Sau nắng nóng, miền Bắc đón đợt mưa dông diện rộng

Điểm tin thời tiết nổi bật trong đêm 7/9 và ngày 8/9/2023

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong 6 giờ tới, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk tiếp tục mưa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh này, đặc biệt các huyện: A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc (Thừa Thiên Huế); Sông Hinh, Sơn Hòa (Phú Yên); Diên Khánh, Khánh Sơn, Vạn Ninh (Khánh Hoà); M’Đrắk, Krông Ana, Lắk (Đắk Lắk).

Miền Bắc sắp hứng đợt mưa dông diện rộng, có nơi mưa rất to. (Ảnh minh hoạ: Quốc Anh)

Chiều và tối 8/9, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Từ khoảng 9-12/9, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông trên diện rộng, thời gian mưa dông xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và tối. Các tỉnh Bắc Bộ khả năng xảy ra đợt mưa dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm 7/9 và ngày 8/9/2023

Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng đồng bằng trung du có nơi nắng nóng. Vùng núi và khu Đông Bắc từ chiều tối 8/9 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm mưa rào và dông rải rác, ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.