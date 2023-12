Sẽ cưỡng chế thu hồi đất dự án xây Trường mầm non tại phường Phương Liệt

Thông tin về việc cưỡng chế thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện dự án xây dựng Trường mầm non Phương Liệt, ông Lê Hồng Thắng, Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân cho biết sắp tới, các lực lượng chức năng quận sẽ thực hiện Kế hoạch số 273/KH-UBND của UBND quận Thanh Xuân về tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án này.

Khu nhà lợp tôn, UBND quận Thanh Xuân thực hiện cưỡng chế sáng 20/12.

41 hộ dân đang sinh sống trên đất nông nghiệp

UBND quận Thanh Xuân sẽ tổ chức lực lượng cưỡng chế làm 2 đợt, đợt 1 vào sáng 20/12 và đợt 2 ngày 25/12/2023.

Cụ thể, năm 2000, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4351 ngày 28/8/2000 thu hồi 2.758,4 m2 tại phường Phương Liệt do Hợp tác xã nông nghiệp Phương Liệt được giao quản lý và giao Trường Tiểu học dân lập Phương Nam để xây dựng trường học. Ngày 22/5/2013 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3244/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định trên do Trường Tiểu học dân lập Phương Nam chưa thực hiện quyết định, xin không tiếp tục dự án; Giao diện tích đất thu hồi cho Trung tâm phát triển quỹ đất quận Thanh Xuân thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để xây dựng trường công lập theo quy hoạch. UBND quận Thanh Xuân có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất quận Thanh Xuân khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và ứng vốn ngân sách để thực hiện bồi thường, hỗ trợ. Khẩn trương lập dự án đầu tư xây dựng trường học công lập theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ thành phố giao, tại văn bản số 629 ngày 6/6/2014 UBND quận Thanh Xuân đề xuất UBND thành phố Hà Nội điều chỉnh ranh giới diện tích thu hồi đất để đầu tư xây dựng trường công lập theo quy hoạch tại Quyết định 3244. Theo đó, UBND quận Thanh Xuân đề xuất tịnh tiến diện tích khu đất về phía khu đất trống xen kẹt giữa khu đất dự án và hồ Phương Liệt.

Ngày 5/8/2014, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5820 chấp thuận đề xuất của quận Thanh Xuân về việc điều chỉnh ranh giới diện tích thu hồi đất để xây dựng trường công lập theo quy hoạch...

Hồ sơ pháp lý dự án cũng thể hiện: Bản vẽ xác định chỉ giới đường đỏ do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, Bản định vị tọa độ mốc do Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội tổ chức xác định mốc giới tại thực địa cho Trung tâm quỹ đất quận Thanh Xuân.

Ngày 7/10/2020, UBND quận Thanh Xuân ban hành Quyết định số 2538 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường mầm non tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân.

Trên cơ sở hồ sơ pháp lý dự án, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành các quyết định thu hồi đất đối với 41 hộ dân nằm trong mốc giới thu hồi để thực hiện dự án xây dựng trường học. UBND quận Thanh Xuân cũng đã thực hiện các cuộc họp vận động, thuyết phục, đối thoại. Tuy nhiên, 41 hộ dân không đồng thuận, không nhận tiền đền bù.

Chỉ có duy nhất 1 ô đất xây dựng trường

Các hộ dân có khiếu nại cho rằng, UBND quận Thanh Xuân không cung cấp hồ sơ pháp lý của khu đất bị thu hồi cho người dân như: Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt chỉ giới đường đỏ; bản vẽ mốc giới; biên bản cắm mốc trên thực địa và mốc giới đúng tiêu chuẩn.

Bản vẽ chỉ giới đường đỏ mốc giới thu hồi đất

Về vấn đề trên, ông Lê Hồng Thắng cho biết, UBND quận Thanh Xuân đã thực hiện các cuộc họp vận động, thuyết phục, đối thoại với các hộ dân theo đúng trình tự quy định pháp luật. Ông Thắng khẳng định, quận Thanh Xuân thu hồi đất xây dựng để xây trường theo quy hoạch chứ không có chuyện xây nhà hay xây trường quốc tế hay dân lập. “Vị trí ô đất này là ô đất đã được quy hoạch xây trường học không có ô đất nào khác chỉ có thay đổi về ranh giới, diện tích”, ông Thắng cho biết.

Lý giải về lý do quận Thanh Xuân đề xuất Thành phố Hà Nội chuyển kế hoạch xây trường tiểu học sang xây trường mầm non, lãnh đạo quận Thanh Xuân cho biết, khi được Thành phố giao quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư, quận đã đề nghị chuyển xây trường tiểu học thành mầm non do trên địa bàn phường Phương Liệt đã có một trường tiểu học cơ sở, trong khi trường mầm non lại nằm trên đất của Đình Phương Liệt, diện tích nhỏ, UBND quận làm thủ tục điều chỉnh mạng lưới trường học. Bắt đầu từ năm 2023, quận Thanh Xuân thực hiện theo nội dung này.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng, từ năm 1997 khi Trường Phương Nam làm chủ dự án trong quy hoạch mặt bằng được phê duyệt, chia làm 2 giai đoạn. Phía Trường Phương Nam đề nghị trừ một số nhà đằng sau vì dân đã xây nhà kiên cố. “Sau khi tiếp thu hồ sơ và và tiếp thu ý kiến người dân đề nghị giảm thu hồi đằng sau tăng đằng trước do phía trước có một rẻo đất sát với hồ Phương Liệt là đất nông nghiệp mà trước đây khi quận thực hiện kè hồ theo hiện trạng không mở rộng hồ theo quy hoạch do vậy thừa ra rẻo đất này. sau khi giảm phía sau tăng phía trước từ diện tích ban đầu xây trường là 2.758,4 m2 thành 3.049m2. Vì thế dân ở đây có kiến nghị mấy nội dung với quận Thanh Xuân, trong đó có việc lấy đất không được phê duyệt để xây nhà; xây trường dân lập không phải công lập phục vụ nhân dân”- ông Thắng cho biết.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng, việc điều chỉnh ranh giới diện tích quận Thanh Xuân đã làm đầy đủ các trình tự thủ tục. “Về nguồn gốc đất vị trí xây trường trên sổ mục kê - địa chính là ao nuôi cá giống của Hợp tác xã chia mặt nước cho hộ xã viên. Sau này trong suốt một thời gian dài người dân tự san lấp ao để trồng rau, rồi dựng lều quán. Theo bản đồ năm 1996 của Thành phố chỉ có 2 công trình tạm diện tích 9 và 13m2. Đến năm 2013, UBND thành phố ban hành Quyết định 3244, UBND quận Thanh Xuân đã đo bản đồ hiện trạng, thời điểm này cũng chỉ có 5-6 công trình. Hiện tại đang có 41 hộ dân”, ông Thắng nói.

Về giải quyết đơn thư, lãnh đạo quận Thanh Xuân thông tin có 21 hộ có khiếu nại gửi lên quận Thanh Xuân. UBND quận Thanh Xuân đã ban hành Thông báo quyết định thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu. Các hộ không đồng ý gửi đơn khiếu nại lần 2 lên UBND thành phố Hà Nội. Thành phố cũng ban hành Thông báo thụ lý và quyết định thành lập Tổ xác minh khiếu nại đến nay đã có báo cáo kết quả xác minh của Tổ xác minh. UBND thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức đối thoại theo quy trình quy định Luật Khiếu nại, tổ cáo nhưng người dân không đồng thuận. Tuy nhiên, đến nay Thành phố vẫn chưa ban hành quyết định kết luận giải quyết khiếu nại.

Theo đối chiếu quy định của luật việc thực hiện cưỡng chế, quận vẫn tiến hành khi vẫn đang có khiếu nại, giải quyết khiếu nại. Quyết định cưỡng chế là không thay đổi, người dân vẫn có thể tiếp tục khiếu kiện hoặc kiện ra toà. “Quận đã rà soát kỹ hồ sơ, quy trình đảm bảo đúng trình tự thủ tục khi ra quyết định cưỡng chế. Đây là dự án xây trường công lập theo quy hoạch sử dụng vốn ngân sách vì lợi ích cộng đồng, rất mong người dân đồng thuận ủng hộ sớm bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai theo kế hoạch", ông Lê Hồng Thắng cho biết.