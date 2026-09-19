SCG Home Việt Nam khai trương showroom trải nghiệm rộng 5.500m² với hơn 60 thương hiệu

Ngày 19/9/2026, SCG Home Việt Nam khai trương tại khu vực Long Biên, Hà Nội, giới thiệu không gian trải nghiệm vật liệu hoàn thiện nhà rộng 5.500m² trên 3 tầng, quy tụ hơn 60 thương hiệu Việt Nam và quốc tế theo mô hình One-Stop Destination (Một điểm đến, trọn giải pháp).

One-Stop Destination là mô hình bán lẻ tập trung, nơi khách hàng có thể tìm kiếm và trải nghiệm đa dạng nhóm sản phẩm cho ngôi nhà trong cùng một điểm đến – từ gạch ốp lát, vật liệu hoàn thiện, thiết bị vệ sinh đến nội thất và đồ gia dụng – thay vì di chuyển qua nhiều điểm bán khác nhau cho từng hạng mục. Không gian này giúp rút ngắn thời gian tìm hiểu, đồng thời cho phép khách hàng đối chiếu chất liệu, màu sắc và phong cách giữa các nhóm sản phẩm ngay tại chỗ để có quyết định đồng bộ hơn cho tổng thể ngôi nhà.

Không gian mua sắm 5.500m² được SCG Home Việt Nam thiết kế liền mạch trên 3 tầng, quy tụ hơn 60 thương hiệu chính hãng trong nước và quốc tế, tiêu biểu như Prime, Catalan, Viglacera, Vitto ở nhóm gạch ốp lát; COTTO, Jomoo, DeMuhler ở nhóm thiết bị vệ sinh. Không gian trưng bày được tổ chức theo khu vực chức năng, bao gồm khu nhà mẫu và các phòng trưng bày phòng tắm thực tế, cho phép khách hàng xem, chạm và cảm nhận sản phẩm trong bối cảnh gần với ngôi nhà của mình trước khi quyết định.

Đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt hành trình tham quan mua sắm là đội ngũ tư vấn viên am tường thẩm mỹ của từng sản phẩm, hỗ trợ kết nối các lựa chọn giữa những nhóm sản phẩm khác nhau. Sự chú ý đến từng nhu cầu cụ thể của gia đình Việt còn thể hiện ở những chi tiết nhỏ, như nhóm phụ kiện hỗ trợ an toàn cho người cao tuổi trong phòng tắm.

Không chỉ chú trọng vào sự đa dạng sản phẩm, SCG Home Việt Nam còn tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm cho khách hàng bằng những tiện ích khác. Tọa lạc trên trục Nguyễn Văn Linh, khu vực Long Biên, gần AEON Mall, TASCO Mall và sân golf Long Biên, SCG Home Việt Nam thuận tiện kết nối với các quận nội thành và vùng phụ cận phía Đông Hà Nội. Bãi đỗ xe có sức chứa trên 60 ô tô cùng tổng diện tích tham quan 5.500m² tạo điều kiện cho những chuyến đi cả gia đình, khi việc chọn vật liệu và nội thất cho ngôi nhà thường cần thời gian trao đổi và cân nhắc.

SCG Home kế thừa nền tảng kinh nghiệm từ SCG – tập đoàn có hơn 100 năm phát triển trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng tại Thái Lan. SCG Home Việt Nam là chuỗi cửa hàng bán lẻ đầu tiên của SCG Home tại Việt Nam và là chuỗi cửa hàng thứ hai của hãng ở nước ngoài.

SCG Home hiện có mặt tại nhiều quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.



