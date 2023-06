Sau nhịp tăng gần 100 điểm, nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi cổ phiếu tại vùng giá cao

Thị trường chứng khoán tuần vừa qua hồi phục sau khi tiếp nhận một nhịp điều chỉnh ngắn. Đà điều chỉnh cuối thứ 6 tuần trước đã tiếp tục lan sang đầu tuần khi kéo VN-Index giảm 9,8 điểm ngay trong phiên đầu tuần với nhiều mã trong VN30 giảm sâu như NVL (-6%) và PDR (-4,2%). Tuy nhiên, nhịp điều chỉnh không kéo dài lâu.

Trong phiên tiếp theo, VN-Index đã bật tăng trở lại nhờ dòng tiền chực chờ bắt đáy trước đó gia nhập thị trường. Các cổ phiếu trụ thay nhau dẫn dắt chỉ số những phiên sau đó, kéo chỉ số VN-Index vượt qua vùng đỉnh ngắn hạn trước đó. Chốt tuần giao dịch, chỉ số VN-Index đóng cửa tại mốc 1.129,4 điểm (+1,3% so với tuần trước), mức cao nhất trong vòng 9 tháng qua. Cùng với đó, chỉ số HNX-Index tăng 1,4% lên mức 231,5 điểm và chỉ số UPCOM-Index tăng 1,3% lên mức 85,7 điểm.

Thanh khoản tăng mạnh với giá trị giao dịch bình quân của 3 sàn đạt 21.265 tỷ đồng (+14,9% so với tuần trước). Tuần này, khối ngoại đã quay lại bán ròng trên cả 3 sàn; tuy nhiên, khối lượng đã thấp hơn đáng kể. Cụ thể, khối lượng bán ròng trên HOSE và HNX đạt 184,6 tỷ đồng và 3,6 tỷ đồng thấp hơn lần lượt 46% và 81% so với lượng mua ròng tuần trước. Khối lượng bán ròng trên UPCOM đạt 13,8 tỷ đồng giảm nhẹ 6% so với tuần trước.

Động lực tăng điểm của thị trường tuần qua đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn với HPG (+8,3%), VNM (+4,5%) và GVR (+6,7%). Nhịp đảo chiều hôm thứ 3 được dẫn dắt bởi nhóm ngành xây dựng với câu chuyện vốn đầu tư công được đẩy mạnh giải ngân, kích thích tăng trưởng.

Ngoài ra, cổ phiếu thép ghi nhận tăng trưởng tích cực sau khi Hiệp hội Thép Việt Nam công bố sản lượng thép tháng 5 phục hồi đồng thời giá thép HRC tăng trở lại.

Sau khi Ngân hàng Nhà nước thông bảo giảm lãi suất điều hành, các cổ phiếu ngân hàng hầu hết tăng điểm như VPB (+3,3%), CTG (+2,6%), BID (+1,4%) và STB (+4,5%); tuy nhiên, ngân hàng hiếm hoi là VCB (-4,9%) giảm điểm đi ngược thị trường.

Sau một tuần tăng điểm khá tích cực, chỉ số VN-Index đã thiết lập mức cao mới từ đầu năm 2023. Đà tăng của thị trường đi kèm với thanh khoản cải thiện, dòng tiền nội tiếp tục có xu hướng đổ vào thị trường trong bối cảnh một loạt ngân hàng thương mại thông báo hạ lãi suất tiền gửi tuần vừa qua.

Theo ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích, CTCK VNDIRECT, xu hướng hiện tại của thị trường vẫn khá tích cực. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng không nên hưng phấn “thái quá” và cần giữ cái đầu “tỉnh táo” khi thị trường đã có một nhịp tăng mạnh gần 100 điểm trong vòng một tháng vừa qua.

Ngay tuần tới, thị trường sẽ đón nhận thông tin vĩ mô quan trọng là số liệu tăng trưởng GDP quý II/2023 của Việt Nam. Nhiều dự báo cho rằng số liệu tăng trưởng GDP quý II sẽ vẫn kém khả quan do thiếu đơn hàng xuất khẩu cũng như tình trạng cắt điện luân phiên.

Đồng thời, thị trường cũng chuẩn bị bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý II với bức tranh chung vẫn nhiều gam màu xám. Lợi nhuận toàn thị trường có thể tiếp tục giảm trong quý II và kéo mặt bằng định giá của thị trường tăng lên.

“Do đó, chúng tôi cho rằng hành động hợp lý trong lúc này là hạn chế mua đuổi cổ phiếu tại vùng giá cao để đề phòng những cú đảo chiều đột ngột của thị trường nếu có những thông tin bất lợi xuất hiện. Đối với những nhà đầu tư đang có tỷ lệ đòn bẩy cao, nên hạ bớt margin để kiểm soát rủi ro danh mục đầu tư”, ông Đinh Quang Hinh nhận định.

Có góc nhìn lạc quan hơn, CTCK Vietcombank (VCBS) cho rằng, mặt bằng lãi suất trong xu hướng giảm được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy một phần dòng tiền từ các kênh đầu tư tiền gửi sang kênh có mức sinh lời tiềm năng cao hơn như chứng khoán. Trong khi đó, thị trường trong ngắn hạn vẫn đang nằm trong nhịp tăng điểm.

Tuy nhiên, VN-Index vẫn cần có được phiên bùng nổ thuyết phục hơn và vượt ra khỏi khu vực kháng cự quanh 1.125, hướng lên khu vực điểm 1.140 hay xa hơn là 1.170. VCBS khuyến nghị, nhà đầu tư có thể tận dụng những phiên rung lắc điều chỉnh để gia tăng thêm tỉ trọng từ 20 – 30% đối với cổ phiếu đang thu hút được lực cầu tốt được nhóm ngành chứng khoán, hóa chất, xây dựng.

Trên thị trường chứng khoán thế giới, các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm 3 phiên liên tiếp trước khi hồi nhẹ trong phiên kết tuần. Diễn biến tiêu cực cũng ghi nhận ở hầu hết các thị trường chủ chốt. Chỉ số EU600 giảm 2,9%, chỉ số chứng khoán Đức và Pháp giảm trên 3% trong khi chỉ số chứng khoán Nhật giảm 2,7%, chấm dứt chuỗi tăng điểm mạnh trong nhiều tuần.

Nhìn chung các thị trường ảnh hưởng bởi nhận định của Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED). Chủ tịch FED trong buổi điều trần Hạ viện tuần trước cho biết, FED có thể phải tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của FED. Gần như toàn bộ thành viên Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) nhận định, sẽ là thích hợp nếu tăng lãi suất vào cuối năm và dự báo nâng thêm 0,5% trong phần còn lại của năm 2023.