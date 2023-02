Sau nửa tháng công bố, Hapaco (HAP) bất ngờ hủy bỏ "Giới tinh hoa"

Trong thông báo mới nhất, HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (mã chứng khoán: HAP) đã thống nhất hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 27/1/2023. Lý do đưa ra là " sau khi ban hành, Hapaco nhận thấy tại thời điểm hiện nay nội dung của Nghị quyết chưa phù hợp và chưa thực hiện. Các nội dung nêu trong Nghị quyết 21 sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên theo thẩm quyền".

Trước đó, nội dung bản Nghị quyết số 21 của Hapaco khi được công bố đã gây chú ý lớn khi trình bày những tiêu chuẩn để tham gia vào “Giới tinh hoa của Hapaco” .

Cụ thể, với cổ đông đang làm việc tại Hapaco, yêu cầu phải (1) sở hữu tối thiểu 4 triệu cổ phiếu HAP; (2) có trình độ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ giỏi ở đơn vị đối tác; (3) có sẵn 3 tỷ đồng để Hapaco huy động tối đa 3 tháng với lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm của Sacombank.

Đối với cổ đông không làm việc tại tập đoàn, điều kiện để vào “Giới tinh hoa của Hapaco” gồm (1) sở hữu 4 triệu cổ phiếu HAP trở lên; (2) không có tiền án, tiền sự; (3) có sẵn 1 tỷ đồng để Hapaco vay tối đa 3 tháng với lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm của Sacombank.

Tạm tính theo mức thị giá cổ phiếu HAP hiện tại (4.150 đồng/cp), một cổ đông bên ngoài sẽ phải có tối thiểu khoảng 18 tỷ đồng (gồm 17 tỷ mua 4 triệu cổ phiếu HAP và 1 tỷ sẵn sàng cho Hapaco vay) để lọt vào “Giới tinh hoa của Hapaco”. Con số này đối với cổ đông đang làm việc tại tập đoàn là khoảng 20 tỷ đồng.

Với các điều kiện khắt khe, cổ đông lọt vào “Giới tinh hoa của Hapaco” đương nhiên sẽ nhận được không ít lợi ích đi kèm. Đầu tiên là việc được trả tăng thêm 2% cổ tức của từng năm. Chẳng hạn, cổ đông bình thường được chia 6% năm thì thành viên giới tinh hoa được trả 8%/năm. Tuy nhiên, Hapaco không đề cập đến trường hợp doanh nghiệp không chia cổ tức. Ngoài ra, “Giới tinh hoa của Hapaco” cũng sẽ được phụ cấp 5 triệu đồng/tháng (sau thuế thu nhập cá nhân).

Tập đoàn cho biết việc xác nhận “Giới tinh hoa của Hapaco” sẽ căn cứ vào chính danh sách Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt từ đầu năm. Cổ đông trong "Giới tinh hoa” sẽ được hưởng quyền lợi và được lĩnh 1 lần sau ĐHĐCĐ năm đó.

Tuy nhiên, tiêu chuẩn cũng như quyền lợi trên đều đã bị hủy bỏ. Trên thị trường, cổ phiếu HAP từ thời điểm Nghị quyết 21 được công bố cho tới khi bị hủy đã giảm 15% thị giá.

Cần nói rằng, thông tin tuyển chọn “Giới tinh hoa” được Hapaco đưa ra ngay trước khi báo lỗ nặng trong quý 4/2022 với khoản lỗ ròng 31 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn lãi gần 18 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong một quý Hapaco từng ghi nhận trong nhiều năm qua. Lũy kế cả năm 2022, doanh nghiệp lãi ròng 6,8 tỷ đồng, giảm đến 84% so với năm 2021 trước đó và còn cách rất xa mục tiêu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thua lỗ quý 4 là do khoản chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến từ 6,8 tỷ đồng cùng kỳ lên hơn 144 tỷ đồng do trích lập nợ khó đòi.