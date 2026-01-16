Lãnh đạo phe đối lập Venezuela tặng huy chương Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Trump từng nhiều lần bày tỏ mong muốn nhận được giải thưởng này, nhưng Ủy ban Nobel đã tuyên bố dứt khoát vào tuần trước rằng ngay cả khi huy chương đổi chủ, danh hiệu người đoạt giải Nobel Hòa bình “không thể bị thu hồi, chia sẻ hoặc chuyển nhượng cho người khác”.

“Tôi đã trao tặng tổng thống Mỹ huy chương giải Nobel Hòa bình”, bà Machado cho biết sau cuộc hội đàm kín với ông Trump tại Nhà Trắng hôm 15/1, nhưng không nói rõ liệu ông Trump có nhận món quà này hay không.

Trong khi bà Machado nói với những người ủng hộ đang reo hò rằng: “Chúng ta có thể tin tưởng vào Tổng thống Trump”, thì Nhà Trắng lại hạ thấp tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ. Thư ký báo chí Karoline Leavitt gọi bà Machado là “một tiếng nói đáng chú ý và dũng cảm”, nhưng nhấn mạnh cuộc gặp không phản ánh sự thay đổi trong “đánh giá thực tế” của Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ Trump cũng liên tục bác bỏ khả năng lãnh đạo Venezuela của bà Machado, tuyên bố ngay sau cuộc đột kích của quân đội Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro rằng bà “không có đủ sự ủng hộ hay tôn trọng trong nước”.

Thay vào đó, Tổng thống Trump thể hiện sự sẵn lòng hợp tác với chính phủ lâm thời của Tổng thống Delcy Rodriguez, người mà ông ca ngợi là “tuyệt vời” sau cuộc điện đàm tuần này.

Chuyến thăm của bà Machado diễn ra khi Mỹ tiếp tục nỗ lực kiểm soát các tài sản dầu mỏ của Venezuela, bao gồm cả việc bắt giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt khác, và khi bà Rodriguez đang đọc Thông điệp Liên bang ở Caracas.

Chính quyền Tổng thống Trump lưu ý rằng chính phủ của bà Rodriguez đang “hợp tác” với Washington, bao gồm cả việc thả các tù nhân bị giam giữ dưới thời ông Maduro.