Savills: Tín hiệu vui cho thị trường bất động sản du lịch

Chuyên gia Savills Việt Nam kỳ vọng thị trường bất động sản du lịch sẽ có nhiều tín hiệu tích cực nửa sau 2023, giai đoạn các quốc gia, vùng lãnh thổ mục tiêu gỡ bỏ chính sách zero-Covid.

Theo Sở Du lịch Tp.HCM, doanh thu du lịch và lượng khách tăng theo năm. Mặc dù Tp.HCM có lượng khách du lịch cao nhất cả nước nhưng vẫn chưa đạt ngưỡng trước dịch vào năm 2019.

Năm 2022, Tp.HCM đón gần 3,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng theo năm nhưng vẫn thấp hơn 59% so với năm 2019. Lượng khách nội địa đạt 25 triệu lượt, tăng 167% theo năm, thấp hơn 5% so với 2019. Doanh thu du lịch năm 2022 đạt 120.000 tỷ đồng, tăng 171% theo năm nhưng thấp hơn 14% so với 2019. Ngành du lịch của thành phố phục hồi chậm do một số vấn đề trong chính sách thị thực – visa cũng như mất đi lượng du khách không nhỏ - du khách đến từ Trung Quốc.

Theo ông Michael Kokalari, Chuyên gia Kinh tế thị trường VinaCapital, uớc tính nguồn thu du lịch từ khách quốc tế tại Việt Nam hàng năm đóng góp ước tính 10% GDP. Do đó, sự gián đoạn của khách quốc tế đến Việt Nam vào năm 2020 ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu du lịch và ngành dịch vụ nghỉ dưỡng, ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế nói chung. Đại diện Savills kì vọng vào nửa sau năm 2023, khi nhiều thị trường trọng điểm nới lỏng chính sách phòng dịch để lượng khách này phục hồi trở lại.

Theo thống kê của Tổng cục Du Lịch, khách du lịch Trung Quốc luôn chiếm 1/3 doanh thu du lịch hằng năm. Theo đó, tín hiệu tích cực cho bất động sản lưu trú – nghỉ dưỡng tại Tp.HCM được kỳ vọng đến từ nửa sau 2023 khi chính phủ Trung Quốc gỡ đáng kể các chính sách zero Covid.

Với sự phục hồi trong lượng du khách, dự báo doanh thu ngành khách sạn Việt Nam tăng trưởng ở mức 7% mỗi năm và doanh thu bình quân trên mỗi khách dự kiến đạt 158 USD vào năm 2027, tăng 0,3% mỗi năm. Doanh thu ngành khách sạn Đông Nam Á dự kiến sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm 2023 khi khách Trung Quốc quay trở lại.

Đánh giá về xu hướng này, bà Uyên Nguyễn, Trưởng bộ phận Tư vấn của Savills Hotels Châu Á – Thái Bình Dương cho biết, việc Trung Quốc mở cửa lại biên giới và gỡ bỏ các quy định cách ly là một tín hiệu đáng mừng cho các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Tuy nhiên, họ sẽ không quay lại trong một sớm, một chiều mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Nhóm khách đầu tiên quay trở lại Việt Nam là những nhóm khách về công tác và công vụ (MICE). Đối với nhóm khách du lịch nghỉ dưỡng có độ trễ hơn vì cần có những đơn vị khác trong ngành như các công ty lữ hành du lịch, nhà hàng, khách sạn, các hãng hàng không khôi phục lại hoạt động kinh doanh về như trước dịch thì khi đó họ mới quay trở lại.

Savills khuyến nghị ngành khách sạn tại Tp.HCM không nên chỉ trông đợi vào khách du lịch để cải thiện doanh thu. Ghi nhận của đơn vị này trong 2022 cho phân khúc khách sạn 5 sao có cải thiện đáng kể nhất với công suất thuê tăng 24% theo năm và giá phòng trung bình tăng 44%. Động lực cho đà tăng trưởng này đến từ lượng khách công vụ, khách theo đoàn tham dự hội nghị.

Bà Uyên Nguyễn phân tích, thị trường Tp.HCM và Hà Nội khôi phục tốt hơn chính là nhờ vào nguồn khách công vụ, chuyên gia nước ngoài làm việc và lưu trú dài hạn. Tuy nhiên nhóm này cũng chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố khách quan như những diễn biến về kinh tế, chính trị. Nếu chúng ta có thêm những hoạt động như hội nghị, triển lãm, hội chợ quốc tế thì sẽ thu hút được nhiều nhóm khách đến Việt Nam. Song hiện tại, Việt Nam vẫn thiếu nguồn cung phù hợp và cao cấp để đáp ứng nhu cầu lưu trú của nhóm khách này.