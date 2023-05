Shark Nguyễn Hòa Bình cùng Phương Oanh dự sự kiện, đấu giá vật phẩm để ủng hộ xây trường học cho trẻ em vùng cao

Tối 28/5, host Hoàng Đức tổ chức buổi tiệc đánh dấu cột mốc đạt 500k subcribes mà kênh Youtube nhaTO Official đã đạt được. Đây là một buổi gặp gỡ, giao lưu cùng với Host Hoàng Đức và các khách mời trong nhiều lĩnh vực.‏



‏Ngoài giao lưu, trò chuyện, trong đêm diễn ra sự kiện, nhaTo Official còn tổ chức 1 buổi đấu giá từ thiện. Toàn bộ số tiền từ việc đấu giá sẽ được dùng để xây trường học cho các trẻ em vùng cao. Đây cũng là hoạt động nhân văn mà nhaTO hướng đến song song với việc hoạt động và phát triển nội dung trên kênh Youtube.‏

‏Tại buổi đấu giá, có sự xuất hiện của Shark Nguyễn Hòa Bình. Anh đã đấu giá thành công 1 bức tượng Phật di lặc với mức giá 35 triệu đồng. ‏

image2.png

‏Bức tượng Phật Di lặc được làm từ gỗ sưa.‏

‏Bức tượng được làm từ gỗ sưa, điêu khắc hoàn toàn thủ công. Gỗ sưa là loại gỗ quý và thuộc hàng siêu hiếm. Loại gỗ này có chất lượng tốt, thớ gỗ mịn, đường vân đẹp. Đặc biệt, gỗ có hương thơm tự nhiên, thoáng nhẹ tựa như hương trầm. Nhờ những đặc điểm trên, loại gỗ này được đánh giá là chất liệu thượng hạng trong thiết kế thi công nội thất.‏

‏Số tiền đấu giá sẽ đóng góp vào quỹ từ thiện do chủ kênh nhaTO điều hành. Phát biểu trong sự kiện, shark Nguyễn Hòa Bình chia sẻ: "Trước đây, toàn bộ doanh thu của cuốn sách mà tôi viết cùng dành để ủng hộ trẻ em vùng cao. Bởi tôi cho rằng, trí thức là yếu tố để đổi đời quan trọng nhất. Hôm nay, tôi xin phép đấu giá vật phẩm này để ủng hộ quỹ từ thiện xây dựng trường học cho trẻ em vùng cao".‏

‏Kết thúc sự kiện, đã có tổng cộng 5 vật phẩm được đấu giá thành công, thu về số tiền gần 300 triệu đồng cho quỹ từ thiện hỗ trợ xây trường học cho trẻ em vùng cao. Bên cạnh những người tham gia đấu giá trực tiếp, có những người giấu tên đã ủng hộ trực tiếp một số tiền không nhỏ cho quỹ từ thiện này.‏

‏Kênh YouTube nhaTO Official chuyên review về những ngôi nhà "siêu to khổng lồ" với thiết kế độc lạ, "có 1-0-2" tại Việt Nam… Từ thời điểm ra mắt kênh youtube nhaTO Official năm 2020, Hoàng Đức tiếp tục mở rộng ra nhiều lĩnh vực dành riêng cho giới thượng lưu, trong đó có du thuyền.‏

‏Ngoài chia sẻ những giấc mơ về cuộc sống giàu sang, những trải nghiệm dành cho giới thượng lưu, Hoàng Đức muốn tiếp thêm động lực cho mọi người cố gắng lao động và phát triển, để rồi 1 ngày chính chúng ta là người chạm tay tới giấc mơ đó.‏

‏ ‏

‏ ‏