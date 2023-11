Sau vụ cháy tại Thanh Xuân, nhiều nhà trọ, chung cư mini tăng cường PCCC

Thiếu tá Hoàng Tuấn Anh, cảnh sát khu vực, công an phường Phương Liệt (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, sau những vụ cháy nghiêm trọng gần đây, Công an phường, UBND phường đã phối hợp với đội PCCC công an quận Thanh Xuân triển khai nhiều kế hoạch, kiểm tra, rà soát, tuyên truyền vận động người dân ở các cơ sở thực hiện các biện pháp, đảm bảo an toàn PCCC. Ví dụ như đóng kín buồng thang, mở lối thoát nạn thứ 2 ở cầu thang và nhà ở.