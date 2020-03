Sau lưng một người phụ nữ thành đạt là gì? Shark Thái Vân Linh trả lời: Nhờ chồng mới có được ngày hôm nay, trước khi ra quyết định phải chờ “tối về nói chuyện với chồng đã”!

Ta vẫn thường nghe nói: "Đằng sau người đàn ông thành công là bóng hình của người phụ nữ". Nhưng ở xã hội hiện đại, nơi mà phái đẹp ngày càng nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng và khẳng định vai trò của mình trong công việc, đằng sau sự thành công của họ là gì?

Trong một sự kiện do Forbes Việt Nam tổ chức, bà Thái Vân Linh, nữ "cá mập" được yêu thích trong chương trình Shark Tank Việt Nam, cũng là Giám đốc Vingroup Ventures từng chia sẻ: "Một trong những điều quan trọng nhất trong sự nghiệp và cuộc sống của Linh, đó là khi chọn chồng bởi vì chồng sẽ là người hỗ trợ mình toàn sự nghiệp sau đó. Và thực sự, nếu không có anh ấy thì cũng không có Linh ngày hôm nay."

Cùng gia đình di cư sang Mỹ sinh sống từ khi mới 2 tuổi, sau 29 năm, bà quyết định bỏ công việc lương cao với chế độ đãi ngộ tốt tại một công ty tài chính để trở về Việt Nam. Sau thời gian đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại quỹ DFJ VinaCapital, đến năm 2018, shark Linh đầu quân cho Vingroup và được bổ nhiệm làm Giám đốc Vingroup Ventures. Ngoài ra, bà còn là nhà sáng lập Rita Phil, một startup chuyên thiết kế và sản xuất váy theo số đo.

Bà Thái Vân Linh là một trong những "cá mập" được yêu thích nhất của Shark Tank Việt Nam.

Có lẽ vì tập trung phát triển sự nghiệp nên đến tận năm 2012, nữ CEO sinh năm 1977 mới kết hôn và chào đón con gái đầu lòng ở tuổi 40. Chồng của shark Linh là anh Kevin Yee, hiện đang giữ chức vụ CMO của một công ty giải trí đa phương tiện lớn.



Là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với trang fanpage gần 1 triệu lượt like, bên cạnh những lời khuyên về công việc và cuộc sống, nữ doanh nhân cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc, viên mãn bên người chồng và hai cô con gái. Thành công vượt trội trong sự nghiệp và vẫn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, shark Thái Vân Linh đã dần trở thành hình tượng phụ nữ tiêu biểu, được nhiều người ngưỡng mộ.

Gia đình hạnh phúc của shark Thái Vân Linh

Bàn về hôn nhân, về vai trò của người đàn ông và phụ nữ, shark Linh bày tỏ: “Mối quan hệ vợ chồng là một sự hợp tác quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Hai người cân bằng, không ai phải hy sinh vì người kia. Nếu một người cảm giác rằng mình đang phải hy sinh vì đối phương thì phải nói ra. Hai bên phải luôn luôn chân thành và cởi mở với nhau. Có như vậy thì mới phát triển được."

Sự chia sẻ còn cần thiết khi người phụ nữ cần đưa ra những quyết định quan trọng.

"Quan điểm của Linh, trước những quyết định Linh thường nói: "Ok, chưa quyết định được, phải đề tối về nói chuyện với chồng". Dù cuối ngày, mình biết đã có thể tự đưa ra quyết định nhưng cũng nên nhờ góp ý vì đây là sự hợp tác rất quan trọng trong cuộc sống. Người phụ nữ hiện đại không nên chỉ độc lập và tự đi hướng riêng của mình, như vậy sẽ bỏ lơ những mối quan hệ khác."

Ngay bản thân nữ CEO từng chia sẻ, sau khi lấy chồng vẫn duy trì việc đi làm 10 tiếng mỗi ngày. Tuy vậy, ông xã vẫn luôn ủng hộ và hỗ trợ. Khi có con, dù giữ nguyên lịch trình làm việc bận rộn nhưng shark Linh vẫn cố gắng sắp xếp để có nhiều thời gian bên con nhất.

Trong một dịp kỷ niệm ngày cưới, nữ doanh nhân chia sẻ: "Trong tiếng Anh có thành ngữ "take the plunge" dịch trực tiếp là "nhảy vào hoàn toàn". Cụm từ này có nghĩa là khi quyết định làm điều gì, thì nên làm hết sức và không nhìn lại. Tại đám cưới của Linh, Kevin và Linh đã "take the plunge", bởi vì hôn nhân là điều mà cả hai phải hoàn toàn cam kết, kể cả những lúc thuận lợi cũng như những lúc khó khăn, cả hai hứa với nhau là sẽ không bao giờ nhìn lại và luôn tìm cách để vượt qua cùng nhau."