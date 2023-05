Sau trận mưa lớn gây ngập chiều nay, thời tiết TP HCM và Nam Bộ ra sao?

Khoảng 16 giờ, đường D5 (quận Bình Thạnh) ngập nước bởi trận mưa lớn và kéo dài khoảng 30 phút. Tuyến đường ngập sâu khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.



Mưa lớn tại quận 3. Ảnh: HỒNG DUYÊN

Đường D5 (quận Bình Thạnh) ngập trong nước sau trận mưa lớn .Ảnh: FTUNEWS

Qua quan sát trên ứng dụng UDI Maps (Công ty Thoát nước Đô thị TP HCM), vào khoảng 16 giờ, đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) cũng bị ngập.

Ứng dụng này còn cho thấy tuyến đường Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân) cũng lênh láng nước.

Đường Võ Văn Kiệt (từ Rạch bà Lựu đến Vòng xoay An Lạc) rơi vào tình trạng ngập nhẹ và được ứng dụng này khuyến cáo các phương tiện hạn chế lưu thông.

Phương tiện di chuyển khó khăn khi qua đoạn ngập trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh)

Một số nơi tại TP HCM có mưa lớn trong chiều 15-5 Ảnh: HỒNG DUYÊN

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày mai (16-5), nắng nóng tiếp tục xảy ra tại TP HCM và kéo dài cho đến hết ngày 17-5. Nhiệt độ cao nhất được dự báo là từ 35-36 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 50%-55%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12 giờ 30 đến 16 giờ.

Mở rộng ra toàn Nam Bộ, trong đêm nay và ngày mai có mây thay đổi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Từ ngày 19-5, mưa có xu hướng mở rộng ra nhiều khu vực.