Sedan hạng B đồng loạt giảm giá sâu cuối năm, thời điểm vàng cho người mua

Phân khúc sedan hạng B đang chứng kiến cuộc chạy đua ưu đãi giữa các hãng xe và đại lý. Đặc biệt, ngay cả những mẫu xe có doanh số top đầu cũng được mạnh tay giảm giá nhằm kích cầu doanh số dịp cuối năm.



Theo đó, Toyota Vios đang được đại lý giảm khoảng 40-50 triệu đồng, áp dụng tùy từng phiên bản. Bên cạnh ưu đãi giảm giá, khách mua Vios thời điểm này còn được tặng thêm camera hành trình, bảo hiểm vật chất…Như vậy, tổng ưu đãi cao nhất cho mẫu xe này lên tới 50 - 60 triệu đồng.

Trong khi đó, một số đại lý Hyundai đang áp dụng giảm giá 30 triệu đồng cho Accent với 2 phiên bản AT. Cụ thể, bản AT Đặc biệt cao cấp nhất của Accent có giá niêm yết là 542,1 triệu đồng sau khuyến mãi còn 512 triệu đồng còn bản AT Tiêu chuẩn có giá 502 triệu được giảm xuống 472 triệu đồng.

Tương tự, Honda City cũng được giảm giá tại một số showroom dưới hình thức hỗ trợ 100% phí trước bạ, tương đương 50-60 triệu đồng tiền mặt. Sau khi áp dụng ưu đãi, Honda City bản E giảm 50 triệu đồng xuống còn 449 triệu đồng, bản L và RS cùng giảm 60 triệu đồng xuống lần lượt 509 và 539 triệu đồng. Riêng phiên bản G có giá thấp nhất gần như đã hết hàng tại các đại lý. Tùy theo thỏa thuận của khách hàng và đại lý mà ngoài giảm trừ tiền mặt sẽ có thêm quà tặng phụ kiện.

Nissan Almera cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (giảm khoảng 27-36 triệu đồng) cho các phiên bản CVT và CVT Cao cấp. Cùng với đó, tùy từng đại lý mà khách mua xe sẽ được tặng kèm bộ phụ kiện gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn… trị giá khoảng từ 10-15 triệu đồng và bảo hiểm thân vỏ.

Ngoài ra, Mitsubishi Attrage phiên bản Attrage MT được tặng camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Các mẫu Attrage CVT và CVT Premium đi kèm quà tặng phiếu nhiên liệu trị giá 15 triệu đồng và ăng-ten vây cá (1,5 triệu đồng).

Tất cả phiên bản sedan của Mazda2 giảm giá từ 15-35 triệu đồng tặng kèm 1 năm bảo hiểm vật chất. Biến thể hatchback (Mazda 2 Sport) giảm khoảng 40 triệu đồng, riêng phiên bản 1.5 Luxury có thêm quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất.

Có thể thấy, phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt Nam đang có sự cạnh tranh quyết liệt khi hầu hết các mẫu xe đều giảm giá. Sau 11 tháng đầu năm, cuộc tranh giành ngôi vương tiếp tục là sự hoán đổi giữa 2 cái tên quen thuộc là Hyundai Accent và Toyota Vios.

Doanh số sedan hạng B trong tháng 11 và cộng dồn 11 tháng năm 2022 (Đơn vị: xe)

Kết thúc tháng 11, Hyundai Accent bán được 2.097 xe, tăng 10% so với tháng trước. Với kết quả này, Hyundai Accent vượt mặt Toyota Vios trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc hạng B trong tháng 11. Lũy kế kết quả bán xe Hyundai Accent từ đầu năm, đã có tất cả 19.716 xe bàn giao tới khách hàng Việt.

Trong khi đó, doanh số Toyota Vios chỉ đạt 1.985 xe, đứng ở trí thứ 2 trong phân khúc sedan hạng B. Tuy nhiên, cộng dồn 11 tháng của năm 2022, đã có tất cả 20/765 xe Toyota Vios được bàn giao tới tay khách hàng, dẫn đầu toàn nhóm và tạo cách biệt với các đối thủ liền sau.

Doanh số xe Honda City cũng giảm sút khi chỉ có 580 xe rời đại lý. Cộng dồn 11 tháng của năm 2022, đã có tất cả 13.510 xe City bán ra.

Tương tự, Mitsubishi Attrage cũng ghi nhận sự sụt giảm trong tháng 11/2022 giảm gần 35% so với tháng trước đó, đạt 430 xe. Cộng dồn trong 11 tháng qua, Mitsubishi đã giao 6.703 xe Attrage đến tay khách hàng Việt Nam

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mazda2 (486 xe), Kia Soluto (148 xe) và Suzuki Ciaz (15 xe).