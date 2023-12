Tiếp đó ngày 16/12/2023, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản tổ chức tại Tokyo, SeABank và AEON Financial đã ký và trao Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) trị giá 4.300 tỷ đồng trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và ông Nishimura Yasutoshi - Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI).



AEON Financial là thành viên thuộc mảng tài chính của AEON Group - tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản với sự hiện diện mạnh mẽ tại Nhật Bản, Trung Quốc, Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Tập trung vào sự phát triển kinh tế các nước Châu Á, AEON Financial nhanh chóng mở rộng kinh doanh ra nước ngoài. AEON Financial đã phát triển thị trường phi ngân hàng bằng cách cung cấp dịch vụ tài chính cho những người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm dịch vụ từ tổ chức tài chính trong nước hoặc khu vực của họ. Hiện tại, AEON Financial đang hoạt động trên 11 quốc gia và hoạt động trong các lĩnh vực như Kinh doanh Thẻ tín dụng, Kinh doanh Tài chính Trả góp, Kinh doanh Ngân hàng, Kinh doanh Bảo hiểm, và nhiều lĩnh vực khác. Tính đến cuối tháng 2/2023, AEON Financial đạt 48 triệu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng. Năm 2022, AEON Financial đạt doanh thu hoạt động gần 3,5 tỷ USD, vốn chủ sở hữu đạt hơn 3,1 tỷ USD và tổng tài sản hơn 46,5 tỷ USD.

SeABank và AEON Financial Service ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược

AEON Financial bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008 thông qua việc thành lập Công ty TNHH Thương mại ACS Việt Nam cung cấp dịch vụ bán hàng trả góp liên kết với các nhà bán lẻ đối với hàng hóa tiêu dùng lâu bền như máy tính, thiết bị gia đình, nội thất, xe máy…. và hiện tích lũy mạng lưới đối tác với hơn 6.700 POS trên khắp 63 tỉnh thành phố.



Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược mở ra cơ hội để SeABank và AEON Financial hợp tác sâu rộng hơn nữa, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác toàn diện, đồng thời khai thác tối đa lợi thế của hai bên.

Trước đó SeABank và AEON Financial đã ký kết Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SeABank tại Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) với giá chuyển nhượng là 4.300 tỷ đồng. Hiện tại các bên đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để xin ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất giao dịch. Khi hoàn thành việc chuyển nhượng sẽ giúp SeABank có thêm nguồn vốn để tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ, qua đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở các phân khúc trọng tâm, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.