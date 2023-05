Sếp FPT Shop: Cửa hàng trực tuyến Apple khó hút khách Việt vì giá cao, chỉ có kênh online

Sáng ngày 18/5, cửa hàng Apple trực tuyến tại Việt Nam đã chính thức ra mắt để người tiêu dùng mua hàng. Các dòng sản phẩm của Apple từ máy tính, điện thoại đến phụ kiện đều được niêm yết đầy đủ trên webiste.

Theo quan sát, các sản phẩm của Apple trên kênh trực tuyến của hãng có giá nhỉnh hơn so với mức giá đang được các ông lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop hay CellphoneS niêm yết.

Ví dụ, dòng điện thoại iPhone 14 Pro, loại dung lượng 128GB, màu tím được cửa hàng trực tuyến Apple Việt Nam niêm yết giá 27.999.000 đồng/chiếc. Trong khi đó, với mẫu này, Thế Giới Di Động và FPT Shop đều đang bán với online với giá 25.090.000 đồng, tức rẻ hơn khoảng 2,9 triệu đồng. 

Chia sẻ quan điểm với chúng tôi về sự kiện này, ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Khối Viễn thông Di động, Hệ thống FPT Shop & F.Studio by FPT cho rằng sự xuất hiện Apple Store trực tuyến tại Việt Nam là minh chứng rõ ràng cho việc Việt Nam là thị trường có tiềm năng tăng trưởng và phát triển trong dài hạn, đã được Apple phân tích và đánh giá kỹ lưỡng.

Mục tiêu của Apple là mang đến cho khách hàng Việt Nam sự đa dạng trong việc sở hữu sản phẩm Apple chính hãng qua nhiều kênh, và nhận được trải nghiệm tiêu chuẩn đồng nhất thông qua qua dịch vụ và đội ngũ chuyên gia của Apple.

Đánh giá về mức giá bán, đại diện FPT Shop phân tích, cửa hàng trực tuyến của Apple không có mục tiêu giành thị phần hay cạnh tranh với các hệ thống bán lẻ hiện tại, do đó dự kiến là giá sẽ được thiết lập theo một cơ chế đặt giá tiêu chuẩn toàn cầu của hãng. Thế nên, so sánh với mức giá cạnh tranh hiện tại thì dự báo là giá của FPT Shop, F.Studio by FPT sẽ tốt hơn giá trên trang trực tuyến.

"Đánh giá sơ bộ, trên lý thuyết Apple Store trực tuyến cũng là một sự lựa chọn khác của khách hàng (ngoài các hệ thống bán lẻ hiện tại) trong ngắn hạn khi cầu chưa thay đổi nhiều nên cũng sẽ có ảnh hưởng một chút.

Tuy nhiên, đánh giá sâu hơn về thị trường, thói quen tiêu dùng của người Việt Nam, chúng tôi nhận thấy sẽ không ảnh hưởng. Quan sát thực tế, trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt của thị trường hiện nay với nhóm sản phẩm Apple, cửa hàng trực tuyến Apple sẽ khó "hấp dẫn" khách hàng Việt về: Giá ; Chính sách giao hàng chỉ có online (không có trải nghiệm/nhận hàng điểm offline); Chính sách đổi trả ngay tại thời điểm nhận máy nếu có lỗi phần cứng/lỗi thẩm mỹ; Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyển đổi dữ liệu, SIM hay hỗ trợ bảo hành.

Bên cạnh đó, nói về sự am hiểu thói quen và nhu cầu, phạm vi địa lý của khách hàng thì 01 của hàng trực tuyến khó có thể thay thế hoàn toàn cho hệ thống cửa hàng FPT Shop và F.Studio by FPT đã phục vụ khách hàng hơn 10 năm và có điểm bán rộng khắp trên 63 tỉnh thành.

Về dài hạn, nhu cầu về sản phẩm Apple có thể tăng cao nhờ sự tham gia trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia của Apple và lúc đó mang lại tác động tích cực cho cả các nhà bán lẻ hiện tại và hãng Apple" , ông Kha chia sẻ.

Ngoài ra, nguồn cung của các nhà bán lẻ cũng không bị ảnh hưởng bởi động thái của Apple. Trong khi nguồn hàng được bán trên trang trực tuyến Apple là một nguồn hàng khác được cung cấp riêng cho kênh bán trực tuyến này, mà không lấy hay không ảnh hưởng đến nguồn hàng mà FPT Shop đang nhập.