Sau một năm lãi kỷ lục, PV Gas (GAS) đặt mục tiêu lợi nhuận thấp nhất kể từ khi lên sàn

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas – mã GAS) vừa công bố báo cáo thường niên 2022 hé lộ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với nhiều con số đáng chú ý.

Năm 2023, PV Gas đặt mục tiêu sản lượng đạt 7,9 tỷ m3 nguồn khí đầu vào; 7,7 tỷ m3 khí khô sản xuất và tiêu thụ; 1,76 triệu tấn LPG sản xuất và kinh doanh; 84 nghìn tấn Condensate sản xuất và công cấp. Chỉ tiêu tổng doanh thu tương ứng đạt 76.441 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, “đại gia” ngành khí chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 6.539 tỷ đồng, giảm hơn 8.500 tỷ (tương đương gần 57%) so với thực hiện năm 2022. Nếu không có đột biến trong kết quả kinh doanh, 2023 sẽ là năm lợi nhuận của PV Gas thấp kỷ lục kể từ khi lên sàn hồi giữa năm 2012.

Cần phải lưu ý rằng các doanh nghiệp có vốn Nhà nước, đặc biệt trong nhóm dầu khí thường lên kế hoạch rất thấp. Tuy nhiên, kế hoạch thận trọng của PV Gas cũng gây bất ngờ khi trước đó SSI Research dự phóng lợi nhuận của doanh nghiệp đầu ngành khí cao hơn rất nhiều.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, SSI Research dự phóng doanh thu năm 2023 của PV GAS có thể đạt 89.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 10.900 tỷ đồng. So với cùng kỳ, những con số này vẫn thấp hơn đáng kể, lần lượt giảm 11,5% về doanh thu và 27,4% về lợi nhuận.

Theo SSI Research, tăng trưởng sản lượng của PV GAS có thể chững lại trong năm nay, với sản lượng tiêu thụ khí khô dự phóng là 8 triệu m3, đạt mức tăng trưởng 4% so với năm 2022, do sự suy giảm của nền kinh tế nói chung ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện của Việt Nam giảm 2,2% so với năm 2022. Tuy nhiên, tỷ lệ huy động của các nhà máy điện khí trong năm 2023 có thể cải thiện so với năm ngoái do công suất thủy điện giảm khi dự báo điều kiện thủy văn kém thuận lợi hơn.

Đáng chú ý, dự phóng của SSI Research dựa trên giá dầu Brent trung bình năm 2023 ở mức 83 USD/thùng, giảm 17% so với mức nền cao trong năm 2022. Với mối tương quan cao 0,9 lần của giá FO và khí LPG so với giá dầu Brent trong 10 năm qua, các chuyên gia kỳ vọng giá FO và LPG sẽ giảm lần lượt 17% và 13% so với năm ngoái do giá dầu thô điều chỉnh.

Nguyên nhân khiến giá dầu thấp là do tăng trưởng nhu cầu toàn cầu chậm lại và tác động của việc thiết lập hàng tồn kho. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), lượng dầu tồn kho toàn cầu đạt 7,8 tỷ thùng trong tháng 1/2023, mức cao nhất kể từ tháng 9/2021 (tăng 52,9 triệu thùng so với tháng trước), với lượng dầu tồn kho của OECD tăng 55 triệu thùng, gấp 4 lần mức tăng trung bình 5 năm. Bất chấp sự phục hồi khả quan của nhu cầu tại Trung Quốc, thị trường toàn cầu đã chuyển từ thâm hụt trong nửa đầu năm 2022 sang thặng dư nguồn cung trong ba quý vừa qua.

Mặt khác, SSI Research vẫn cho rằng PV Gas vẫn có triển vọng dài hạn tích cực. Tổng công ty có dự án LNG Thị Vải đã hoàn thành toàn bộ phần xây dựng cơ khí và dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2023. Dự án Sư Tử Trắng giai đoạn 2B với tổng vốn đầu tư 1,1 tỷ USD dự kiến triển khai EPCI cuối năm 2023 và đi vào hoạt động trong năm 2026.

Bên cạnh đó, theo dự thảo mới nhất của Quy hoạch điện VIII, tổng công suất điện khí dự kiến đạt 30GW trong năm 2030, tương đương mức tăng trưởng hằng năm trên 12% trong giai đoạn 2020 - 2030. Đây sẽ là yếu tố được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực đến kết quả kinh doanh của PV Gas thời gian tới.