Sedan chạy điện của GM chính thức ra mắt: Đi 430km một lần sạc, giá khởi điểm hơn 300 triệu đồng

Ảnh minh họa

Buick - thương hiệu thuộc General Motors - vừa cho ra mắt mẫu Velite 6 2024 với phạm vi hoạt động 430km tại thị trường Trung Quốc. Mẫu sedan điện này có giá khởi điểm hấp dẫn hơn bao giờ hết với 112.800 nhân dân tệ (15.400 USD và tương đương hơn 376 triệu đồng). Ngoài ra, hãng cung cấp ưu đãi giới hạn 5.000 chiếc cho những người đặt mua sớm với giá khởi điểm là 99.800 nhân dân tệ (13.700 USD).

Về thông số kỹ thuật, phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp không có nhiều chênh lệch ngoại trừ cửa sổ trời bằng kính và camera lùi ở phiên bản cao cấp.

Cả 2 phiên bản đều có chung kích thước, dài 4673 mm, rộng 1817 mm và cao 1519 mm, chiều dài cơ sở 2660 mm. Xe được chế tạo bằng cấu trúc thân xe BFI tích hợp của Buick, được trang bị nhiều chùm chống va chạm được thiết kế để bảo vệ toàn diện cho bộ pin. Người mua có thể chọn ba màu ngoại thất: bạc, xanh và trắng.

Velite 6 được trang bị bộ pin LFP 50,3 kWh, cung cấp phạm vi chạy điện 430 km trong điều kiện CLTC. Chiếc sedan điện được trang bị một động cơ đơn phía trước có khả năng tạo ra công suất tối đa 130 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm.

Bên trong xe, Buick đã áp dụng cách bố trí buồng lái đặc trưng của mình. Cabin có bảng điều khiển LCD đầy đủ 10 inch và màn hình cảm ứng 10 inch. Các tính năng bổ sung trong nội thất bao gồm ghế chỉnh điện có màn che toàn cảnh tích hợp với rèm che nắng chỉnh điện, bộ lọc chống PM2.5 và điều hòa không khí.

Mẫu xe này có pin lithium iron phosphate 50,3 kW·h, với phạm vi CLTC 430 km và khả năng sạc nhanh DC từ 30% đến 80% chỉ trong 30 phút. Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao của chiếc xe này cung cấp công suất tối đa 130 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 N·m, mang lại thời gian tăng tốc ấn tượng 0-50 km/h chỉ trong 3 giây. Velite 6 EV được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km.

Ngoài hiệu suất và thiết kế, Velite 6 còn mang đến sự tiện dụng với hơn 20 ngăn chứa đồ bên trong xe. Hàng ghế sau gập lại theo kiểu chia 6/4 sẽ mở rộng thể tích cốp xe lên 1098 lít, mang lại khả năng chứa đồ rộng rãi.

Buick hiện cung cấp 4 dòng xe điện tại thị trường Trung Quốc: Velite 6, Velite 7, e4 và e5. Buick đã bán thành công 25.147 chiếc Velite 6 tại Trung Quốc tính đến hết quý 3, chiếm 56% tổng doanh số bán xe điện của thương hiệu.

Đối thủ cạnh tranh lớn của Velite 6 là BYD Qin Plus EV với doanh số 89.682 chiếc tại thị trường Trung Quốc trong cùng kỳ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là doanh số của Velite 6 đã đạt xấp xỉ 28% so với BYD Qin Plus EV.

Theo CNC