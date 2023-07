Sau quý lãi kỷ lục hơn 1.200 tỷ đồng, Vocarimex báo lỗ trong quý 2/2023

Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex, UPCoM: VOC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023 với khoản lỗ 75,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 75 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong quý 1 công ty đã báo lãi kỷ lục 1.261 tỷ đồng nhờ thoái vốn công ty liên kết.

Trong quý 2, Vocarimex ghi nhận doanh thu 474,7 tỷ đồng, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn còn tăng mạnh hơn với mức 149% lên 583 tỷ đồng khiến doanh nghiệp lỗ gộp 109,2 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 57% còn 29,2 tỷ đồng do không công ty không nhận được khoản cổ tức nào trong quý vừa qua. Các chi phí của công ty không có nhiều thay đổi. Mặc dù được hoàn lại hơn 18 tỷ đồng tiền thuế nhưng Vocarimex cũng không thoát lỗ trong quý vừa rồi.

Lũy kế 6 tháng, Vocarimex ghi nhận doanh thu 669 tỷ đồng, tăng 19,2% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.168 tỷ đồng, gấp 15,5 lần thực hiện nửa đầu năm trước.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Vocarimex đạt 2.832 tỷ đồng, tăng 42,2% so với số đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn chiếm phần lớn tài sản với mức 64%, tương đương 1.801 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 83% so với đầu năm và giảm 85% so với cuối quý I.

Doanh nghiệp gần như không có nợ vay tài chính. Vốn chủ sở hữu đạt 2.511 tỷ đồng, trong đó vốn lệ là 1.218 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.271 tỷ đồng.