Sếp nam ‘rắc thính’ ngọt nhất ‘Whose Chance’: Từ dân Kỹ thuật, mê game đến cú lội ngược dòng thành lãnh đạo của bánh Bảo Ngọc nhờ 1 BIẾN CỐ

Xuất hiện trên "Whose Chance - Cơ hội cho ai?", mọi người đặc biệt ấn tượng với Sếp Nguyễn Trung Hiếu (Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư sản xuất Bảo Ngọc) bởi vẻ ngoài điển trai, lối nói chuyện dí dỏm, thường xuyên bắt "trend" theo giới trẻ và đặc biệt không quên "thả thính" ứng viên. "Em 10 điểm không có nhưng…", "Anh có tất cả mọi thứ, từ thứ 2 đến chủ nhật", "Mặt trời mọc hướng Đông là chân lý, hôm nay gặp anh là chân ái",... là những câu nói của Sếp Trung Hiếu khiến khán giả bật cười thích thú.



Đằng sau sự dí dỏm, hài hước trên sóng truyền hình, ít ai biết quá trình gây dựng và phát triển sự nghiệp của vị Sếp 8x có nhiều giai đoạn thăng trầm. Đặc biệt, năm 28 tuổi, khi đối diện với biến cố lớn cuộc đời đã khiến anh thay đổi mọi thứ, từ nhận thức đến công việc, định hướng, mục tiêu.

Không muốn tiếp tục cuộc sống: Sáng tới phòng lab, tối về chơi game

Gắn bó với Bảo Ngọc 7 năm, Sếp Trung Hiếu là một trong những lãnh đạo cốt cán đóng góp vào thành công lớn, đưa công ty có những bước phát triển nhảy vọt trên thị trường. Tuy nhiên ít ai biết, xuất phát điểm của anh không phải trong lĩnh vực Kinh doanh hay Marketing. Sếp Trung Hiếu tốt nghiệp bằng Kỹ sư Công nghiệp Thực phẩm. Sau khi ra trường, anh "đầu quân" cho một công ty top đầu của ngành Thực phẩm ở vị trí nhân viên kỹ thuật, chuyên viên R&D.

Hai năm đầu gắn bó với công việc, anh Hiếu tâm sự quả thật đây không phải niềm yêu thích của anh. Anh thấy công việc tẻ nhạt, nhàm chán và mong muốn tìm thấy đam mê thật sự. "Truyền thống gia đình tôi là làm ngành Y nhưng hồi đó tôi sợ máu nên quyết định học Kỹ thuật. Sau này đi làm rồi, tôi mới nhận ra, vị trí công việc này không thuộc về mình. Tôi không muốn tiếp tục sáng tới phòng lab, tối về chơi game, để cuộc sống cũng như sự nghiệp trôi đi một cách vô vị. Tôi cũng là người hướng ngoại, cũng quảng giao, cũng muốn trò chuyện và làm những công việc mang thiên hướng sáng tạo, đa màu sắc", Sếp Trung Hiếu bày tỏ.

Nghĩ là làm, khi cơ hội đến, anh Hiếu lập tức chuyển sang bộ phận Marketing. Những ngày đầu bắt đầu công việc mới, anh phải mày mò học hỏi mọi người từ những công việc đơn giản nhất. Có những lúc, anh cảm thấy tự ti về bản thân vô cùng khi thấy đồng nghiệp xung quanh toàn những người có chuyên môn cao, từng đi du học ở nước ngoài hay tốt nghiệp MBA bằng Giỏi trong nước. Không ít lần, anh tự chất vấn: "Mình có đang đi đúng hướng? Liệu công việc này có phù hợp với mình?",... Càng nghĩ anh càng nung nấu quyết tâm học hỏi để phát triển và chỉ sau 6 tháng, thành quả bắt đầu đến, doanh số nhảy vọt giúp anh được mọi người ghi nhận. Trái ngọt đầu trở thành động lực giúp anh vững bước và đi xa hơn.

Giai đoạn từ năm 26 - 29 tuổi, anh Hiếu tự nhận bản thân mắc bệnh… ảo tưởng. Bởi thời điểm đó, anh tự mua cho mình được một chiếc xe ô tô - dù đó không phải loại xe đắt tiền nhưng anh vẫn tự nhủ: "Mình cũng hơn khối bạn bè đồng trang lứa". Nếu không có biến cố ập tới, có lẽ anh Hiếu sẽ vẫn là người hài lòng với cuộc sống và khó phát triển lên cao hơn.

Trong một vụ tai nạn giao thông, anh trai anh Hiếu - một bác sĩ có tâm, có tầm đã không qua khỏi. Vị Sếp của "Whose Chance" tâm sự, anh trai anh ngoài làm việc tại bệnh viện còn mở một phòng khám nhỏ ở nhà để cứu chữa người bệnh. Vì tìm được ra bài thuốc hay trong điều trị bệnh thoái hóa đốt sống nên bệnh nhân tới khám rất đông, anh làm việc không quản ngày đêm, mệt mỏi.

Triết lý khám chữa bệnh của anh trai anh luôn đặt sức khỏe bệnh nhân lên hàng đầu, chứ không theo đuổi lợi nhuận. Với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, anh trai anh khám chữa miễn phí, biếu thêm tiền, thậm chí là để bệnh nhân ở lại nhà để không mất viện phí. Vì thế khi biết anh trai anh mất, rất nhiều bệnh nhân, bạn bè quý mến đã đến chia buồn.

Vị Sếp trẻ bình thường vui vẻ, hay pha trò lúc này bỗng ngậm ngùi: "Sau khi anh trai qua đời, tôi mở két sắt của anh ra và thấy rất nhiều tiền, chúng hỗn độn trong đó. Làm được bao nhiêu, anh tôi ném vào, không buồn quan tâm sắp xếp hay xem mình có bao nhiêu tiền. Cảm xúc lúc đó khó tả lắm và tôi nhận ra cuộc đời quá ngắn, ai cũng chỉ sống một đời, không ai sống lần thứ hai. Anh trai tôi tuy ra đi sớm nhưng sống một cuộc đời vẻ vang, đáng tự hào, được nhiều người quý mến. Còn tôi có lẽ đang sống vô nghĩa, lãng phí cuộc đời vì chẳng làm được điều gì.

Tôi bắt đầu ép mình học tập, làm việc, tránh xa những niềm vui tức thời và biết cách định vị bản thân. Chính biến cố đã khiến tôi như trở thành một con người khác. Ai từng gặp tôi thời trẻ và bây giờ đều rất ngạc nhiên vì thấy tôi thay đổi quá nhiều". .

Đến năm 2017, anh Trung Hiếu về công ty Bảo Ngọc bắt đầu với vị trí Trưởng phòng Marketing. Anh đã có quãng thời gian nỗ lực không ngừng nghỉ để chạm tới những thành công riêng cho mình, cũng như đóng góp vào sự phát triển của công ty. Trở thành Phó Tổng giám đốc, là thành viên HĐQT một công ty thực phẩm có tiếng khi tuổi đời còn khá trẻ là điều anh Hiếu vô cùng hãnh diện. Với anh, chỉ 10% sự may mắn, còn 90% còn lại là do sự phấn đấu của bản thân. Đó cũng là những điều mà anh muốn gửi gắm tới mọi người, đặc biệt là các ứng viên trẻ khi anh trở thành Sếp của chương trình "Whose Chance - Cơ hội cho ai?".

Tôi không tuyển nhân viên mà đang đi tìm cộng sự…

Đến giờ mỗi khi nhớ lại cơ duyên đến với "Whose Chance", anh Hiếu đều không khỏi bật cười vì có lẽ anh là Sếp tới trường quay chẳng chuẩn bị gì. Nếu như các Sếp khác được thông báo sớm, có thời gian chăm sóc ngoại hình, tìm hiểu xu hướng gen Z, học cách lọc hồ sơ, cách truyền cảm hứng,... thì anh Hiếu 'lên đường' chỉ sau cuộc gọi của Sếp Thuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư sản xuất Bảo Ngọc, và từng là Sếp lớn tham gia chương trình mùa trước.

Ngày 15/9 ghi hình đợt đầu tiên thì ngày 13/9 - khi đang công tác ở tỉnh Quảng Ninh, anh Hiếu nhận được cuộc gọi thông báo từ sếp Thuấn. Vậy là anh tất tả hôm sau vào TP. HCM, khi chưa kịp cắt tóc và cũng chỉ mua tạm được 2 bộ âu phục.

Sếp Trung Hiếu dí dỏm bật mí: "Lẽ ra Sếp Thuấn ghi hình đợt 1, còn tôi sẽ ghi hình đợt 2 nhưng phút cuối lại có sự thay đổi như vậy. Tôi cũng có chút lo lắng, hỏi Sếp Thuấn kinh nghiệm giành 'offer', chốt 'deal' với ứng viên. Nhưng sếp Thuấn bảo tôi hãy là chính mình, hãy thể hiện 'màu' của mình mà không phải là bản copy của bất kỳ ai. Vậy là tôi cứ chia sẻ những trải nghiệm, câu chuyện thật mà không có sự chuẩn bị, không nói dựa theo sách vở. Đôi khi tôi nói những câu 'đời' quá, chỉ lo không phù hợp khi phát sóng".

"Whose Chance - Cơ hội cho ai?" là chương trình truyền hình về lao động việc làm phát sóng luôn đảm bảo tính trung thực về vị trí công việc, mức lương, chất lượng ứng viên,... Để đảm bảo tính chân thực, mỗi tập phát sóng sẽ là một buổi tuyển dụng thật và các Sếp chỉ có 5 - 10 phút đọc CV ứng viên trước khi bắt đầu trao đổi.

Anh Trung Hiếu cho biết, hiện anh đang quản lý khoảng 500 - 700 nhân sự, tuyển dụng trực tiếp nhiều nhân viên. Với anh, điều ấn tượng đầu tiên khi đọc CV là sự trung thực, không "makeup" vì với người trong ngành, có nhiều cách kiểm tra như nhìn vào khung thời gian, "check" gián tiếp, "network" thị trường... Điều thứ hai, anh sẽ quan tâm đến những đóng góp của ứng viên cho doanh nghiệp, chứ không phải thành tựu cá nhân. Điều thứ ba, vì thích những người trung thành gắn bó nên anh sẽ ưu tiên những ứng viên không không hay nhảy việc, làm một công ty vài năm trở lên. Theo anh, chúng ta chỉ nên chuyển đổi việc khi chưa tìm ra niềm đam mê thực sự, còn khi đã tìm ra đam mê thì cần xây dựng lộ trình phát triển.

Trên sóng truyền hình, Sếp Trung Hiếu là một vị Sếp được rất nhiều ứng viên yêu thích và đặc biệt gần gũi với Gen Z bởi anh thường có những câu nói rất "trendy". Nhiều câu nói của anh đã gây "bão" MXH. Chia sẻ về điều này, anh Hiếu cho biết, anh không có nhiều thời gian dùng MXH mỗi ngày. Sở dĩ anh nhanh chóng bắt "trend" là do học hỏi chính từ nhân viên của mình.

Hiện tại, Sếp Trung Hiếu đang không ngừng tìm kiếm những ứng viên tiềm năng, đặc biệt là các bạn trẻ. Anh cho rằng đó là thế hệ tương lai của đất nước, vì vậy cần trao cho họ cơ hội, trao đất dụng võ cho họ. Với anh, không có ranh giới phân cấp giữa sếp và nhân viên mà cần sự công bằng, thấu hiểu, lắng nghe, tôn trọng.



"Tôi không tuyển nhân viên mà đang đi tìm cộng sự. Tôi muốn tìm người chung thuyền với mình, chứ không phải là người sếp chỉ ngồi một chỗ hô hào, bắt nhân viên phải nghe theo mình. Tôi cũng đi từ nhân viên đi lên nên tôi không muốn áp đặt lên mọi người. Ở đây, chúng ta là cộng sự để tìm ra con đường tối ưu dựa vào năng lực tập thể.

Sau khi tuyển dụng các bạn, tôi sẽ không ngừng đưa ra định hướng, truyền động lực để các bạn hoàn thiện hơn. Theo tôi, tất cả những điều là số một của ngày hôm qua chưa chắc đã là số một của ngày hôm nay và ngày mai. Người chịu thay đổi mới là người thức thời. Cũng giống như việc leo núi, nếu chúng ta thấy mình đang ở đỉnh thì sẽ ngủ quên trên chiến thắng, bằng lòng với những gì đang có. Nhưng nếu chúng ta nghĩ mình đang ở chân núi thì sẽ luôn cố gắng leo lên không ngừng", anh trải lòng.

Dù ở vị trí cao nhưng tinh thần học hỏi của Sếp Trung Hiếu khiến nhiều người phải thán phục. Anh luôn nhìn ra cơ hội học hỏi ở bất kỳ nơi đâu, với bất kỳ ai và ở mọi lĩnh vực. Như ở Sếp Hoàng Nam Tiến, anh luôn chú ý lắng nghe vô vàn bài học cuộc sống rất hữu ích. Với Sếp Nguyễn Trung Dũng, Sếp Ngọc Lan, anh được mở rộng tầm nhìn về khởi nghiệp. Hay với Sếp Vũ Linh - vị Sếp 9x trẻ nhất của "Whose Chance", anh lại học được sự điềm tĩnh, chỉn chu. "Dù trẻ nhất nhưng cậu ấy là người nghiêm túc nhất trong công việc, trong ghi hình và ngay cả trong khi dùng bữa", Sếp Trung Hiếu nói về Sếp Vũ Linh.

Sau cùng, anh Trung Hiếu bày tỏ lời biết ơn, sự cảm phục tới Sếp Thuấn: "Tôi không phải họ hàng, người thân nhưng anh Thuấn vẫn để tôi lên 'Whose Chance' với vai trò đại diện cho Bảo Ngọc. Tôi nghĩ không phải ai cũng quảng đại, có tầm nhìn xa trông rộng như vậy. Sếp Thuấn là một người thầy, một người anh mà tôi vô cùng kính nể!".