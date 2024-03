SâuTivi - cô gái ở miền Tây đổi đời nhờ chú vịt xuất hiện trong dự án đặc biệt của hãng phim nổi tiếng thế giới

Nguyễn Thuỳ Trang - chủ kênh Sâu Tivi là một YouTuber khá được lòng cư dân mạng. Cô nổi tiếng với những đoạn clip quay cùng chú vịt bầu trắng tên Bim Bim và chia sẻ về cuộc sống miền Tây theo phong cách đơn giản, gần gũi.



Sâu Tivi và Bim Bim

Mới đây, trên MXH bất ngờ lan truyền thông tin Sâu Tivi sẽ lên sóng trong một dự án phim của Warner Bros. Discovery, khiến cộng đồng mạng chú ý. Theo đó nữ YouTuber được hãng phim nổi tiếng này làm một bộ phim ngắn và sẽ công chiếu toàn châu Á trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 này.

Sâu Tivi trong trailer giới thiệu phim ngắn

Sông nước miền Tây được mô tả bằng hoạt hình

Một số cảnh khác trong phim

Được biết bộ phim nằm trong chuỗi phim ngắn She Creates Change - Những Cô Gái Thay Đổi Thế Giới do tổ chức phi chính phủ Room To Read hợp tác với Warner Bros. Discovery sản xuất.

Đây là dự án phim hoạt hình kết hợp phim tài liệu kể về những nỗ lực thay đổi cuộc sống của 6 cô gái trẻ đến từ 6 quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam. Theo chia sẻ trên Facebook của Room To Read, đây là hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, được phát sóng vào ngày 8, 15 và 22/3/2024.

Trước đó, từ cuối năm 2022, Sâu Tivi đã cập nhật những hình ảnh đoàn làm phim có mặt tại nhà mình để ghi hình cho bộ phim.

Quá trình thực hiện phim diễn ra từ cuối năm 2022

Được biết Nguyễn Thuỳ Trang sinh năm 2002, sống tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hiện tại, Trang đang sở hữu kênh YouTube gần 660 nghìn người đăng ký và kênh TikTok 2,1 triệu người theo dõi.

Câu chuyện của nữ YouTuber cũng từng được dân tình chia sẻ rộng rãi vì có sức lan toả, truyền cảm hứng đến mọi người.

Thuỳ Trang bắt đầu làm clip từ năm lớp 11 vì muốn kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Khi đó gia đình khó khăn, cô nàng chỉ có một chiếc điện thoại cũ do anh trai để lại. Khoảng 6 tháng sau khi làm clip, nhà cô tình cờ có Bim Bim nên cho lên sóng. Nhờ làm video và được mọi người ủng hộ, Trang mới có đủ điều kiện đi học. “Nếu không có YouTube thì mình đã nghỉ học sau khi học xong lớp 12 rồi” - cô bạn từng chia sẻ.

Hiện tại, cuộc sống của gia đình Thuỳ Trang đã đỡ vất vả hơn trước đây. Thu nhập từ công việc đã giúp cô có thể mua nhiều món ăn ngon và quà tặng cho ba mẹ. Ngoài ra ba mẹ sâu cũng thường xuyên lên sóng trong các video của con gái.