Second-home tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản giữa mùa dịch

Bất chấp dịch bệnh giá bất động sản tiếp tục tăng nhanh



Dưới tác động của Covid-19, thị trường bất động sản thế giới đã có sự thay đổi đáng kể về giá thành - Đây là kết quả được Reuteur công bố sau khi thực hiện khảo sát với hơn 100 chuyên gia bất động sản. Theo đó giá nhà tại hàng loạt quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Canada, Australia, Dubai được dự báo sẽ tăng so với 3 tháng trước đó, tốc độ gia tăng sẽ vượt xa mức tăng trưởng GDP dự kiến và lạm phát giá tiêu dùng. Nguồn cung ngày càng hạn hẹn tại các khu vực đô thị lớn, nhu cầu chuyển nhà tăng do đại dịch, niềm tin của khách hàng nhờ vào thành công của các chương trình vaccine... được xem là những lý do trực tiếp khiến giá nhà sẽ tăng nhanh trong ngắn hạn.

Tại một thị trường bất động sản giàu tiềm năng phát triển như Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng chung đang chuyển dịch trên thị trường quốc tế. Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), bất chấp diễn biến khó lường của dịch bệnh giá bất động sản năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng, trong đó có những khu vực dự án tăng giá trên 10% so với thời điểm đầu năm 2020.

Các chuyên gia cũng chỉ rõ việc nhiều nhà đầu tư đặt kỳ vọng lớn vào mức tăng trưởng của thị trường cũng thúc đẩy giá bất động sản gia tăng. Chính việc tăng giá tại nhiều khu vực trong năm 2020 đã tiếp thêm niềm tin cho các nhà đầu tư về bức tranh tăng trưởng của thị trường trong năm 2021. 10% là con số được các đơn vị quản lý nhà nước dự báo cho mức tăng giá bất động sản trong năm nay.

Sở hữu second-home tại các khu được quy hoạch đồng bộ là xu hướng mới được nhiều nhà đầu tư quan tâm

Covid-19 trở thành đòn bẩy cho second-home phát triển

Báo cáo của Knight Frank Australia cho biết, hiện nay yếu tố không gian trở thành điểm ưu tiên hàng đầu của người mua bất động sản, đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng. Du khách và các chủ nhân second-home đòi hỏi trước hết ở một không gian nghỉ dưỡng rộng lớn được bao quanh bởi thiên nhiên trong lành. Đi kèm theo đó là hệ thống tiện ích - dịch vụ đa dạng, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của các thành viên trong gia đình.

Trước đó, dựa trên những nghiên cứu uy tín, Telegraph đánh giá hiện tại là thời điểm tốt để đầu tư ngôi nhà nghỉ dưỡng tại nhiều quốc gia. Trong danh sách công bố, tờ nhật báo của Anh đã xếp Việt Nam trong Top 3 thị trường second-home hấp dẫn có giá trung bình trên 500.000 bảng (khoảng 635.000 USD).

Sự gia tăng nhu cầu sở hữu second-home được chứng thực khá rõ ràng tại một số khu vực ven Hà Nội như Hòa Bình, Ba Vì, Vĩnh Phúc, Phú Thọ... Trong đó đơn cử như tại Phú Thọ, chỉ tính riêng dự án Vườn Vua Resort & Villas, việc chủ đầu tư công bố ra mắt 105 biệt thự tại phân khu Wyndham Vuon Vua Thanh Thuy đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều nhà đầu tư.

3 mẫu biệt thự Bích Liên, Thanh Liên, Kim Liên với mức giá từ 4,5 tỷ đồng đã mở ra không gian nghỉ dưỡng đa phong cách, phù hợp với mức độ tài chính của nhiều đối tượng khách hàng. Theo chia sẻ của đại diện chủ đầu tư, biệt thự Bích Liên được thiết kế theo phong cách đồng quê châu Âu lãng mạn, phù hợp với khách hàng trẻ yêu thích sự trẻ trung, năng động. Biệt thự Thanh Liên với mức giá từ 6,5 tỷ đồng phù hợp với mọi lứa tuổi và được đánh giá là sản phẩm sinh lời bền vững. Biệt thự Kim Liên là sản phẩm thượng lưu tiêu chuẩn 5 sao với phong cách kiến trúc quý tộc Châu Âu được thiết kế nằm trên những cụm bán đảo biệt lập giữa đầm sen

Không gian khu biệt thự Thanh Liên, dự án Wyndham Vuon Vua Thanh Thuy

Điểm cộng lớn của Wyndham Vuon Vua Thanh Thuy là 100% biệt thự được thiết kế đường dẫn khoáng nóng riêng biệt để phục vụ tại chỗ nhu cầu của chủ nhân. Đi kèm theo đó là hàng loạt đặc quyền riêng biệt như: sở hữu bến du thuyền riêng, hệ thống dịch vụ và an ninh riêng 24/7 tiêu chuẩn quốc tế, được vận hành bởi Wyndham Hotel & Resorts - Top 5 thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Cùng với hệ thống tiện ích đặc quyền, chủ nhân biệt thự còn được sở hữu hệ sinh thái tiện ích chung trong nội khu dự án đã đi vào vận hành như tổ hợp khoáng nóng cao cấp King Garden Osen, nhà hàng, tổ hợp các khu thể thao, gần 500 bể bơi, tổ hợp vui chơi, giải trí mua sắm, phố đi bộ, ẩm thực mua sắm, tổ hợp không gian tổ chức sự kiện...

Hiện tại Vườn Vua Resort & Villas đã đi vào vận hành ổn định và được thị trường đánh giá cao bởi tỷ suất lợi nhuận khai thác luôn đạt mức từ 8-15%. Do đó, khi đầu tư vào các sản phẩm tại phân khu Wyndham Vuon Vua Thanh Thuy, nhà đầu tư có thể nhận biệt thự ngay trong vòng từ 6-9 tháng mà không phải lo lắng về chất lượng hay tiến độ dự án. "Wyndham Vuon Vua Thanh Thuy vừa là cơ hội đầu tư sinh lời bền vững, vừa giúp gia đình tôi có một chốn đi về an yên giữa mùa dịch - Đây chính là lý do để tôi quyết định "xuống tiền" tại dự án này" - Anh Hoàng Quân, một nhà đầu tư chia sẻ.