SHB đánh dấu tuổi 30 bằng chương trình nghệ thuật vừa tầm cỡ, bùng nổ, vừa sâu lắng, ân tình!

Để đón chào Đại lễ Sinh nhật tuổi 30 của mình, Gala "Chuyện kể Từ Tâm" được SHB tổ chức vào ngày 11/11/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, với sự tham gia của gần 4.000 thế hệ cán bộ, nhân viên và Ban Lãnh đạo SHB. Trong đó, có những người đã dành trọn cả tuổi thanh xuân để làm việc và cống hiến tại SHB, có những người đã về hưu và có cả những gia đình 2 thế hệ đã tận tâm gắn bó với SHB. Tất cả đã tề tựu đông đủ trong một đêm Gala thấm đượm tình yêu thương và những cảm xúc vô giá.

Đây là sự kiện đặc biệt, có quy mô hoành tráng bậc nhất dành cho cán bộ, nhân viên SHB và là bữa tiệc nghệ thuật của âm nhạc, ánh sáng và biên đạo với sự góp mặt của dàn nghệ sỹ nổi tiếng Noo Phước Thịnh, Khánh Linh, Đông Hùng, cũng như gần 300 nghệ sỹ nội bộ của SHB bao gồm cả dàn Lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng.

Chương trình đã khiến cho toàn thể người xem choáng ngợp với sự đầu tư hoành tráng, quy mô và tính nghệ thuật đỉnh cao. Bên cạnh đó, chương trình cũng đã lấy đi nước mắt của người xem bằng những thước phim về những con người SHB thầm lặng, bình dị, luôn tận tâm, tận hiến với công việc, không ngừng cống hiến, vượt qua khó khăn nhưng luôn tràn đầy sự lạc quan và tình yêu thương, lòng bao dung.

"We are the Champion" – tiết mục mở màn của Gala một lần nữa làm sống lại những thành tựu SHB đã đạt được trên chặng hành trình 30 năm phát triển cùng đất nước.

Tuổi 30, một cột mốc vô cùng quan trọng, là độ tuổi rực rỡ, thời điểm đánh dấu sự trưởng thành, phát triển và bứt phá của mỗi con người. Với riêng SHB, 30 năm qua gắn liền với hành trình phát triển đầy tự hào nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ nhân viên mà ở đấy chữ "Tâm" đã chỉ dẫn, soi đường và thấm nhuần trong mọi ý nghĩ và hành động. Từ "Tâm" đã giúp người SHB gặt hái nên bao trái ngọt, kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho Quốc gia, Cộng đồng và Khách hàng.

Liên khúc "Những Trái tim Việt Nam – Việt Nam hòa thanh cùng năm châu" một lần nữa khẳng định triết lý kinh doanh của Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển "Không phải làm giàu bằng mọi giá, mà phải khởi nguồn bằng cái tâm, sự cống hiến và phải có lòng tự tôn dân tộc".

Thành lập năm 1993, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn và xuất phát điểm từ một ngân hàng nông thôn có quy mô nhỏ, đến hiện tại, SHB đã đứng trong Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 10 Ngân hàng Thương mại cổ phần uy tín nhất Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, Top 100 Ngân hàng khu vực

ASEAN, Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu và là 1 trong 10 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tính đến Quý III/2023, tổng tài sản SHB cán mốc 596 nghìn tỷ đồng; vốn tự có theo Basel II đạt 67.801 tỷ đồng. SHB sở hữu569 điểm giao dịch trong và ngoài nước, phục vụ hơn 5 triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và kết nối tới 500 ngân hàng đại lý trên khắp các châu lục.

Là một người đã gắn bó lâu năm và phụ trách công tác an sinh xã hội tại SHB, chị Phạm Thị Quỳnh Hoa – Chủ tịch Công đoàn SHB xúc động chia sẻ: "Có những cảm xúc không bao giờ quên. Những ngày làm việc rất vất vả của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển, kết thúc lúc rạng sáng, nhưng khi về nhà, Chủ tịch vẫn đọc báo, để tìm kiếm và giúp đỡ những trường hợp, hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Tôi thực sự cảm thấy tự hào, biết ơn vì đã được làm việc và cống hiến tại một môi trường mà ở đó chữ Tâm luôn luôn lan tỏa không chỉ trong ngân hàng mà trong cộng đồng, xã hội. SHB hiện nay và mãi mãi luôn là ngôi nhà thứ 2 của tôi, luôn trong trái tim tôi. Những kỷ niệm đẹp đó là cả tuổi thanh xuân của tôi tại SHB. Tôi luôn luôn trân quý."

Gala "Chuyện kể Từ Tâm" được xây dựng bao gồm 3 chương: "Khi ta 30"; "Chuyện tôi kể … Hành trình Từ Tâm" và "Tiến tới Vinh Quang". Với chủ đề "Từ Tâm vươn Tầm", Gala được xây dựng bố cục nội dung như một "Cuốn phim chiếu ngược". Cuốn phim được mở đầu bằng những Dấu ấn thành tựu của SHB hiện tại, và tiếp nối là một hành trình giải nghĩa cho những thành công ấy, để mỗi người SHB đều thấu hiểu rằng: Mỗi việc làm, mỗi quyết định của SHB trên hành trình đi tới vinh quang đều lấy Tâm làm gốc – "Tâm làm chủ, Tâm tạo tác".

Có mặt tại đêm diễn, người xem như bước vào trong bối cảnh của một bộ phim bằng âm nhạc, để kể về câu chuyện một chặng đời người, mà ở đó, chữ Tâm khắc họa nên chân dung của người SHB. Người SHB đặt Tâm trong mọi việc mình làm, chân thành và tận tâm; yêu thương và đùm bọc để tạo nên một tập thể đoàn kết, một Ngôi nhà chung của người SHB. Đặc biệt, với mong muốn kiến tạo một Việt Nam giàu đẹp hơn, thịnh vượng hơn; trên hành trình đồng hành cùng những chiến lược của quốc gia, dù có lúc phải đánh đổi những chi phí cơ hội trước mắt, nhưng bằng tầm nhìn xa rộng, SHB luôn kiên định lựa chọn chữ "Tâm" để đồng hành, theo đuổi mục tiêu khát vọng phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.

Điểm nhấn của Gala "Chuyện kể Từ Tâm" có thể kể đến giây phút lắng đọng cảm xúc với hạng mục vinh danh những cá nhân cán bộ, nhân viên và những người đã đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu trong chặng hành trình "từ Tâm vươn Tầm" cùng SHB. Trên nền nhạc ca khúc "Trở về"đầy tính ý nghĩa và thân thương, những con người SHB đó đã lần lượt bước ra, trong sự chào đón của người thuyển trưởng SHB – Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển và đón nhận những cái ôm thắm thiết, những lời tri ân sâu sắc.

Văn hóa của SHB là sự tiếp nối, kế thừa qua nhiều thế hệ; những giá trị và thành tựu được dựng xây bởi những thế hệ đi trước, luôn được trân trọng và tiếp tục lan tỏa bởi thế hệ "tuổi trẻ" SHB; là nguồn cảm hứng và động lực mạnh mẽ để hiện thực hóa những khát vọng lớn hơn, chinh phục vinh quang, vươn tầm cao mới.

Tiết mục Viết cho con với sự tham gia của gần 30 gia đình 2 thế hệ với bố mẹ cùng là CBNV SHB đã thực sự chạm tới trái tim của gần 4.000 người xem trực tiếp.

Thành tựu của SHB ngày hôm nay, được tạo nên những lớp trầm tích của biết bao thế hệ. Trên hành trình ấy, 5 chữ Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí là nền tảng để SHB không ngừng vươn lên, xây dựng tầm vóc và vị thế của một trong những ngân hàng tư nhân top đầu Việt Nam.

SHB tuổi 30 ấp ủ khát vọng vươn tầm 30 năm tiếp theo, và hàng trăm năm sau nữa dù con đường có nhiều gian nan thử thách, nhưng người SHB luôn khắc ghi giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp để viết tiếp những hoài bão của thế hệ đi trước và luôn sống, cống hiến cho những lý tưởng cao đẹp đó là phụng sự đất nước, phụng sự người dân, khách hàng, đối tác và cổ đông.

Mashup Một rừng cây một đời người – Tự nguyện do Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh thăng hoa thể hiện, đã khơi dòng cảm xúc của hàng nghìn CBNV SHB về những triết lý phụng sự từ Tâm nhân văn đó. Tiết mục một lần nữa khẳng định, vị Phó Chủ tịch này, không chỉ tài năng trên thương trường với chuyên môn vững vàng mà còn có năng khiếu về nghệ thuật với những xúc cảm sâu sắc.

Tiết mục Let’s Shine và We will rock you, do Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà và các thành viên Ban Tổng Giám đốc trình diễn đã thực sự bùng nổ đêm diễn, truyền cảm hứng, đến hàng nghìn CBNV SHB về một tinh thần chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, để sẵn sàng đón nhận vận hội mới, không ngừng vươn tới những tầm cao mới của một ngân hàng có bề dày hoạt động lên đến 30 năm.

Gala "Chuyện kể Từ Tâm" khép lại bằng tiết mục "Tiến tới Vinh Quang" – một ca khúc vô cùng đặc biệt Phó CT HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Đỗ Quang Vinh đặt hàng riêng và dành nhiều tâm huyết để hoàn thiện. Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sỹ Khắc Hưng, trình diễn bởi ca sỹ Noo Phước Thịnh cùng gần 100 cán bộ, nhân viên SHB, thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ, giữa mọi miền đất nước và quốc tế. Tiếp nối những hoài bão của SHB, để cùng nhau, người SHB từ Tâm vươn Tầm, tiến lên những đỉnh cao mới, không ngừng phụng sự, cống hiến cho xã hội và cộng đồng những giá trị bền vững trong chặng hành trình 30 năm tiếp theo và hơn thế nữa.

Băng qua thời gian cùng muôn ánh dương

Trên khung trời ta vươn tầm cao mới

Mang theo niềm tin và một chữ Tâm dẫn đường

Cùng tiến về ngày tươi sáng

Cùng tiến lên nào SHB!

Tự hào SHB!