng ý với các quyết định về lãi suất, thì đó là một mớ hỗn độn. Chúng ta không nên để tình trạng đó xảy ra”, ông nói.﻿

Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Fed. Ông kêu gọi cắt giảm lãi suất sâu hơn nữa, dù Fed đã cắt giảm lãi suất chuẩn 3 lần trong năm 2025.

Nhiệm kỳ chủ tịch của ông Powell kết thúc vào tháng 5/2026. Tuy nhiên, ông Powell có thể tiếp tục giữ chức thống đốc Fed cho đến năm 2028. Ông Goolsbee đã gọi ông Powell là “người xứng đáng được bầu chọn là Chủ tịch Fed ngay từ lần đầu tiên” vì đã hạ nhiệt lạm phát mà không gây ra suy thoái kinh tế.

Theo CNBC