Theo Cục CSGT, ngày 17/02/2026 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 41 người; so với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025 giảm 21 vụ (46,65%), giảm 08 người chết (33,33%), giảm 10 người bị thương (24,39%).

Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 46 vụ, làm chết 24 người, bị thương 41 người; giảm 20 vụ, giảm 07 người chết và giảm 10 người bị thương so với cùng kỳ; đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn, riêng đường thủy giảm 01 vụ và giảm 01 người chết.

Thực hiện cao điểm bảo đảm TTATGT dịp Tết, Công an các địa phương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Qua đó phát hiện, xử lý 6.129 trường hợp vi phạm; phạt tiền ước tính hơn 21 tỷ 043 triệu đồng ; tạm giữ 31 xe ô tô, 1.751 xe mô tô và 85 phương tiện khác; tước quyền sử dụng 147 giấy phép lái xe; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.083 trường hợp...

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm vi phạm nồng độ cồn với 1.570 trường hợp; vi phạm tốc độ 1.417 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 02 trường hợp; chở quá số người quy định 16 trường hợp; đón, trả khách không đúng nơi quy định 21 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện 16 trường hợp; vi phạm ma túy 02 trường hợp, cùng một số hành vi vi phạm khác.

Cục CSGT cho biết, kết quả trên cho thấy hiệu quả rõ nét của việc triển khai đồng bộ các giải pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ Tết, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp cao điểm lễ, Tết.

Các trường hợp vi phạm phục hồi điểm Giấy phép lái xe như thế nào?

Thủ tục phục hồi điểm giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm

Khoản 2 Điều 51 Nghị định 168/2024/NĐ-CP hướng dẫn trình tự, thủ tục phục hồi điểm giấy phép lái xe đối với trường hợp giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm như sau:

Giấy phép lái xe tự phục hồi điểm sau 12 tháng

Khi đủ thời hạn 12 tháng, kể từ ngày bị trừ điểm giấy phép lái xe gần nhất, dữ liệu điểm giấy phép lái xe sẽ được tự động phục hồi đủ 12 điểm (gồm cả giấy phép lái xe đang trong thời hạn bị tước quyền sử dụng) và cập nhật tự động trong Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Người dân được thông báo phục hồi điểm giấy phép lái xe trên VNeTraffic, VNeID

Ngay sau khi dữ liệu điểm giấy phép lái xe được phục hồi, Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ tự động chuyển thông tin thông báo cho người được phục hồi điểm giấy phép lái xe biết việc phục hồi điểm.

Việc thông báo phục hồi điểm giấy phép lái xe thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua tài khoản của công dân đăng ký trên Cổng dịch vụ công, Ứng dụng giao thông trên thiết bị di động VNeTraffic; đồng thời cập nhật thông tin về giấy phép lái xe được phục hồi điểm trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.

Trường hợp giấy phép lái xe được thể hiện dưới hình thức thông điệp dữ liệu thì thực hiện cập nhật trạng thái phục hồi điểm giấy phép lái xe trong Căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Thủ tục phục hồi điểm giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm

Lái xe tham gia kiểm tra kiến thức sau 06 tháng

Theo khoản 3 Điều 58 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người có giấy phép lái xe bị trừ hết điểm không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó.

Sau thời hạn ít nhất là 06 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức.

Điểm kiểm tra đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm

Sau khi người có giấy phép lái xe bị trừ hết điểm tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đạt yêu cầu, kết quả kiểm tra được cập nhật vào phần mềm kiểm tra và đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Lái xe có điểm kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được phục hồi đủ 12 điểm và cập nhật tự động trong Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ngay sau khi dữ liệu điểm giấy phép lái xe được phục hồi đủ 12 điểm thì người có thẩm quyền thông báo cho người được phục hồi điểm giấy phép lái xe biết việc phục hồi điểm.

Việc thông báo phục hồi điểm giấy phép lái xe thực hiện bằng văn bản và được giao trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc thực hiện thông báo bằng phương thức điện tử thông qua tài khoản của công dân đăng ký trên Cổng dịch vụ công, Ứng dụng VNeTraffic.

Đồng thời cập nhật thông tin về giấy phép lái xe được phục hồi điểm trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.

Trường hợp giấy phép lái xe được thể hiện dưới hình thức thông điệp dữ liệu thì cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện cập nhật trạng thái phục hồi điểm giấy phép lái xe trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên VNeID.