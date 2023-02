Sau siêu thành phố dài 170km xuyên sa mạc, Arab Saudi sẽ xây một 'khối lập phương' khổng lồ có thể chứa 20 tòa nhà Empire State

Vào hôm 16/2 vừa qua, Thái tử Arab Saudi, Mohammad bin Salman bin Abdulaziz, đã tiết lộ kế hoạch xây dựng khu trung tâm thành phố mới ở thủ đô Riyadh có tên là New Murabba, với diện tích hơn 7 dặm vuông – lớn nhất thế giới hiện nay.

Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất của New Murabba đến từ một tòa nhà chọc trời có hình dáng 'độc nhất vô nhị', tựa như một khối lập phương khổng lồ. Được đặt tên là Mukaab, đây được coi là một trong những cấu trúc nhân tạo lớn nhất – với diện tích đủ lớn để chứa 20 tòa nhà Empire State (tòa nhà 102 tầng với chiều cao 381m tại thành phố New York, Mỹ).

Tòa nhà hình khối lập phương ở New Murabba sẽ chứa một tòa tháp hình xoắn ốc bên trong. Ảnh: Internet

Đặc biệt hơn, bên trong 'khối lập phương' khổng lồ này là một tòa tháp chọc trời, vốn nằm trên đỉnh của một đế hình xoắn ốc. Tòa tháp này sẽ tổ chức các điểm tham quan du lịch, khu dân cư và khách sạn, không gian thương mại và các cơ sở giải trí. Toàn bộ cấu trúc Mukaab sẽ là tòa nhà có chiều cao lớn nhất trong thành phố Riyadh, với mỗi cạnh cao tới 400m.

Lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc Najdi, Mukaab cũng sẽ bao gồm trải nghiệm "nhập vai" độc nhất vô nhị nhờ công nghệ ảo và kỹ thuật số tiên tiến với hình ảnh ba chiều holographic mới nhất.

Được tài trợ bởi Quỹ đầu tư công, Murabba mới là một trong nhiều dự án lớn hiện đang được phát triển ở Arab Saudi. Đây là một phần trong kế hoạch Tầm nhìn 2030 của quốc gia Trung Đông nhằm đa dạng hóa nền kinh tế của đất nước.

Địa điểm để lựa chọn xây dựng khu tổ hợp công trình ở trung tâm thành phố Riyadh sẽ nằm trên diện tích hơn 19 km2, tại giao lộ của đường King Salman và King Khalid ở phía Tây Bắc của Riyadh.

Ảnh: Internet

Với mục đích cung cấp chỗ ở cho hàng trăm nghìn cư dân, dự án New Murabba sẽ có hơn 104.000 căn hộ dân cư, 9.000 phòng khách sạn và hơn 980.000 m2 diện tích dành cho bán lẻ, cũng như 1,4 triệu m2 diện tích văn phòng, 620.000 m2 diện tích cho các tiện ích giải trí, và 1,8 triệu m2 không gian dành riêng cho các cơ sở cộng cộng.

Trước đó, Arab Saudi cũng đã chính thức tiến hành quá trình xây dựng siêu dự án đầy tham vọng mang tên The Line - thành phố thẳng xuyên sa mạc.

Nằm trong dự án lớn mang tên NEOM, trị giá 500 tỷ USD, The Line sẽ rộng 200 m và dài tới 170 km khi hoàn thành. Nằm ở tỉnh Tabuk phía tây bắc của vương quốc Arab Saudi, The Line, được thiết kế để trở thành không gian sống của 9 triệu người. Điểm đáng chú ý nhất của The Line đến từ thiết kế của thành phố, với 2 mặt ngoài được ốp hoàn toàn bằng gương, cùng chiều cao khoảng 500m, vượt qua tòa nhà Empire State (450 m) và tháp Eiffel (330 m).

Dự án đầy tham vọng mang tên The Line nhằm xây dựng thành phố dài 170km xuyên qua sa mạc. Ảnh: Internet

Đây cũng sẽ là thành phố đầu tiên trên thế giới được cung cấp năng lượng tái tạo, bao gồm năng lượng gió, năng lượng mặt trời và năng lượng hydro. Thành phố giữa sa mạc sẽ hoạt động dưới sự hỗ trợ điều hành của trí tuệ nhân tạo và được thiết kế để tồn tại hoà hợp với thiên nhiên.

Thành phố cũng có đầy đủ tiện ích như công viên công cộng, khu vực cho người đi bộ, trường học, nơi làm việc, cho phép mọi cư dân có thể tiếp cận các tiện ích trên chỉ trong vòng 5 phút đi bộ. Ngoài ra, cư dân có thể di chuyển giữa hai đầu The Line chỉ trong vòng 20 phút nhờ hệ thống đường sắt cao tốc.

