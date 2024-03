'Shark' Thủy bị bắt

Thông tin tại họp báo Bộ Công an sáng 26/3, Trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Công ty Giáo dục EGroup, tức Shark Thủy), Đặng Văn Hiền (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Thủy hay còn được biết đến với cái tên Shark Thủy, một trong những khách mời "quyền lực" từng xuất hiện trong chương trình Thương vụ bạc tỉ - Shark Tank Việt Nam.

... Tiếp tục cập nhật