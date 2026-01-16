‘Sai lầm’ hiếm hoi của Warren Buffett: Bán sạch 1 cổ phiếu rồi nhìn giá tăng vọt 40%, bỏ lỡ ‘quán quân lợi nhuận” trong danh mục

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett đã rời ghế CEO Berkshire Hathaway vào cuối năm 2025. Trong suốt 6 thập kỷ, danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire đạt lợi nhuận bình quân hàng năm gần 20%, gần gấp đôi cho với mức 10% của chỉ số chứng khoán S&P 500 cùng giai đoạn.

Nhưng ngay cả người được mệnh danh là “Nhà tiên tri xứ Omaha” cũng mắc sai lầm. Trong thư gửi cổ đông năm 2024, Buffett thậm chí còn có một tiêu đề phụ mang tên "Sai lầm - Vâng, chúng tôi mắc sai lầm ở Berkshire".

Mặc dù sai lầm là điều không thể tránh khỏi, nhưng Warren Buffett nhấn mạnh rằng tội lỗi lớn nhất là “trì hoãn sửa chữa sai lầm”. Vấn đề không thể chỉ ngồi ước là biến mất. Chúng đòi hỏi hành động, dù điều đó khó khăn đến đâu.

Trong những năm cuối của CEO Warren Buffett tại Berkshire Hathaway, cổ phiếu Ulta Beauty có thể là một trong những “sai lầm”, nhưng không theo nghĩa đen thông thường.

Ulta Beauty là chuỗi cửa hàng hàng đầu nước Mỹ cung cấp đồ dùng, sản phẩm và dịch vụ làm đẹp. Warren Buffett và Berkshire Hathaway đã mua khoảng 690.000 cổ phiếu của Ulta với giá trị khoảng 266 triệu USD trong quý 2/2024.

Đây chỉ là một khoản đầu tư nhỏ đối với Berkshire, chiếm khoảng 0,1% danh mục đầu tư vào thời điểm đó. Nhưng con số cũng rất đáng kể vì đó là khoản đầu tư mới trong giai đoạn Buffett cân nhắc tìm kiếm những món hời.

Quý 3/2024, Berkshire đã giảm mạnh lượng cổ phần nắm giữ tại Ulta, bán hết khoảng 666.000 cổ phiếu trị giá khoảng 9 triệu USD. Đến quý cuối năm 2024, Buffett đã thoái vốn hoàn toàn khỏi Ulta Beauty.

Warren Buffett và các cộng sự của ông chưa từng giải thích lý do vì sao họ lại đưa ra quyết định đầu tư rồi bán sạch chỉ trong 6 tháng. Trong danh mục của Buffett, không có nhiều cổ phiếu bị bán tháo nhanh như vậy, vì ông là người theo chủ trương nắm giữ lâu dài.

Khoản đầu tư vào Ulta Beauty khi đó có thể được đánh giá là sai lầm. Nhưng trớ trêu thay, sau khi giảm 11% trong năm 2024, cổ phiếu Ulta Beauty tăng vọt 40% trong năm 2025, chốt năm ở mức 605 USD/cp.

Ngoại trừ Alphabet là cổ phiếu tăng 65% trong năm 2025, Ulta Beauty lẽ ra đã là cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway năm 2025 nếu Warren Buffett không bán nó đi.

Tuy nhiên, Buffett vẫn kiếm lời được từ cổ phiếu Ulta. Ông đã mua cổ phiếu này vào quý 2 năm 2024 khi nó giảm khoảng 20% so với đầu năm, xuống còn khoảng 380 USD/cp. Thời điểm bán ra, giá cổ phiếu này đạt khoảng 440 USD/cp, tức lợi nhuận Buffett kiếm được là khoảng 15%. Tuy nhiên, rõ ràng là cổ phiếu này còn tiềm năng tăng trưởng.

Theo thời gian, Ulta đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ, với tỷ suất lợi nhuận bình quân hàng năm khoảng 18% trong 5 năm qua và 14% trong 10 năm qua.

Ulta Beauty đã hoạt động rất tốt trong năm 2025. Trong quý 2/2025, doanh thu thuần tăng 13% lên 2,86 tỷ USD. Doanh số tại các cửa hàng tăng 6,3%, cao hơn 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

Dựa trên kỳ vọng tăng trưởng, dòng tiền vững, định giá hợp lý và các kế hoạch đầu tư mở rộng, Ulta Beauty vẫn là một lựa chọn đáng thử cho các nhà đầu tư.

Theo Yahoo Finance